1. Könige 4

Neue Genfer Übersetzung

Salomos oberste Beamte

1 Salomo war nun König über ganz Israel.

2 Dies waren seine obersten Beamten: Asarja, der Sohn Zadoks, war ´der oberste` Priester;

3 Elihoref und Ahija, die Söhne Schischas, waren Hofschreiber; Joschafat, der Sohn Ahiluds, war der Sprecher des Königs;

4 Benaja, der Sohn Jojadas, war Oberbefehlshaber über das Heer; Zadok und Abjatar waren Priester;

5 Asarja, der Sohn Natans, stand den Provinzverwaltern vor; der Priester Sabud, der Sohn Natans, war Freund und Berater des Königs;

6 Ahischar war Palastverwalter; Adoniram, der Sohn Abdas, hatte die Aufsicht über die Fronarbeiter.

Die zwölf Provinzen Israels und ihre Verwalter

7 Salomo hatte das Gebiet Israels in zwölf Provinzen eingeteilt und über jede Provinz einen Verwalter eingesetzt. Jeder von ihnen musste einen Monat lang die Versorgung des königlichen Hofes übernehmen.

8 Dies sind ihre Namen ´und ihre Provinzen`: (I) Der Sohn Hurs verwaltete das Bergland von Efraim. (II)

9 Der Sohn Dekers verwaltete ´das Gebiet der Städte` Makaz, Schaalbim, Bet-Schemesch und Elon-Bet-Hanan. (III)

10 Der Sohn Heseds verwaltete ´das Gebiet der Städte` Arubbot und Socho sowie die ganze Gegend von Hefer. (IV)

11 Der Sohn Abinadabs, der mit Salomos Tochter Tafat verheiratet war, verwaltete das Hügelland ´der Küstenstadt` Dor. (V)

12 Baana, der Sohn Ahiluds, verwaltete ´das Gebiet der Städte` Taanach und Megiddo, das ganze Gebiet um Bet-Schean, das in der Nähe von Zaretan unterhalb von Jesreel liegt, außerdem das ganze Gebiet von Bet-Schean bis Abel-Mehola und weiter bis über Jokmeam hinaus. (VI)

13 Der Sohn Gebers verwaltete ´das Gebiet` von Ramot in Gilead einschließlich der sogenannten »Dörfer Jaïrs«, die nach Jaïr, dem Sohn Manasses, benannt waren; außerdem den Landstrich bei Argob in Baschan. Insgesamt war er für sechzig befestigte Städte verantwortlich, deren Stadttore bronzene Riegel hatten. (VII)

14 Ahinadab, der Sohn Iddos, verwaltete ´das Gebiet von` Mahanajim. (VIII)

15 Ahimaaz, der mit Salomos Tochter Basemat verheiratet war, verwaltete das Gebiet des Stammes Naftali. (IX)

16 Baana, der Sohn Huschais, verwaltete das Gebiet des Stammes Ascher und ´das Gebiet um` Bealot. (X)

17 Joschafat, der Sohn Paruachs, verwaltete das Gebiet des Stammes Issachar. (XI)

18 Schimi, der Sohn Elas, verwaltete das Gebiet des Stammes Benjamin. (XII)

19 Geber, der Sohn Uris, verwaltete die Landschaft Gilead sowie das ´ehemalige` Gebiet des Amoriterkönigs Sihon und des Königs Og von Baschan. Geber war der einzige Verwalter über dieses ´große` Gebiet.

Salomos Reichtum und Weisheit

20 Die Menschen in Juda und Israel waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Alle hatten genug zu essen und zu trinken und waren glücklich.

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