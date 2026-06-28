1. Könige 16

Neue Genfer Übersetzung

1 Der HERR sprach zum Propheten Jehu, dem Sohn Hananis, und gab ihm eine Botschaft für König Bascha:

2 »Ich habe dich aus dem Staub emporgehoben und zum König über mein Volk Israel eingesetzt. Doch du bist dem schlechten Vorbild Jerobeams gefolgt. Du hast mein Volk dazu verführt, den Götzen zu dienen, sodass es meinen Zorn herausgefordert hat.

3 Deshalb werde ich dich und deine Nachkommen wegfegen ´wie Unrat`. Deiner Familie wird es ergehen wie der Familie Jerobeams, des Sohnes Nebats.

4 Wer von euch in der Stadt stirbt, den fressen die Hunde, und wer auf freiem Feld stirbt, den fressen die Aasgeier.«

5 Was es sonst noch von Bascha zu berichten gibt, von seinen Taten und von seinen Siegen, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

6 Als er starb, wurde er in Tirza bestattet. Sein Sohn Ela folgte ihm auf den Thron.

7 Der HERR hatte den Propheten Jehu mit dieser harten Botschaft zu Bascha und seiner Familie gesandt, weil Bascha getan hatte, was dem HERRN missfiel. Er hatte sich genauso verhalten wie Jerobeam und sein Königshaus und dadurch den Zorn des HERRN herausgefordert. Dazu kam, dass er Jerobeams ganze Familie ´erbarmungslos` umgebracht hatte.

Nordreich Israel: König Ela

8 Im sechsundzwanzigsten Regierungsjahr König Asas von Juda wurde Ela, der Sohn Baschas, König über Israel. Er regierte zwei Jahre lang in Tirza.

9 Dann zettelte sein Offizier Simri, der die Hälfte der Streitwagen befehligte, eine Verschwörung gegen ihn an. König Ela hatte in Tirza im Haus seines Palastvorstehers Arza gefeiert und war betrunken.

10 Da drang Simri in Arzas Haus ein, ermorderte Ela und bestieg selbst den Thron. Das geschah im siebenundzwanzigsten Regierungsjahr König Asas von Juda.

11 Nachdem Simri die Herrschaft an sich gerissen hatte, brachte er die gesamte Familie Baschas um. Kein männlicher Nachkomme, auch kein Verwandter oder Freund des früheren Königs, kam mit dem Leben davon.

12 Simri rottete das Königshaus Baschas vollständig aus, wie es der HERR durch den Propheten Jehu angekündigt hatte.

13 ´Das war die Strafe` für den Götzendienst, dem sich Bascha und sein Sohn Ela hingegeben und zu dem sie das Volk verführt hatten. ´Sie hatten die Israeliten dazu verleitet`, mit ihren nichtigen Götzen den Zorn des HERRN herauszufordern.

14 Was es sonst noch von Ela und seinen Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

Nordreich Israel: König Simri

15 Im siebenundzwanzigsten Regierungsjahr König Asas von Juda wurde Simri für sieben Tage König ´von Israel` in Tirza. Das israelitische Heer belagerte damals ´wieder` die Philisterstadt Gibbeton.

16 Als im Heerlager bekannt wurde, dass Simri eine Verschwörung angezettelt und König ´Ela` getötet hatte, riefen die Soldaten noch am selben Tag ihren Heerführer Omri zum König aus.

17 Omri zog mit dem ganzen Heer von Gibbeton nach Tirza und griff die Stadt an.

18 Als Simri sah, dass die Stadt gefallen war, flüchtete er in den befestigten Teil des Königspalasts, zündete den Palast an und starb in den Flammen.

19 ´Das war die Strafe` für seine Sünden. Denn er hatte getan, was dem HERRN missfiel, und war dem schlechten Vorbild Jerobeams gefolgt, der den Götzen gedient und das Volk zum Götzendienst verführt hatte.

20 Was es sonst noch von Simri und seiner Verschwörung zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

Nordreich Israel: König Omri

21 ´Nach Simris Tod` war das Volk gespalten. Der eine Teil wollte Tibni, den Sohn Gibats, zum König machen, und der andere Teil unterstützte Omri.

22 Doch die Anhänger Omris waren den Anhängern Tibnis überlegen, und als Tibni starb, wurde Omri König.

23 Im einunddreißigsten Regierungsjahr König Asas von Juda wurde Omri König über Israel. Er regierte insgesamt zwölf Jahre, davon sechs in Tirza.

24 Dann kaufte er von ´einem Mann namens` Schemer für siebzig Kilogramm Silber den Berg von Samaria und baute darauf ´seine neue Hauptstadt`. Nach dem früheren Besitzer des Berges nannte er die Stadt »Samaria«.

25 Omri tat, was dem HERRN missfiel. Er trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger.

26 In allem folgte er dem schlechten Vorbild Jerobeams, des Sohnes Nebats, der den Götzen gedient und das Volk zum Götzendienst verführt hatte. ´Wie Jerobeam verleitete auch Omri die Israeliten dazu`, mit ihren nichtigen Götzen den Zorn des HERRN herauszufordern.

27 Was es sonst noch von Omri zu berichten gibt, von seinen Taten und von seinen Siegen, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

28 Als er starb, bestattete man ihn in Samaria. Sein Sohn Ahab folgte ihm auf den Thron.

König Ahab und der Prophet Elia (Kapitel 16,29 bis 22,53)

Nordreich Israel: König Ahab

29 Im achtunddreißigsten Regierungsjahr König Asas von Juda wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel. Er regierte zweiundzwanzig Jahre lang in Samaria.

30 Mehr als alle seine Vorgänger tat Ahab, was dem HERRN missfiel.

31 Es war noch sein geringstes Vergehen, dass er an dem Götzendienst festhielt, den Jerobeam, der Sohn Nebats, eingeführt hatte. Was weitaus schlimmer war: Er heiratete Isebel, die Tochter des sidonischen Königs Etbaal, und begann, den ´Götzen` Baal zu verehren und sich vor ihm niederzuwerfen.

32 Er baute Baal sogar einen Tempel in Samaria und errichtete ihm einen Altar.

33 Außerdem stellte er ´ein Bild der Göttin` Aschera auf. Mit diesen und vielen anderen Taten forderte Ahab mehr als alle Könige Israels vor ihm den Zorn des HERRN heraus.

34 Während Ahabs Regierungszeit baute Hiël aus Bet-El die Stadt Jericho wieder auf. Als er die Fundamente legte, starb sein ältester Sohn Abiram, und als er die Stadttore einsetzte, starb sein jüngster Sohn Segul. So traf ein, was der HERR einst durch Josua, den Sohn Nuns, angedroht hatte.

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