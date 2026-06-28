1. Chronik 9

Neue Genfer Übersetzung

1 So wurde ganz Israel in Stammesregistern erfasst. Diese Register sind im Buch der Könige Israels aufgeschrieben.

Liste der Israeliten, die sich nach dem Exil wieder in Jerusalem ansiedelten

1 Die Bewohner des Königreichs Juda waren nach Babylonien ins Exil geführt worden, weil sie Gott untreu waren.

2 Unter den Ersten, die ´von dort zurückkehrten und` sich wieder auf ihrem Grundbesitz in den Städten des Landes ansiedelten, waren sowohl Leute aus dem einfachen Volk als auch Priester, Leviten und Tempeldiener.

3 In Jerusalem ließen sich ´folgende` Angehörige der Stämme Juda, Benjamin, Efraim und Manasse nieder:

4 Utai, der Sohn Ammihuds – seine Vorfahren reichten über Omri, Imri und Bani bis auf Judas Sohn Perez zurück;

5 Asaja, der Erstgeborene, und seine Söhne – sie gehörten zu den Nachkommen von Judas Sohn Schela;

6 und Jëuël – er gehörte zu den Nachkommen von Judas Sohn Serach. Insgesamt umfasste die Gruppe der Nachkommen Judas 690 Personen.

7 Aus dem Stamm Benjamin ´waren nach Jerusalem zurückgekehrt`: Sallu, der Sohn Meschullams – seine weiteren Vorfahren waren Hodawja und Senua;

8 Jibneja, der Sohn Jerohams; Ela, der Sohn Usis und Enkel Michris; und Meschullam, der Sohn Schefatjas – seine weiteren Vorfahren waren Reguël und Jibnija.

9 Die Gruppe der Nachkommen Benjamins umfasste gemäß ihrer Verzeichnisse insgesamt 956 Personen. All diese Männer waren Oberhäupter benjaminitischer Sippen.

10 Von den Priestern ´waren nach Jerusalem zurückgekehrt`: Jedaja, Jojarib, Jachi

11 und Asaja, der Sohn Hilkijas – Asaja war der oberste Priester am Haus Gottes, seine weiteren Vorfahren waren Meschullam, Zadok, Merajot und Ahitub;

12 dazu Adaja, der Sohn Jerohams – seine weiteren Vorfahren waren Paschhur und Malkija; und schließlich Masai, der Sohn Adiëls – seine weiteren Vorfahren waren Jachsera, Meschullam, Meschillemot und Immer.

13 Insgesamt umfasste die Gruppe der Priester mit allen Familienoberhäuptern und deren Söhnen, die den Dienst am Haus Gottes ausüben konnten, 1760 Mann.

14 Von den Leviten´waren nach Jerusalem zurückgekehrt`: Schemaja, der Sohn Haschubs, von der Sippe Merari – seine weiteren Vorfahren waren Asrikam und Haschabja;

15 dazu Bakbakar, Heresch und Galal; weiter Mattanja, der Sohn Michas, Enkel Sichris und Urenkel Asafs;

16 sowie Abda, der Sohn Schammuas, Enkel Galals und Urenkel Jedutuns; und schließlich Berechja, der Sohn Asas und Enkel Elkanas. Elkana hatte in den Dörfern von Netofa gewohnt.

Die Aufgaben der Torwächter

17 Von den Torwächtern ´waren nach Jerusalem zurückgekehrt`: Schallum, Akkub, Talmon und Ahiman. Schallum war ihr Oberhaupt.

18 Bis heute bewacht ´seine Familie` das Königstor auf der Ostseite. ´Zur Zeit der Wüstenwanderung waren ihre Vorfahren` Torwächter im Lager der Leviten.

19 Schallum war der Sohn des Kores und der Enkel Abiasafs. Er gehörte zur Sippe der Korachiter. Zusammen mit seinen Verwandten führte er Aufsicht am Eingang des Heiligtums, wie schon ihre Vorfahren ´in der Wüste` den Eingang zum heiligen Zelt bewacht hatten.

20 Damals war Pinhas, der Sohn Eleasars, ihr Oberhaupt gewesen. Der HERR gedenke seiner.

21 Secharja, der Sohn Meschelemjas, war verantwortlich für den Wachdienst am Eingang des Zeltes der Begegnung.

22 Einst hatte man insgesamt 212 Männer als Torwächter für das Heiligtum ausgewählt und ihre Namen in den Familienregistern ihrer Dörfer festgehalten. David und der Prophet Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt.

23 Diese Männer und ihre Nachkommen bewachten die Eingänge zum Zelt der Begegnung und ´später` zum Tempel des HERRN.

24 Sie standen an allen vier Seiten des Heiligtums: im Osten, im Westen, im Norden und im Süden.

25 In festgelegten Zeitabständen mussten die Verwandten der Torwächter jeweils für sieben Tage aus ihrem Dorf ´nach Jerusalem reisen` und die Torwächter ´bei ihrer Arbeit` unterstützen.

26 Die vier obersten Torwächter waren ständig im Dienst. Sie waren Leviten und verwalteten die Vorratsräume und die Schatzkammern am Haus Gottes.

27 Auch nachts blieben sie beim Tempel, denn sie hatten die Aufsicht über den ´nächtlichen` Wachdienst und mussten jeden Morgen die Tempeltore wieder aufschließen.

Die Aufgaben der anderen Leviten

28 Andere Leviten waren für die Gegenstände verantwortlich, die man beim Gottesdienst brauchte. Sie trugen sie abgezählt hinein und ´nach Gebrauch` abgezählt wieder hinaus.

29 Wieder andere waren zuständig für alle sonstigen Gegenstände und heiligen Gefäße ´und verwalteten` das Weizenmehl, den Wein, das Olivenöl, den Weihrauch und die wohlriechenden Duftstoffe.

30 Die Herstellung des Salböls aus diesen Duftstoffen jedoch war die Aufgabe der Priester.

31 Der Levit Mattitja, der älteste Sohn Schallums aus der Familie der Korachiter, war mit der Herstellung des Backwerks ´für das Speiseopfer` betraut.

32 Für die geweihten Brote, die man jeden Sabbat ´auf dem Tisch im Heiligtum` auslegen musste, waren einige Leviten aus der Sippe Kehat zuständig.

33 Auch die Tempelsänger waren Oberhäupter levitischer Familien. ´Sie wohnten` in den Tempelkammern ´und waren von allen anderen Arbeiten` befreit, denn sie mussten Tag und Nacht zum Dienst bereitstehen.

34 Alle hier aufgeführten Männer waren als Oberhäupter levitischer Familien in den Geschlechtsregistern ´des Stammes Levi` eingetragen und wohnten in Jerusalem.

Die Familie Sauls

35 In Gibeon wohnte Jëiël, der Stammvater der Stadt. Seine Frau hieß Maacha und

36 sein erstgeborener Sohn Abdon. Seine weiteren Söhne waren Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab,

37 Gedor, Achjo, Secher und

38 Miklot, der einen Sohn namens Schima hatte. Einige von ihnen ließen sich in Jerusalem nieder und wohnten dort in der Nähe anderer Familien ihres Stammes.

39 Ner hatte einen Sohn namens Kisch. Kisch zeugte Saul. Saul zeugte Jonatan, Malkischua, Abinadab und Eschbaal.

40 Jonatans Sohn war Merib-Baal. Merib-Baal zeugte Micha.

41 Die Söhne Michas waren Piton, Melech, Tachrea und Ahas.

42 Ahas zeugte Joadda, und Joadda zeugte Alemet, Asmawet und Simri. Simri zeugte Moza.

43 Moza zeugte Bina und auf Bina folgten in direkter Linie Refaja, Elasa und Azel.

44 Azel hatte sechs Söhne. Sie hießen Asrikam, Bochru, Jischmael, Schearja, Obadja und Hanan. Diese ´sechs` waren die Söhne Azels.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart