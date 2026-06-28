1. Chronik 5

Neue Genfer Übersetzung

Die Nachkommen Rubens

1 Mit den Nachkommen Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, verhielt es sich so: Ruben war der älteste Sohn. Weil er jedoch mit einer Nebenfrau seines Vaters geschlafen hatte, wurde sein Erbrecht als Erstgeborener auf die ´beiden` Söhne Josefs übertragen. So wurde Ruben im Geschlechtsregister nicht als Erstgeborener verzeichnet.

2 Die führende Rolle unter den Brüdern hatte Juda, und einer seiner Nachkommen sollte König von Israel werden. Doch das Erbrecht des Erstgeborenen kam Josef zu.

3 Die Söhne Rubens, des ältesten Sohnes Israels, waren Henoch, Pallu, Hezron und Karmi.

4 Die Nachkommen Joels waren in absteigender Linie: Schemaja, Gog, Schimi,

5 Micha, Reaja, Baal

6 und Beera, der vom assyrischen König Tiglat-Pileser ins Exil geführt wurde. Beera war damals das Oberhaupt des Stammes Ruben.

7 In den Registern des Stammes waren außerdem folgende Männer mit ihren Sippen eingetragen: Als Oberhaupt Jëiël, dann Secharja

8 und schließlich Bela, der Sohn Asas, Enkel Schemas und Urenkel Joels. Die Rubeniter wohnten im Gebiet zwischen ´der Stadt` Aroër und ´den Städten` Nebo und Baal-Meon.

9 In östlicher Richtung breiteten sie sich bis an den Rand der Wüste aus, die sich vom Eufrat her erstreckt. In der ganzen Landschaft Gilead hatten sie große Viehherden.

10 Während König Sauls Regierungszeit führten sie Krieg gegen die Hagariter, besiegten sie und nahmen alle ihre Niederlassungen am östlichen Rand von Gilead in Besitz.

Die Nachkommen Gads

11 Die Nachkommen Gads wohnten angrenzend an den Stamm Ruben in der Landschaft Baschan. ´Ihr Gebiet reichte` bis ´zur Stadt` Salcha.

12 Ihr Oberhaupt war Joel, an zweiter Stelle kam Schafam, dann folgten Janai und Schafat. ´Sie alle wohnten mit ihren Sippen` in Baschan.

13 Dazu kamen weitere sieben Männer mit ihren Sippen: Michael, Meschullam, Scheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber.

14 Alle sieben waren Nachkommen Abihajils, der in direkter Linie von Huri, Jaroach, Gilead, Michael, Jeschischai, Jachdo und Bus abstammte.

15 Ahi, der Sohn Abdiëls und Enkel Gunis, war das Oberhaupt dieser Sippen.

16 Die Nachkommen Gads lebten in den Landschaften Gilead und Baschan mit den dazugehörenden Dörfern. Sie besiedelten auch das ganze Weideland von Scharon, so weit es sich erstreckte.

17 Alle diese Sippen wurden zur Zeit König Jotams von Juda und zur Zeit König Jerobeams von Israel in das Stammesregister eingetragen.

Der Krieg der ostjordanischen Stämme mit ihren hagaritischen Nachbarn

18 Die ´ostjordanischen` Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse hatten ein gemeinsames Heer von 44.760 kriegserprobten Männern. Sie waren mit Schwert und Schild bewaffnet und wussten, mit Pfeil und Bogen umzugehen.

19 Sie kämpften gegen die Hagariter und ´die Stämme` Jetur, Nafisch und Nodab.

20 In der Schlacht schrien sie zu Gott um Hilfe. Weil sie ihr Vertrauen auf ihn setzten, erhörte er sie. Er half ihnen und schenkte ihnen den Sieg über die Hagariter und ihre Verbündeten.

21 Sie erbeuteten 50.000 Kamele, 250.000 Schafe und Ziegen sowie 2.000 Esel. Außerdem nahmen sie 100.000 Menschen gefangen.

22 In der Schlacht waren viele Feinde gefallen, weil Gott selbst für sein Volk gekämpft hatte. Die Sieger nahmen das Gebiet der Hagariter in Besitz und wohnten dort, bis sie ins Exil geführt wurden.

Der östliche Teil des Stammes Manasse

23 Die östliche Hälfte des Stammes Manasse wohnte im Gebiet von Baschan bis nach Baal-Hermon und bis hinauf zum Senir- und Hermongebirge. Sie waren sehr zahlreich.

24 Die Oberhäupter ihrer Sippen hießen Efer, Jischi, Eliël, Asriël, Jirmeja, Hodawja und Jachdiël. Sie alle waren tapfere Krieger, Männer von gutem Ruf und ´geachtete` Anführer ihrer Sippen.

Die ostjordanischen Stämme werden ins Exil geführt

25 Doch ´die ostjordanischen Stämme` wurden dem Gott ihrer Vorfahren untreu. Obwohl Gott die früheren Bewohner vernichtet und ihr Land den Israeliten gegeben hatte, ließen sie sich mit deren Göttern ein.

26 Darum brachte der Gott Israels den assyrischen König Pul – besser bekannt unter dem Namen Tiglat-Pileser – dazu, die Stämme Ruben, Gad und Ost-Manasse ins Exil zu führen. Pul siedelte sie in der Provinz Halach, am Habor-Fluss, im Gebiet von Hara und am Fluss von Gosan an. Dort leben sie bis heute.

Die Nachkommen Levis – die Linie der Hohenpriester

27 Die Söhne Levis waren Gerschon, Kehat und Merari.

28 Die Söhne Kehats waren Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

29 Die Kinder Amrams waren Aaron, Mose und Mirjam. Die Söhne Aarons waren Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar.

30 Eleasars ´ältester` Sohn war Pinhas. Auf Pinhas folgten in direkter Linie Abischua,

35 Asarja und Johanan. ´Johanans Sohn hieß wiederum`

36 Asarja. Asarja diente als erster ´Hoher`priester in dem Tempel, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte.

37 Asarjas ´ältester` Sohn war Amarja. Auf Amarja folgten in direkter Linie Ahitub,

40 Seraja und Jozadak.

41 Jozadak musste mit ins Exil ziehen, als der HERR ´die Bewohner von` Juda und Jerusalem durch Nebukadnezzar wegführen ließ.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart