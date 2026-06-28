1. Chronik 7

Neue Genfer Übersetzung

Die Nachkommen Issachars

1 Die Söhne Issachars waren Tola, Puwa, Jaschub und Schimron – insgesamt vier Söhne.

2 Die Söhne Tolas waren Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam und Schemuël. Jeder war Oberhaupt einer Sippe und ein tüchtiger Krieger. Zur Zeit Davids betrug die Zahl der ´wehrfähigen Männer von den` Nachkommen Tolas nach ihren Geschlechtsregistern 22.600.

3 Usi hatte einen Sohn namens Jisrachja. Sowohl Jisrachja als auch seine vier Söhne Michael, Obadja, Joel und Jischija waren jeweils Oberhaupt einer Sippe.

4 Ihre ´fünf` Sippen boten nach ihren Geschlechtsregistern insgesamt 36.000 kriegstüchtige Männer auf. ´Diese hohe Zahl kam zustande`, weil die Nachkommen Usis viele Frauen und Kinder hatten.

5 Insgesamt umfasste das Stammesregister aller wehrfähigen Männer aus Issachar 87.000 Mann.

Die Nachkommen Benjamins

6 Benjamin hatte drei Söhne namens Bela, Becher und Jediaël.

7 Die Söhne Belas waren Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir. Jeder war Oberhaupt einer Sippe und ein tüchtiger Krieger. Das Register ihrer fünf Sippen gab eine Gesamtzahl von 22.034 wehrfähigen Männern an.

8 Bechers Söhne hießen Semira, Joasch, Eliëser, Eljoënai, Omri, Jerimot, Abija, Anatot und Alemet. Sie alle waren Söhne Bechers.

9 In den Geschlechtsregistern ihrer Sippen waren 20.200 wehrfähige Männer verzeichnet.

10 Jediaël hatte einen Sohn namens Bilhan. Bilhans Söhne waren Jëusch, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis und Ahischahar.

11 Jeder war Oberhaupt einer Sippe und ein tüchtiger Krieger. Im Kriegsfall konnten sie ein Heer von 17.200 Mann aufbieten.

12 Huppim und Schuppim waren die Söhne Irs.

Die Nachkommen Ahers (Dans?) und Naftalis

12 Huschim war der Sohn Ahers.

13 Die Söhne Naftalis waren Jachzeel, Guni, Jezer und Schallum. Sie alle waren Nachkommen von ´Jakobs Nebenfrau` Bilha.

Die Nachkommen Manasses, die westlich des Jordans lebten

14 Manasse hatte mit seiner aramäischen Nebenfrau ´zwei` Söhne: Asriël und Machir. Machir war der Vater Gileads.

15 Machir heiratete eine Schwester von Huppim und Schuppim namens Maacha. Machirs zweiter Sohn hieß Zelofhad. Zelofhad hatte ausschließlich Töchter.

16 Maacha, die Frau Machirs, hatte mit ihm zwei Söhne. Den einen nannte sie Peresch, den anderen Scheresch. Die Söhne Pereschs waren Ulam und Rekem.

17 Ulam hatte einen Sohn namens Bedan. Dies sind die Nachkommen Gileads, des Sohnes Machirs und Enkels Manasses.

18 Gileads Schwester Molechet hatte drei Söhne namens Ischhod, Abiëser und Machla.

19 Die Söhne Schemidas waren Achjan, Schechem, Likhi und Aniam.

Die Nachkommen Efraims

20 Efraim hatte einen Sohn namens Schutelach. Auf ihn folgten in direkter Linie Bered, Tahat, Elada, Tahat,

21 Sabad und Schutelach. Zwei weitere Söhne Efraims hießen Eser und Elad. Efraims Söhne gingen eines Tages nach Gat, um Vieh zu stehlen, und wurden von den Bewohnern der Stadt getötet.

22 Ihr Vater Efraim trauerte lange Zeit um sie, und seine Brüder kamen, um ihn zu trösten.

23 Als er wieder mit seiner Frau schlief, wurde sie schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Efraim gab ihm den Namen Beria (»Unheil«) , weil er geboren wurde, nachdem das Unheil über die Familie gekommen war.

24 Efraim hatte auch eine Tochter namens Scheera. Sie ließ das untere Bet-Horon, das obere Bet-Horon und Usen-Scheera erbauen.

25 Zwei weitere Söhne Efraims hießen Refach und Reschef. Reschef hatte einen Sohn namens Telach. Auf ihn folgten in direkter Linie Tahan,

27 Nun und Josua.

28 Der Landbesitz, den die Nachkommen Efraims bewohnten, erstreckte sich ´Richtung Süden` bis nach Bet-El mit seinen Ortschaften, Richtung Osten bis nach Naara, Richtung Westen bis nach Geser mit seinen Dörfern und ´Richtung Norden` bis nach Sichem und Aja mit ihren Ortschaften.

29 Den Nachkommen Manasses gehörten die Städte Bet-Schean, Tanach, Meggido und Dor, jeweils mit den dazugehörenden Ortschaften. All diese Orte wurden von den Nachkommen Josefs – des Sohnes Israels – bewohnt.

Die Nachkommen Aschers

30 Die Söhne Aschers waren Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria. Ihre Schwester hieß Serach.

31 Berias Söhne waren Heber und Malkiël. Malkiël war der Stammvater ´der Stadt` Birsajit.

32 Heber war der Vater von Jaflet, Schemer und Hotam; außerdem hatte er eine Tochter namens Schua.

33 Jaflets Söhne hießen Pasach, Bimhal und Aschwat. Diese ´drei` waren die Söhne Jaflets.

34 Die Söhne Schemers waren Ahi, Rohga, Hubba und Aram.

35 Die Söhne von Schemers ´und Jaflets` Bruder Hotam hießen Zofach, Jimna, Schelesch und Amal.

36 Zofachs Söhne waren Suach, Harnefer, Schual, Beri, Jimra,

37 Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.

38 Jeters Söhne waren Jefunne, Pispa und Ara.

39 Ullas Söhne hießen Arach, Hanniël und Rizja.

40 Alle diese Männer waren Nachkommen Aschers. Jeder war Oberhaupt einer Sippe, galt als tüchtiger Krieger und hatte ´im Stamm` eine Führungsrolle inne. Im Stammesregister waren insgesamt 26.000 wehrfähige Männer verzeichnet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart