1. Chronik 3

Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Davids

1 In Hebron wurden David folgende Söhne geboren: Der älteste hieß Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Jesreel; der zweite hieß Daniel, seine Mutter war Abigajil aus Karmel;

2 der dritte hieß Abschalom, seine Mutter war Maacha, eine Tochter des Königs Talmai von Geschur; der vierte hieß Adonija, seine Mutter war Haggit;

3 der fünfte hieß Schefatja, seine Mutter war Abital; der sechste hieß Jitream, seine Mutter war Davids Frau Egla.

4 Diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren. David regierte dort siebeneinhalb Jahre. Danach regierte er dreiunddreißig Jahre in Jerusalem.

5 Dort wurden ihm weitere Söhne geboren – vier Söhne von Batseba, der Tochter Ammiëls: Schima, Schobab, Natan und Salomo;

6 dazu neun Söhne ´von anderen Frauen`: Jibhar, Elischama, Elifelet,

8 Elischama, Eljada und Elifelet.

9 Sie alle waren ´rechtmäßige` Söhne Davids. Ihre Schwester hieß Tamar. Dazu kamen noch die Söhne der Nebenfrauen.

Die Nachkommen Salomos

10 Salomos Thronerben waren in direkter Linie: Rehabeam, Abija, Asa, Joschafat,

14 Amon und Joschija.

15 Die Söhne Joschijas waren: der älteste Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zedekia und der vierte Schallum.

16 Jojakims Söhne waren Jechonja und Zedekia.

Die Nachkommen Jechonjas (Jojachins)

17 Jechonja wurde in die Gefangenschaft weggeführt. Seine Söhne waren Schealtiël,

18 Malkiram, Pedaja, Schenazzar, Jekamja, Hoschama und Nedabja.

19 Die Söhne Pedajas waren Serubbabel und Schimi. Serubbabels Söhne waren Meschullam und Hananja. Ihre Schwester hieß Schelomit.

20 ´Serubbabel hatte noch weitere Söhne: ` Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed – insgesamt fünf ´weitere Söhne`.

21 Die Söhne Hananjas waren Pelatja, Jeschaja, Refaja, Arnan, Obadja und Schechanja.

22 Die Nachkommen Schechanjas waren Schemaja und dessen Söhne Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja und Schafat – insgesamt sechs ´Söhne und Enkel`.

23 Die Söhne Nearjas waren Eljoënai, Hiskija und Asrikam – insgesamt drei ´Söhne`.

24 Die Söhne Eljoënais waren Hodawja, Eljaschib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja und Anani – insgesamt sieben ´Söhne`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart