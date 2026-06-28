1. Chronik 8

Neue Genfer Übersetzung

Eine weitere Liste der Nachkommen Benjamins

1 Benjamins erstgeborener Sohn hieß Bela, der zweite Aschbel, der dritte Achrach,

2 der vierte Noha und der fünfte Rafa.

3 Belas Söhne waren Ard, Gera, Abihud,

5 Gera, Schefufan und Huram.

6 Die Söhne Ehuds waren die Oberhäupter der Sippen, die in Geba wohnten und später nach Manahat verbannt wurden.

7 ´Sie hießen` Naaman, Ahija und Gera. Gera musste die Leute von Geba anführen, als sie in die Verbannung gingen. Er war der Vater von Usa und Ahihud.

8 Schaharajim wohnte im Hochland von Moab. Er hatte seine beiden Frauen Huschim und Baara verstoßen

9 und Hodesch geheiratet. Mit ihr zeugte er ´sieben Söhne`: Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

10 Jëuz, Sacheja und Mirma. Jeder von ihnen wurde das Oberhaupt einer eigenen Sippe.

11 Mit ´seiner früheren Frau` Huschim hatte er ´die Söhne` Abitub und Elpaal.

12 Die Söhne Elpaals waren Eber, Mischam und Schemed. Schemed erbaute ´die Städte` Ono und Lod sowie die dazugehörenden Dörfer.

13 Beria und Schema waren die Oberhäupter der Sippen, die in Ajalon wohnten. Sie vertrieben die Einwohner von Gat.

16 Michael, Jischpa und Joha waren die Söhne Berias.

18 Jischmerai, Jislia und Jobab waren ´weitere` Söhne Elpaals.

21 Adaja, Beraja und Schimrat waren die Söhne Schimis.

25 Jifdeja und Penuël waren die Söhne Schaschaks.

27 Jaareschja, Elija und Sichri waren die Söhne Jerohams.

28 All diese Männer waren in den Geschlechtsregistern ´des Stammes Benjamin` als Sippenoberhäupter aufgeführt und lebten in Jerusalem.

Die Familie Sauls

29 In Gibeon wohnte ´Jëiël`, der Stammvater der Stadt. Seine Frau hieß Maacha und

30 sein erstgeborener Sohn Abdon. Seine weiteren Söhne waren Zur, Kisch, Baal, ´Ner`, Nadab,

31 Gedor, Achjo, Secher

32 und Miklot, der einen Sohn namens Schima hatte. Einige von ihnen ließen sich in Jerusalem nieder und wohnten dort in der Nähe anderer Familien ihres Stammes.

33 Ner hatte einen Sohn namens Kisch. Kisch zeugte Saul. Saul zeugte Jonatan, Malkischua, Abinadab und Eschbaal.

34 Jonatans Sohn war Merib-Baal. Merib-Baal zeugte Micha.

35 Die Söhne Michas waren Piton, Melech, Tachrea und Ahas.

36 Ahas zeugte Joadda und Joadda zeugte Alemet, Asmawet und Simri. Simri zeugte Moza.

37 Moza zeugte Bina, und auf Bina folgten in direkter Linie Rafa, Elasa und Azel.

38 Azel hatte sechs Söhne. Sie hießen Asrikam, Bochru, Jischmael, Schearja, Obadja und Hanan. Diese ´sechs` waren die Söhne Azels.

39 Die Söhne von Azels Bruder Eschek waren Ulam, der Erstgeborene, danach Jëusch und schließlich Elifelet.

40 Die Nachkommen Ulams waren tapfere Kämpfer und ´hervorragende` Bogenschützen. Sie hatten viele Söhne und Enkel, insgesamt 150 Mann. Alle hier aufgezählten ´Männer und ihre Sippen` gehörten zu den Nachkommen Benjamins.

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