1. Chronik 28

Neue Genfer Übersetzung

David bestimmt Salomo zu seinem Nachfolger und trägt ihm auf, den Tempel zu bauen

1 David versammelte alle führenden Männer Israels in Jerusalem: die Stammesoberhäupter, die Befehlshaber der Heeresabteilungen, die ihm direkt unterstanden, die Anführer der Tausendschaften und der Hundertschaften, die Verwalter des Landbesitzes und der Viehherden des Königs und seiner Söhne, die Hofbeamten, seine berühmtesten Kriegsleute und alle anderen einflussreichen Männer.

2 König David trat vor die Versammlung und sagte: »Ihr Männer meines Volkes, meine Brüder, hört mir zu: Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen, in dem die Bundeslade des HERRN, der Fußschemel Gottes, für immer stehen sollte. So begann ich mit den Vorbereitungen für den Bau.

3 Doch Gott sagte zu mir: ›Du sollst keinen Tempel für mich bauen, denn du hast ständig Krieg geführt und viel Blut vergossen.‹

4 Der HERR, der Gott Israels, hat mich aus all meinen Verwandten auserwählt und mir ´und meinen Nachkommen` für alle Zeiten die Herrschaft über Israel anvertraut. ´Unter allen Stämmen Israels` hat er den Stamm Juda dazu bestimmt, den König zu stellen. Innerhalb des Stammes Juda hat er die Familie meines Vaters auserwählt. In der Familie meines Vaters fand er Gefallen an mir und so hat er mich zum König über ganz Israel gemacht.

5 Aus allen meinen Söhnen – der HERR hat mir nämlich viele Söhne geschenkt – hat er Salomo auserwählt. Darum soll Salomo ´von nun an` im Auftrag des HERRN als König über Israel herrschen.

6 Gott hat zu mir gesagt: ›Dein Sohn Salomo ist derjenige, der den Tempel mit seinen Vorhöfen für mich bauen wird. Ich habe ihn erwählt: Er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein.

7 Ich werde seiner Königsherrschaft ewigen Bestand verleihen – vorausgesetzt, er hält sich weiterhin so entschlossen an meine Gebote und Rechtsbestimmungen, wie er es jetzt tut.‹

8 So ´ermahne ich euch` nun vor ganz Israel – vor dieser heiligen Versammlung des HERRN – und vor den Ohren unseres Gottes: Beachtet ´auch ihr` alle Gebote des HERRN, eures Gottes, und haltet sie gewissenhaft! Dann wird dieses gute Land in eurem Besitz bleiben und ihr könnt es euren Nachkommen für alle Zeiten weitervererben.

9 Und dir, meinem Sohn Salomo, ´sage ich`: Führe dein Leben in enger Gemeinschaft mit dem Gott, dem auch dein Vater dient. Gehorche ihm bereitwillig und mit ungeteiltem Herzen. Denn der HERR erforscht die Herzen aller Menschen und kennt ihre innersten Gedanken. Wenn du ihn suchst, dann lässt er sich von dir finden. Aber wenn du dich von ihm abwendest, wird er dich für immer verstoßen.

10 Vergiss nicht: Der HERR hat dich dazu auserwählt, ihm ein Heiligtum zu errichten. Darum sei mutig und handle ´entschlossen`!«

Die Baupläne für den Tempel

11 Dann übergab David seinem Sohn Salomo Baupläne, ´auf denen der ganze Tempel verzeichnet war`: die Eingangshalle, das eigentliche Gebäude, die Vorratskammern, die Dachkammern und alle anderen Nebenräume sowie das Innere ´des Tempels` einschließlich des Raumes, in dem die ´Bundeslade mit der` Deckplatte stehen sollte.

12 Diese Pläne enthielten alles, was der Geist Gottes ihm ´zum Tempel` eingegeben hatte: zu den Vorhöfen und zu den Vorratsräumen, die am Tempelgebäude ringsum angebaut werden sollten; zu den Schatzkammern für den Tempelschatz und den Schatzkammern für die geweihten Gaben;

13 zu den Dienstgruppen der Priester und Leviten; zur Einteilung der verschiedenen Aufgaben beim Tempeldienst; zu allen Gegenständen, die für den Tempeldienst notwendig waren;

14 zur Menge an Gold und Silber, die man für die Herstellung all dieser Gegenstände verwenden sollte:

15 für die goldenen Leuchter mit ihren Öllampen und für die silbernen Leuchter mit ihren Öllampen, die man für verschiedene Zwecke benötigte;

16 für die goldenen Tische zum Auslegen der geweihten Brote und für die silbernen Tische;

17 für die Fleischgabeln, Schalen und Becher aus reinem Gold; für die goldenen und silbernen Schalen;

18 und schließlich für den Goldüberzug des Räucheraltars, der aus reinstem Gold bestehen sollte. Zuletzt ´übergab er Salomo` einen Plan für Gottes Thronwagen – damit sind die goldenen Kerub-Engel gemeint, die mit ihren ausgebreiteten Flügeln die Bundeslade des HERRN beschirmen sollten.

19 »All diese Pläne mit ihren Anweisungen«, ´sagte David, ` »habe ich aufgeschrieben, wie der HERR sie mir eingegeben hat.«

20 Dann wandte er sich an seinen Sohn Salomo: »Sei stark und mutig! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! Der HERR, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht vergessen und dich nicht im Stich lassen. ´Er wird dir helfen`, bis alle Arbeiten an seinem Tempel fertiggestellt sind.

21 Die Gruppen der Priester und Leviten, die für den Dienst im Tempel gebildet wurden, werden dich unterstützen. Für alle Arbeiten stehen dir willige und sachkundige Leute zur Verfügung. Auch die führenden Männer Israels und das ganze Volk werden dir in jeder Hinsicht behiflich sein.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart