1. Chronik 6

Neue Genfer Übersetzung

Weitere Nachkommen Levis

1 Die Söhne Levis waren Gerschon, Kehat und Merari.

2 Die Söhne Gerschons waren Libni und Schimi.

3 Die Söhne Kehats waren Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

4 Die Söhne Meraris waren Machli und Muschi. Es folgen die Sippenoberhäupter der Leviten, geordnet nach ihren ´drei` Stammvätern:

5 Von Gerschon stammten in absteigender Linie ab: Libni, Jahat, Simma,

6 Joach, Iddo, Serach und Jeotrai.

7 Die Nachkommen Kehats in absteigender Linie waren: Amminadab, Korach, Assir,

9 Tahat, Uriël, Usija und Schaul.

10 Elkanas Söhne waren Amasai, Ahimot

11 und Elkana. Auf Elkana folgten Zuf, Nahat,

12 Eliab und Jeroham. ´Jerohams Sohn hieß wiederum` Elkana.

13 ´Dessen Sohn` Samuel hatte zwei Söhne. Der erste hieß Joel und der zweite Abija.

14 Die Nachkommen Meraris waren in absteigender Linie: Machli, Libni, Schimi, Usa,

15 Schima, Haggija und Asaja.

Die levitischen Musikerfamilien

16 Folgende ´drei` Leviten wurden von David beauftragt, den Gesang am Heiligtum des HERRN zu leiten, nachdem die Bundeslade dort ihren festen Platz gefunden hatte.

17 Sie versahen ihren Dienst zunächst am Zelt der Begegnung und setzten ihn später am Tempel fort, den Salomo baute. Stets hielten sie sich genau an die Anweisungen.

18 Dies sind die ´drei` Leviten, die zusammen mit den Männern aus ihrer Familie für die Musik am Heiligtum verantwortlich waren: Aus der Sippe Kehat wurde der Sänger Heman berufen. Er war der Sohn Joels und Enkel Samuels.

19 Seine weiteren Vorfahren hießen Elkana, Jeroham, Eliël, Tohu,

23 Jizhar, Kehat, Levi und Israel.

24 Rechts neben Heman stand der Sänger Asaf ´aus der Sippe Gerschon`. Asaf war der Sohn Berechjas. Seine weiteren Vorfahren waren Schima,

28 Jahat, Gerschon und Levi.

29 An Hemans linker Seite standen Mitglieder der Sippe Merari ´unter der Leitung` Etans. Etan war der Sohn Kischis. Seine weiteren Vorfahren waren Abdi, Malluch,

32 Machli, Muschi, Merari und Levi.

Die Dienste von Leviten und Priestern

33 Alle anderen Leviten verrichteten die übrigen Dienste an Gottes ´heiliger` Wohnung.

34 ´Als Priester dienten` Aaron und seine Nachkommen. Sie brachten die Opfer auf dem Brandopferaltar dar, verbrannten den Weihrauch auf dem Räucheraltar, versahen den Dienst im Allerheiligsten und erwirkten Versöhnung für das Volk Israel. So hatte Mose, der Diener des HERRN, es festgelegt.

35 Die Nachkommen Aarons waren in direkter Linie: Eleasar, Pinhas, Abischua,

38 Zadok und Ahimaaz.

Die Wohnorte der Leviten

39 Es folgt ein Verzeichnis der Wohnorte und Weideplätze, die den Leviten im Gebiet der übrigen Stämme ´durch das Los` zugeteilt wurden: Die Nachkommen Aarons aus der Sippe Kehat bekamen ´als Erste` ihren Anteil zugelost.

40 Sie erhielten im Gebiet des Stammes Juda die Stadt Hebron mitsamt dem Weideland, das an die Stadt angrenzte.

41 Die Äcker der Stadt dagegen sowie die umliegenden Dörfer bekam Kaleb, der Sohn Jefunnes.

42 Hebron war eine der Städte, in denen Totschläger Zuflucht suchen konnten. Darüber hinaus erhielten die Priester ´im Stammesgebiet von Juda` die Städte Libna, Jattir, Eschtemoa,

44 Aschan und Bet-Schemesch, jeweils mit dem daran angrenzenden Weideland.

45 Im Stammesgebiet von Benjamin handelte es sich um die Städte Geba, Alemet und Anatot. Insgesamt waren es dreizehn Städte, jeweils mit dem daran angrenzenden Weideland.

46 Die übrigen Familien aus der Sippe Kehat bekamen durch das Los zehn Städte im westlichen Stammesgebiet von Manasse zugeteilt.

47 Die Familien der Sippe Gerschon erhielten dreizehn Städte im Gebiet der Stämme Issachar, Ascher und Naftali sowie im ´östlichen` Stammesgebiet von Manasse, das in Baschan liegt.

48 Den Familien der Sippe Merari wurden zwölf Städte im Gebiet der Stämme Ruben, Gad und Sebulon zugelost.

49 Die Israeliten wiesen den Leviten diese Städte mitsamt dem angrenzenden Weideland zu.

50 Die oben erwähnten Städte im Gebiet der Stämme Juda, Simeon und Benjamin wurden ´den Priestern` durch das Los zugeteilt.

51 ´Im Einzelnen` erhielten die Familien aus der Sippe Kehat folgende Städte im Gebiet des Stammes Efraim:

52 Sie bekamen die Zufluchtsstadt Sichem im Bergland Efraim, dazu Geser,

54 Ajalon und Gat-Rimmon;

55 außerdem im westlichen Stammesgebiet von Manasse die Städte Aner und Jibleam. Zu all diesen Städten gehörte auch das Weideland, das daran angrenzte. Das alles teilte man den Familien der Sippe Kehat zu, die nicht zu den Nachkommen Aarons gehörten.

56 Die Nachkommen Gerschons erhielten folgende Städte: im Stammesgebiet von Ost-Manasse die Stadt Golan in der Gegend von Baschan und die Stadt Aschtarot;

57 im Stammesgebiet von Issachar die Städte Kedesch, Daberat,

58 Ramot und Anem;

59 im Stammesgebiet von Ascher die Städte Mischal, Abdon,

60 Hukkok und Rehob;

61 und im Stammesgebiet von Naftali die Städte Kedesch in Galiläa, Hammon und Kirjatajim. Zu all diesen Städten gehörte auch das daran angrenzende Weideland.

62 Die Nachkommen Meraris schließlich erhielten folgende Städte: im Stammesgebiet von Sebulon die Städte Rimmon und Tabor;

63 östlich des Jordans im Stammesgebiet von Ruben die Stadt Bezer, die gegenüber von Jericho in der Steppe liegt, sowie die Städte Jahaz,

64 Kedemot und Mefaat;

65 im Stammesgebiet von Gad die Städte Ramot in Gilead, Mahanajim,

66 Heschbon und Jaser. Zu all diesen Städten gehörte auch das angrenzende Weideland.

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