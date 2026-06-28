1. Könige 7

Neue Genfer Übersetzung

Der Bau von Salomos Palast

1 An seiner eigenen Palastanlage baute Salomo dreizehn Jahre lang, bis alles fertiggestellt war.

2 ´Zunächst` baute er das »Libanonwaldhaus«. Es war fünfzig Meter lang, fünfundzwanzig Meter breit und fünfzehn Meter hoch. Die Decke wurde von vier Säulenreihen aus Zedernholz gestützt, auf denen Balken aus Zedernholz lagen.

3 ´Das Dach` deckte man mit Brettern aus Zedernholz, die man oben auf den tragenden Balken befestigte. ´Die Balken` ruhten auf den Säulen. Insgesamt waren es fünfundvierzig ´tragende Balken`, je fünfzehn in einer Reihe.

4 In die beiden Seitenwände ließ man drei Reihen von Fenstern ein. Die Fensteröffnungen lagen einander jeweils genau gegenüber.

5 Die Rahmen aller Fenster und aller Türen waren vierfach abgestuft. Auch die Türen lagen einander genau gegenüber – je drei ´auf einer Seite`.

6 Weiter baute Salomo die Säulenhalle. Sie war fünfundzwanzig Meter lang und fünfzehn Meter breit. Sie hatte eine Eingangshalle, vor der wiederum ein von Säulen getragenes Vordach stand.

7 Außerdem errichtete er eine Thronhalle, auch »Gerichtshalle« genannt, weil er dort Gericht hielt. Dieser Raum war vom Boden bis zur Decke mit Zedernholz getäfelt.

8 Salomos Wohnhaus lag hinter der Thronhalle in einem weiteren Hof. Es war von derselben Bauart wie die Thronhalle. Auch für die Tochter des Pharaos, die er geheiratet hatte, baute er ein Haus im selben Stil.

9 All diese Gebäude wurden aus besten Quadersteinen gebaut, die man an der Außen- und Innenseite mit der Steinsäge zugeschnitten hatte. Das galt für sämtliche Mauern, angefangen von ´den` Außen´mauern der Bauten` bis zum großen Hof ´um die Gebäude`. Alle diese Mauern bestanden vom Fundament unten bis zum Gesims oben aus diesen Steinen.

10 Für die Fundamente benutzte man ´mächtige` Steinblöcke von bester Qualität, die teils fünf Meter und teils vier Meter lang waren.

11 Darauf erhoben sich ´Wände aus` Quadersteinen und Zedernholz.

12 Den großen Hof ´um die Gebäude` umgab eine Mauer, die ´abwechselnd` aus drei Lagen behauener ´Quadersteine` und einer Lage Zedernbalken bestand. In derselben Bauweise waren auch ´die Mauer um` den inneren Vorhof des Tempels und ´die Mauer um` die Eingangshalle des Tempels errichtet worden.

Salomo beauftragt den Bronzegießer Hiram

13 Salomo ließ aus Tyrus ´einen Kunsthandwerker namens` Hiram holen.

14 Er war der Sohn einer verwitweten Israelitin aus dem Stamm Naftali. Sein Vater war ein Bronzegießer aus Tyrus. Hiram war in besonderer Weise mit handwerklichen Fähigkeiten und künstlerischem Geschick begabt und verstand sich auf Bronzearbeiten aller Art. Er kam zu Salomo und führte für ihn alle Bronzearbeiten aus.

Die zwei bronzenen Säulen

15 Zunächst goss Hiram zwei bronzene Säulen. Beide waren neun Meter hoch und hatten einen Umfang von sechs Metern.

16 Auf jede Säule setzte er ein zweieinhalb Meter hohes Kapitell aus gegossener Bronze.

17 Die Kapitelle waren mit einem Geflecht aus sieben miteinander verwobenen Ketten geschmückt.

18 Außerdem zogen sich oberhalb des Kettengeflechts zwei Girlanden von ´bronzenen` Granatäpfeln um das Kapitell.

19 Die Kapitelle waren geformt wie Lilienblüten, wobei die Blütenkelche zwei Meter hoch waren.

20 Die ´beiden` Girlanden aus Granatäpfeln – es waren je zweihundert Granatäpfel an jedem Kapitell – befanden sich über der bauchigen Ausbuchtung ´der Blütenkelche`, etwas oberhalb des Kettengeflechts.

21 Hiram stellte die beiden Säulen vor der Eingangshalle des Tempels auf. Die rechte nannt er Jachin (»Er richtet auf«) und die linke Boas (»In ihm ist Stärke«).

22 Oben auf die Säulen setzte er die lilienförmigen Kapitelle. Damit war die Arbeit an den Säulen abgeschlossen.

Das große bronzene Wasserbecken

23 Dann goss er ein Becken aus Bronze, das man »das Meer« nannte. Sein Durchmesser betrug fünf Meter, sein Umfang fünfzehn Meter und seine Höhe zweieinhalb Meter.

24 Unterhalb des Rands war es ringsum mit zwei Reihen von ´kleinen` Kugeln verziert. Auf eine Länge von fünfzig Zentimetern kamen ´in jeder Reihe` zehn Kugeln. Sie waren aus einem Guss mit dem Becken.

25 Das Becken stand auf zwölf Rinderfiguren. Drei von ihnen waren nach Norden gewandt, drei nach Süden, drei nach Westen und drei nach Osten. Ihre Hinterteile zeigten nach innen. Das Becken ruhte auf ihrem Rücken.

26 Der Rand des Beckens war nach außen gewölbt wie der Blütenkelch einer Lilie. Die Wandstärke des Beckens betrug acht Zentimeter und es fasste 40.000 Liter.

Die zehn fahrbaren Wasserbecken aus Bronze

27 Anschließend stellte Hiram zehn ´fahrbare` Gestelle aus Bronze her. Alle Gestelle waren zwei Meter lang, zwei Meter breit und eineinhalb Meter hoch.

28 Ihre Seitenwände bestanden aus ´mehreren` waagerechten Querleisten, die durch senkrechte Leisten miteinander verbunden waren.

29 Sowohl auf den waagerechten als auch auf den senkrechten Leisten waren Löwen, Rinder und Kerub-Engel abgebildet. Oben und unten wurden die Figuren von gehämmerten Kränzen eingefasst.

30 Jedes Gestell hatte zwei Achsen und vier Räder aus Bronze, die unten an den Eckpfosten befestigt waren. Die Pfosten wurden durch schräg verlaufende Streben abgestützt, damit sie dem Gewicht des Wasserbeckens standhalten konnten. Die Streben trafen an der Stelle auf die Querleisten, wo sich die gehämmerten Kränze befanden, und waren dort angegossen.

31 ´Oben am Gestell` war ein ringförmiger Aufsatz ´für das Wasserbecken` angebracht, der mit eingravierten Bildern verziert war. Er war fünfzig Zentimeter hoch und hatte einen Durchmesser von fünfundsiebzig Zentimetern. Der Aufsatz wurde von einem viereckigen Rahmen gehalten.

32 Die Räder ragten nicht bis zu den Seitenwänden hinauf, denn sie hatten nur eine Höhe von fünfundsiebzig Zentimetern, und ihre Achslager waren ´unten` am Gestell angebracht.

33 Die Räder sahen aus wie Streitwagenräder, jedoch waren alle Teile – die Achslager, die Felgen, die Speichen und die Naben – aus Bronze gegossen.

34 An den ´vier` Eckpfosten des Gestells waren Streben angebracht, die mit dem restlichen Gestell aus einem Guss waren.

35 Der ringförmige Aufsatz ´für das Wasserbecken` ragte oben fünfundzwanzig Zentimeter über ´die Seitenwände` des Gestells hinaus. Er war durch feste Halterungen mit dem Rahmen verbunden, von dem er getragen wurde.

36 Wo immer auf den Seiten der Halterungen und auf den Querleisten ´des Gestells` Platz war, gravierte Hiram Bilder von Kerub-Engeln, Löwen und Palmzweigen ein und verzierte die Bilder ringsum mit Kränzen.

37 Auf diese Weise fertigte er alle zehn Gestelle an. Sie alle wurden mit derselben Gussform gegossen und hatten dieselbe Größe und dasselbe Aussehen.

38 Dann goss Hiram zehn bronzene Becken, eines für jedes Gestell. Die Becken hatten einen Durchmesser von zwei Metern und fassten über achthundert Liter.

39 Er stellte fünf Gestelle an der Nordseite des Tempels auf und fünf an der Südseite. Das »Meer« platzierte er an der südöstlichen Ecke des Tempels.

Liste der bronzenen Gegenstände, die Hiram herstellte

40 Zuletzt stellte Hiram noch Töpfe, Ascheschaufeln und Schalen ´für das Blut der Opfertiere` her. Damit beendete er die Arbeiten, die er im Auftrag König Salomos für den Tempel des HERRN ausgeführt hatte.

41 ´Folgende Gegenstände hatte er hergestellt: ` zwei Säulen und zwei bauchige Kapitelle, die oben auf den Säulen ruhten; zwei Geflechte aus miteinander verwobenen Ketten zur Verzierung der Kapitelle;

42 dazu für jedes Kapitell zweihundert Granatäpfel, die in zwei Girlanden oberhalb des Kettengeflechts angebracht wurden;

43 zehn fahrbare Gestelle und zehn Wasserbecken, die man auf die Gestelle setzte;

44 das »Meer« und die zwölf Rinder, die es trugen;

45 und schließlich die Töpfe, die Ascheschaufeln und die Schalen ´für das Opferblut`. All diese Gegenstände, die Hiram im Auftrag König Salomos für das Haus des HERRN herstellte, wurden aus Bronze ´gegossen und anschließend` blank poliert.

46 Der König ließ sie im Jordantal in den mächtigen Tonablagerungen zwischen Sukkot und Zaretan gießen.

47 Salomo verzichtete darauf, all diese Gegenstände wiegen zu lassen. Man hatte so viel Bronze verbraucht, dass man ihr Gewicht gar nicht mehr hätte bestimmen können.

Die goldenen Gegenstände für das Innere des Tempels

48 Salomo ließ auch die Gegenstände anfertigen, die im ´Inneren des` Tempels gebraucht wurden: den goldenen ´Räucher`altar und den goldenen Tisch für die geweihten Brote;

49 dazu zehn Leuchter aus reinem Gold, von denen fünf rechts und fünf links vor dem Allerheiligsten aufgestellt wurden, mitsamt den dazugehörenden goldenen Blütenornamenten, Lampen und Dochtscheren;

50 außerdem verschiedene Schalen, Messer, Becken und Schüsseln sowie Räucherpfannen aus reinem Gold; und schließlich goldene Türangeln für den Eingang zum Allerheiligsten und zum Heiligtum.

51 So vollendete König Salomo den Bau des Tempels und die Herstellung aller im Tempel benötigten Gegenstände. Zu guter Letzt brachte er die Gaben, die sein Vater David dem HERRN geweiht hatte, – Silber, Gold und verschiedene Gegenstände – in die Schatzkammern des Tempels.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart