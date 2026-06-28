1. Könige 15

Neue Genfer Übersetzung

Südreich Juda: König Abija

1 Im achtzehnten Regierungsjahr König Jerobeams ´von Israel`, des Sohnes Nebats, wurde Abija König über Juda.

2 Er regierte drei Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Maacha. Sie war eine Tochter Abischaloms.

3 Abija folgte dem schlechten Vorbild seines Vaters ´Rehabeam` und beging die gleichen Sünden wie er. Anders als sein Vorfahre David diente er dem HERRN, seinem Gott, nicht mit ungeteiltem Herzen.

4 Trotzdem schenkte der HERR Abija einen Sohn, der nach ihm König werden sollte. So ließ er das Licht ´von` Davids ´Königshaus` weiter in Jerusalem leuchten und schenkte der Stadt Bestand. Das tat er um Davids willen.

5 Denn David hatte stets so gehandelt, wie es dem HERRN gefiel, und seine Gebote gehalten – das Verbrechen an dem Hetiter Urija ausgenommen.

6 Der Krieg mit Jerobeam, der schon die gesamte Regierungszeit Rehabeams überschattet hatte,

7 dauerte auch unter Abijas Herrschaft an. Was es sonst noch von Abija und seinen Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda verzeichnet.

8 Als Abija starb, begrub man ihn in der Davidsstadt. Sein Sohn Asa folgte ihm auf den Thron.

Südreich Juda: König Asa

9 Im zwanzigsten Regierungsjahr König Jerobeams von Israel wurde Asa König über Juda.

10 Er regierte einundvierzig Jahre lang in Jerusalem. Die Stellung der Königsmutter behielt seine Großmutter Maacha, die Tochter Abischaloms.

11 Wie sein Vorfahre David tat Asa, was dem HERRN gefiel.

12 Er jagte die Geweihten, ´die an den Opferstätten Hurerei trieben`, aus dem Land und entfernte die Götzenbilder, die seine Vorgänger angefertigt hatten.

13 Seiner Großmutter Maacha entzog er den Titel der Königsmutter, weil sie ein abscheuliches Götzenbild zu Ehren der Göttin Aschera aufgestellt hatte. Das Götzenbild ließ er in Stücke hauen und im Kidrontal verbrennen.

14 Die Opferstätten im Land ließ er allerdings weiter bestehen. Aber in allem anderen diente er dem HERRN mit ungeteiltem Herzen, solange er lebte.

15 Das Gold und das Silber sowie die Gegenstände, die sein Vater dem HERRN geweiht hatte, brachte er in den Tempel und fügte selbst noch weitere Gaben dieser Art hinzu.

16 Zwischen Asa und König Bascha von Israel herrschte Krieg während ihrer gesamten Regierungszeit.

17 Bascha marschierte in Juda ein und baute die Stadt Rama zur Festung aus. So konnte er die Wege nach Jerusalem kontrollieren und Asa von der Außenwelt abschneiden.

18 Da schickte Asa eine Gesandtschaft nach Damaskus zum aramäischen König Ben-Hadad, dem Sohn Tabrimmons und Enkel Hesjons. Er gab den Gesandten alles Gold und Silber mit, das im Tempelschatz und den Schatzkammern seines Palasts noch übrig war. Sie sollten Ben-Hadad ausrichten:

19 »Lass uns ein Bündnis schließen, wie es schon zwischen unseren Vätern bestand. Dieses Gold und Silber sende ich dir als Geschenk. Bitte brich dein Bündnis mit Bascha, dem König von Israel, ´und greif ihn an`, damit er seine Truppen aus meinem Gebiet abzieht.«

20 Ben-Hadad willigte ein und befahl seinen Heerführern, in Israel einzufallen. Sie eroberten die Städte Ijon, Dan und Abel-Bet-Maacha sowie die Gegend ´am See` Gennesaret und das gesamte ´übrige` Stammesgebiet von Naftali.

21 Als Bascha davon erfuhr, gab er den Ausbau Ramas auf und kehrte ´in seine Hauptstadt` Tirza zurück.

22 König Asa rief die gesamte Bevölkerung Judas zusammen, um die Steine und das Holz abzutransportieren, mit denen Bascha die Festungsanlagen in Rama gebaut hatte. Alle mussten mithelfen – niemand wurde freigestellt. Asa verwendete das Material, um die Stadt Geba in Benjamin sowie die Stadt Mizpa zu befestigen.

23 Was es sonst noch von Asa und seinen Taten zu berichten gibt, von seinen Siegen und von den Städten, die er gebaut hat, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda verzeichnet. Im Alter erkrankte Asa an einem Fußleiden.

24 Als er starb, wurde er in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Davidsstadt beigesetzt. Sein Sohn Joschafat folgte ihm auf den Thron.

Nordreich Israel: König Nadab

25 Im zweiten Regierungsjahr König Asas von Juda wurde Nadab, der Sohn Jerobeams, König über Israel und regierte zwei Jahre lang.

26 Er tat, was dem HERRN missfiel, und folgte dem schlechten Vorbild seines Vaters Jerobeam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte.

27 Bascha, der Sohn Ahijas aus dem Stamm Issachar, zettelte eine Verschwörung gegen ihn an. Als Nadab mit dem israelitischen Heer die Philisterstadt Gibbeton belagerte, ermordete Bascha ihn

28 und bestieg selbst den Thron. Das geschah im dritten Regierungsjahr König Asas von Juda.

29 Sobald Bascha die Herrschaft angetreten hatte, brachte er alle um, die zu Jerobeams Königshaus gehörten. Er verschonte niemand, sondern rottete Jerobeams Familie vollständig aus. So traf ein, was der HERR durch seinen Diener Ahija aus Schilo angekündigt hatte.

30 ´Das war die Strafe` für den Götzendienst, den Jerobeam eingeführt und zu dem er das Volk Israel verleitet hatte. Dadurch hatte er den Zorn des HERRN herausgefordert.

31 Was es sonst noch über Nadab und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

Nordreich Israel: König Bascha

32 Zwischen ´König` Asa ´von Juda` und König Bascha von Israel herrschte Krieg während ihrer gesamten Regierungszeit.

33 Bascha bestieg den Thron im dritten Regierungsjahr König Asas. Von ´seiner Hauptstadt` Tirza aus regierte er vierundzwanzig Jahre lang über das ´Nordreich` Israel.

34 Bascha tat, was dem HERRN missfiel. Er folgte dem schlechten Vorbild Jerobeams, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart