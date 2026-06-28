1. Chronik 27

Neue Genfer Übersetzung

Die Heeresabteilungen und ihre Befehlshaber

1 Es folgt eine Liste ´der Heeresabteilungen` Israels. Zu jeder Abteilung gehörten Sippenoberhäupter, Anführer von Hundertschaften und Tausendschaften sowie Verwaltungsbeamte, die im Dienst des Königs standen. Jede Abteilung hatte im Jahr einen Monat lang Dienst und umfasste 24.000 Mann.

2-3 Der Befehlshaber der ersten Abteilung, die ihren Dienst im ersten Monat des Jahres leistete, war Joschobam, der Sohn Sabdiëls. Seine Abteilung umfasste 24.000 Mann. Joschobam stammte aus der Sippe Perez. Er hatte den Oberbefehl über alle Offiziere der ersten Abteilung.

4 Der Befehlshaber der Abteilung, die ihren Dienst im zweiten Monat des Jahres leistete, war Dodai aus Ahoach. Der ´stellvertretende` Kommandant seiner Abteilung hieß Miklot. Die Abteilung umfasste 24.000 Mann.

5 Der Befehlshaber der dritten Abteilung, die ihren Dienst im dritten Monat des Jahres leistete, war Benaja, der Sohn des Hohenpriesters Jojada. Seine Abteilung umfasste 24.000 Mann.

6 Benaja war einer der »dreißig Kämpfer« ´Davids` und führte sie ´eine Zeit lang` an. Sein Stellvertreter ´in der dritten Heeresabteilung` war sein Sohn Ammisabad.

7 Die vierte Abteilung befehligte Joabs Bruder Asaël. Nach Asaëls Tod übernahm sein Sohn Sebadja den Befehl. Die Abteilung umfasste 24.000 Mann.

8 Die fünfte Abteilung von 24.000 Mann befehligte der Heerführer Schamhut aus der Sippe Serach.

9 Die sechste Abteilung von 24.000 Mann befehligte Ira, der Sohn Ikkeschs, aus Tekoa.

10 Die siebte Abteilung von 24.000 Mann befehligte Helez aus Pelet vom Stamm Efraim.

11 Die achte Abteilung von 24.000 Mann befehligte Sibbechai aus Huscha von der Sippe Serach.

12 Die neunte Abteilung von 24.000 Mann befehligte Abiëser aus Anatot vom Stamm Benjamin.

13 Die zehnte Abteilung von 24.000 Mann befehligte Mahrai aus Netofa von der Sippe Serach.

14 Die elfte Abteilung von 24.000 Mann befehligte Benaja aus Piraton vom Stamm Efraim.

15 Die zwölfte Abteilung von 24.000 Mann befehligte Heldai aus Netofa, ein Nachkomme Otniëls.

Die Stammesführer Israels

16 Die Anführer der Stämme Israels waren: für den Stamm Ruben: Eliëser, der Sohn Sichris; für den Stamm Simeon: Schefatja, der Sohn Maachas;

17 für den Stamm Levi: Haschabja, der Sohn Kemuëls; und für die Nachkommen Aarons: Zadok;

18 für den Stamm Juda: Elihu, einer der Brüder Davids; für den Stamm Issachar: Omri, der Sohn Michaels;

19 für den Stamm Sebulon: Jischmaja, der Sohn Obadjas; für den Stamm Naftali: Jeremot, der Sohn Asriëls;

20 für den Stamm Efraim: Hoschea, der Sohn Asasjas; für den halben Stamm Manasse, ´der im Westen lebte`: Joel, der Sohn Pedajas;

21 für den halben Stamm Manasse, der in Gilead lebte: Jiddo, der Sohn Secharjas; für den Stamm Benjamin: Jaasiël, der Sohn Abners;

22 für den Stamm Dan: Asarel, der Sohn Jerohams. Dies waren die Oberhäupter der Stämme Israels.

23 ´Bei der Volkszählung` hatte David ´die männlichen Israeliten`, die weniger als 20 Jahre alt waren, nicht zählen lassen. Denn der HERR hatte versprochen, das Volk Israel so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel.

24 Joab, der Sohn von ´Davids Schwester` Zeruja, hatte einst mit der Zählung begonnen, sie aber nicht zu Ende geführt, weil der Zorn Gottes über Israel hereingebrochen war. Daher wurde nie die ´genaue` Zahl der Israeliten in König Davids amtliche Chronik aufgenommen.

Die Verwalter des königlichen Besitzes

25 Asmawet, der Sohn Adiëls, führte Aufsicht über die königlichen Schätze ´in Jerusalem`. Die Vorräte auf dem Land, in den Städten und in den befestigten Türmen verwaltete Jonatan, der Sohn Usijas.

26 Esri, der Sohn Kelubs, beaufsichtigte die Landarbeiter

27 und Schimi, der Ramatiter, die Weinberge. Die Weinvorräte, die bei den Weinbergen gelagert wurden, unterstanden Sabdi aus Schefam.

28 Die Aufsicht über die Oliven- und Maulbeerfeigenbäume im ´westlichen` Hügelland hatte Baal-Hanan aus Gedera. Joasch verwaltete die Ölvorräte.

29 Schitrai aus Scharon war verantwortlich für die Rinderherden in der Scharon-Ebene und Schafat, der Sohn Adlais, für die Rinderherden in den Tälern.

30 Die Kamelherden unterstanden dem Ismaeliter Obil, die Eselinnen Jechdeja aus Meronot

31 und die Schaf- und Ziegenherden dem Hagariter Jasis. Sie alle waren Verwalter des königlichen Besitzes.

Die königlichen Ratgeber

32 Davids Onkel Jonatan war ein weiser und gelehrter Mann. Er beriet den König. Die Erziehung der Königssöhne oblag Jehiël, dem Sohn Hachmonis.

33 Auch Ahitofel diente dem König als Berater, ebenso der Arkiter Huschai, der ´zugleich` Davids engster Vertrauter war.

34 Nach Ahitofels Tod traten Jojada, der Sohn Benajas, und Abjatar an seine Stelle. Der Heerführer des Königs war Joab.

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