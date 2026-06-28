1. Chronik 29

Neue Genfer Übersetzung

Gaben für den Tempelbau

1 König David wandte sich an die ganze Versammlung und sagte: »Mein Sohn Salomo, den Gott zu meinem Nachfolger erwählt hat, ist noch jung und unerfahren. Aber die Aufgabe, ´die vor ihm liegt`, ist gewaltig. Denn das Bauwerk, das er errichten soll, ist nicht für einen Menschen bestimmt, sondern für Gott, den HERRN.

2 Ich habe bereits so viel Material für den Tempel zusammengetragen, wie ich irgend konnte: Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz zur Herstellung aller im Tempel benötigten Gegenstände; außerdem Onyxsteine und eingefasste Edelsteine, dunkle und helle Ziersteine in verschiedenen Farben, Mosaiksteine und weißen Marmor in großen Mengen.

3 Zusätzlich gebe ich aus Liebe zum Haus Gottes von meinem eigenen Besitz

4 100 Tonnen Gold aus Ofir und 200 Tonnen reines Silber. Damit soll man die Innenwände des Tempels verkleiden,

5 goldene und silberne Gegenstände herstellen und andere künstlerische Arbeiten ausführen. ´Und nun frage ich euch: ` Wer ist bereit, dem HERRN heute ebenfalls etwas zu geben?«

6 Die Sippenoberhäupter, die Stammesfürsten, die Anführer der Tausendschaften und der Hundertschaften und die Beamten des Königs folgten ´Davids Aufruf` bereitwillig.

7 Sie gaben 170 Tonnen Gold, 10.000 Goldmünzen, 340 Tonnen Silber, 610 Tonnen Bronze und 3.400 Tonnen Eisen.

8 Wer Edelsteine besaß, stiftete sie für den Tempelschatz, den der Gerschoniter Jehiël verwaltete.

9 Das Volk freute sich über diese Freigebigkeit, denn die führenden Leute hatten bereitwillig und von Herzen gespendet. Auch König David freute sich sehr darüber.

Davids Dankgebet

10 Vor der ganzen Versammlung pries David den HERRN und sagte: »Gelobt seist du von Ewigkeit zu Ewigkeit, HERR, du Gott unseres Stammvaters Israel.

11 Du, o HERR, bist groß und mächtig, ´dir gehören` Pracht, Herrlichkeit und Majestät. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Dir gehört die Herrschaft und du bist hoch erhaben als Haupt über alles.

12 Du verleihst Reichtum und Ehre. Du regierst über alles. Du gibst Stärke und Kraft. In deiner Hand liegt es, wer groß und mächtig wird.

13 Darum preisen wir dich, unseren Gott, und loben deinen herrlichen Namen.

14 Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir in der Lage waren, dir solche Gaben zu bringen? Das alles kommt von dir. Was wir geben konnten, haben wir zuvor von dir empfangen.

15 Wir sind in dieser Welt nur Gäste und Fremde ohne bleibenden Besitz, so wie schon unsere Vorfahren. Unser Leben auf der Erde ist flüchtig wie ein Schatten, es hat keinen Bestand.

16 HERR, unser Gott, alle Gaben, die wir für den Bau deines heiligen Tempels zusammengetragen haben, stammen aus deiner Hand, und jetzt geben wir sie dir zurück.

17 Mein Gott, ich weiß, dass du unsere Herzen prüfst und dich freust, wenn wir aufrichtig sind. Ich habe dir dies alles mit aufrichtigem Herzen gegeben und freue mich, dass auch dein Volk, das hier versammelt ist, so freigebig war.

18 HERR, du Gott unserer Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob, sorge dafür, dass dein Volk für immer diese Gesinnung behält und ihr Herz dir zugewandt bleibt.

19 Hilf meinem Sohn Salomo, dass er mit ungeteiltem Herzen dein Gesetz, deine Gebote und deine Rechtsbestimmungen einhält. ´Steh ihm bei`, damit er alle ´diese Pläne` verwirklichen und den Tempelbau ausführen kann, den ich vorbereitet habe.«

20 Dann forderte David die ganze Versammlung auf: »Preist den HERRN, euren Gott!« Da lobten alle den HERRN, den Gott ihrer Vorfahren. Sie warfen sich vor dem HERRN und vor dem König auf die Knie und verneigten sich, bis sie mit der Stirn den Boden berührten.

Salomo besteigt den Thron

21 Am nächsten Tag brachte man dem HERRN tausend Stiere, tausend Schafböcke und tausend Lämmer als Schlacht- und Brandopfer dar. Dazu kamen die vorgeschriebenen Trankopfer und eine große Menge an Gemeinschaftsopfern für die versammelten Israeliten.

22 Voll Freude aßen und tranken sie in der Gegenwart des HERRN. Zum zweiten Mal riefen sie Salomo zum König aus und salbten ihn zum Herrscher, der im Namen des HERRN regieren sollte. Zadok aber salbten sie zum Priester.

23 So bestieg Salomo als Nachfolger seines Vaters David den Thron, um im Auftrag des HERRN zu regieren. Gott schenkte ihm Gelingen und ganz Israel erkannte ihn an.

24 Alle führenden Männer des Volkes, die Kriegsleute und alle Söhne Davids gelobten dem neuen König die Treue.

25 Der HERR ließ Salomo sehr mächtig werden und verlieh ihm bei allen Israeliten hohes Ansehen. Er machte ihn zu einem bedeutenden König, der seine Vorgänger an Glanz weit übertraf.

Davids Tod

26 David, der Sohn Isais, war König von ganz Israel.

27 Er regierte vierzig Jahre lang, davon sieben Jahre in Hebron und dreiunddreißig Jahre in Jerusalem.

28 Er starb in hohem Alter nach einem erfüllten Leben als reicher und angesehener Mann. Sein Sohn Salomo folgte ihm auf den Thron.

29 Was es sonst noch über Davids Leben zu berichten gibt, ist in den Chroniken der Propheten Samuel, Natan und Gad verzeichnet.

30 ´Sie schildern` seine Königsherrschaft, seine Siege und alles andere, was sich damals in Israel und den Königreichen ringsum ereignet hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart