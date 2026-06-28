1. Könige 6

Neue Genfer Übersetzung

Der Bau des Tempelgebäudes

1 Vierhundertachtzig Jahre waren vergangen, seit die Israeliten aus Ägpyten gezogen waren. Es war das vierte Regierungsjahr König Salomos. Im Monat Siw, dem zweiten Monat ´des Jahres`, begann er mit dem Bau des Tempels für den HERRN.

2 Das Gebäude, das er für den HERRN errichtete, war dreißig Meter lang, zehn Meter breit und fünfzehn Meter hoch.

3 An der Vorderseite baute Salomo eine Eingangshalle an, die genauso breit war wie das Hauptgebäude. Sie war fünf Meter tief.

4 In den Mauern ließ er Fensteröffnungen mit Rahmen und Gittern anbringen.

5 An den beiden Seitenwänden und an der hinteren Wand ´des Tempels` errichtete er einen Anbau mit ´drei` Stockwerken.

6 Die Mauer des Hauptgebäudes verjüngte sich mit jedem Stockwerk um einen halben Meter, daher war das untere Stockwerk ´des Anbaus` zweieinhalb Meter tief, das mittlere drei und das obere dreineinhalb. An den Absätzen wurde der Anbau befestigt, ohne ihn in der Tempelmauer selbst zu verankern.

7 Der ´gesamte` Tempel wurde aus Steinen erbaut, die man bereits im Steinbruch fertig behauen hatte. Deshalb war auf der Baustelle kein Lärm von Hämmern, Meißeln oder anderen Eisenwerkzeugen zu hören.

8 Der Zugang zum Anbau befand sich auf der Südseite des Tempels. Über eine Wendeltreppe gelangte man auf das mittlere und von dort auf das obere Stockwerk.

9 Als die Mauern fertig waren, ließ Salomo das Gebäude mit Balken und Brettern aus Zedernholz decken.

10 Auch den Anbau, der um das ganze Haus lief, ließ er durch Balken aus Zedernholz mit dem Hauptgebäude verbinden. ´Jedes Stockwerk` war zweieinhalb Meter hoch.

11 Damals sprach der HERR zu Salomo:

12 »Du bist dabei, mir einen Tempel zu bauen. Wenn du nach meinen Ordnungen lebst, meine Rechtsbestimmungen hältst und in allen Lebensbereichen meinen Geboten gehorchst, dann werde ich das Versprechen einlösen, das ich deinem Vater David gegeben habe:

13 Ich werde ´in diesem Tempel` mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk Israel niemals im Stich lassen.«

Der Innenausbau des Tempels

14 Danach stellte Salomo den Tempel fertig:

15 Er ließ die Innenwände vom Boden bis zur Decke mit Zedernholz vertäfeln. Auf dem Boden verlegte man Bretter aus Zypressenholz.

16 Zehn Meter vor der Rückwand ließ er eine Zwischenwand aus Zedernholz einziehen, die vom Boden bis zur Decke reichte. So entstand ein Hinterraum, der das »Allerheiligste« bilden sollte.

17 Der davor liegende Hauptraum war somit noch zwanzig Meter lang.

18 Der ganze Tempel war innen mit Zedernholz getäfelt. Nicht ein Mauerstein war zu sehen. Die Täfelung war mit eingeschnitzten Bildern von Früchten und Blüten verziert.

19 Den hinteren Raum richtete Salomo so ein, dass man dort die Bundeslade hineinstellen konnte.

20 Der Raum war zehn Meter lang, zehn Meter breit und zehn Meter hoch. Salomo ließ ihn mit reinem Gold auskleiden. Vor diesem Raum stand ein Altar aus Zedernholz, der ebenfalls ´mit reinem Gold` überzogen war.

21 Auch den übrigen Tempel ließ Salomo von innen mit reinem Gold überziehen. Vor dem Allerheiligsten, das vollständig mit Gold ausgekleidet war, wurden quer durch den Raum goldene Ketten gespannt.

22 So war das ganze ´Innere des` Tempels bis zum letzten Winkel mit Gold ausgekleidet. Auch der Altar, der vor dem hinteren Raum stand, war vollständig mit Gold überzogen.

23 Für das Allerheiligste ließ Salomo zwei Kerub-Engel aus Olivenholz anfertigen. Jeder war fünf Meter hoch.

24 Ihre Flügel maßen je zweieinhalb Meter, sodass beide Flügel ausgespannt eine Länge von fünf Metern hatten.

25 Beide Engel hatten die gleiche Spannweite, waren gleich groß und sahen genau gleich aus.

26 Beide waren fünf Meter hoch.

27 Salomo ließ sie mitten im Allerheiligsten aufstellen. Ihre ausgebreiteten Flügel trafen sich in der Mitte des Raumes und mit der äußeren Flügelspitze berührte jeder von ihnen eine Seitenwand.

28 Salomo ließ beide Engel ´vollständig` mit Gold überziehen.

29 Alle Wände des Tempels ließ er mit eingeschnitzten Bildern von Kerub-Engeln, Palmzweigen und Blüten verzieren, sowohl im Allerheiligsten als auch im Heiligtum.

30 In beiden Räumen ließ er den Fußboden mit Gold überziehen.

31 Für den Eingang zum hinteren Raum wurde eine ´zweiflügelige` Tür aus Olivenholz angefertigt. Der Türrahmen war nach innen fünffach abgestuft.

32 In beide Türflügel schnitzte man Bilder von Kerub-Engeln, Palmzweigen und Blüten ein und überzog die ganze Tür mit Gold. Die Kerub-Engel und die Palmzweige wurden mit Goldblech beschlagen.

33 Auch für den Eingang zum Hauptraum fertigte man Türpfosten aus Olivenholz an. Sie waren nach innen vierfach abgestuft.

34 Die beiden Türflügel wurden aus Zypressenholz hergestellt. Jeder Türflügel bestand aus zwei drehbaren Teilen, die sich gegeneinander klappen ließen.

35 Man schnitzte Kerub-Engel, Palmzweige und Blüten in die Tür ein und belegte sie mit Goldblech, das sich der Form der Schnitzereien genau anpasste.

36 Den Innennhof umgab Salomo mit ´einer Mauer, die abwechselnd aus` drei Lagen behauener Steine und einer Lage Zedernbalken ´bestand`.

Der Abschluss der Bautätigkeiten

37 Im vierten Regierungsjahr Salomos im Monat Siw, ´dem zweiten Monat des Jahres`, wurde das Fundament für das Haus des HERRN gelegt.

38 Im elften Regierungsjahr Salomos, im Monat Bul, dem achten Monat ´des Jahres`, wurde es fertigestellt. Jede Einzelheit stimmte genau mit den Bauplänen überein. Sieben Jahre lang hatte Salomo am Tempel gebaut.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart