Neue Genfer Übersetzung

Aus Noahs Nachkommen werden ganze Völker

1 Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen von Sem, Ham und Jafet, den ´drei` Söhnen Noahs. Nach der großen Flut bekamen sie selbst ´zahlreiche` Söhne.

2 Jafets Söhne hießen Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras.

3 Von Gomer stammen Aschkenas, Rifat und Togarma ab,

4 und von Jawan: Elischa, Tarschisch, die Kittäer und die Rodaniter.

5 Jawans Nachkommen verteilten sich über verschiedene Inseln und Küstenländer. ´Sie besiedelten` jeweils eigene Gebiete und ´bildeten` eigene Sippen und Völker mit eigenen Sprachen.

6 Hams Söhne hießen Kusch, Mizrajim, Put und Kanaan.

7 Von Kusch stammen Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha ab; von Ragma: Saba und Dedan.

8 Kusch hatte noch einen Sohn mit Namen Nimrod. Nimrod war der erste, der ein großes Reich gründete.

9 Er war auch ein gewaltiger Jäger; darum sagt man bis heute: »´Dieser Mensch ist` ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN wie Nimrod. «

10 Den Ausgangspunkt seines Königreiches bildeten ´die Städte` Babylon, Erech, Akkad und Kalne im Land Schinar.

11 Von dort aus zog Nimrod weiter nach Assur und erbaute Ninive, Rehobot-Ir, Kelach

12 und Resen, das zwischen Ninive und Kelach liegt. Ninive ist die ´bekannte` große Stadt.

13 Von Mizrajim stammen die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter,

14 die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter ab. Die Kasluhiter sind die Vorfahren der Philister.

15 Kanaans erstgeborener Sohn war Sidon. Außerdem ´stammen von ihm ab`: die Hetiter,

16 die Jebusiter, die Amoriter, die Girgaschiter,

17 die Hiwiter, die Arkiter, die Siniter,

18 die Arwaditer, die Zemariter und die Hamatiter. Die kanaanitischen Sippen breiteten sich aus,

19 bis ihr Gebiet von Sidon ´südwärts` bis nach Gerar und Gaza und ´vom Mittelmeer ostwärts` bis nach Sodom, Gomorra, Adma, Zebojim und Lescha reichte.

20 Diese alle sind Nachkommen Hams, ´aufgelistet` nach ihren Sippen, Sprachen, Gebieten und Völkern.

21 Auch Sem, der älteste Bruder Jafets, hatte ´mehrere` Söhne. ´Unter anderem` stammen von ihm Eber und dessen Nachkommen ab.

22 Sems Söhne hießen Elam, Assur, Arpachschad, Lud und Aram.

23 Von Aram stammen Uz, Hul, Geter und Masch ab.

24 Arpachschad war der Vater von Schelach, Schelach der Vater von Eber.

25 Eber hatte zwei Söhne. Der eine hieß Peleg (»Teilung«) , denn zu seiner Zeit verteilte sich die Menschheit über die Erde. Der andere hieß Joktan.

26 Von Joktan stammen Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach,

29 Ofir, Hawila und Jobab. Sie alle sind Nachkommen Joktans.

30 Ihr Gebiet erstreckt sich von Mescha über Sefar bis an das Gebirge im Osten.

31 Diese alle sind Nachkommen Sems, ´aufgelistet` nach ihren Sippen, Sprachen, Gebieten und Völkern.

32 Alle in diesen Ahnentafeln aufgeführten Sippen sind Nachkommen von Noahs Söhnen. Sie wurden nach der großen Flut zu Völkern und breiteten sich über die ganze Erde aus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart