Neue Genfer Übersetzung

Der Turm von Babylon

1 Es gab damals nur eine Sprache, die von allen Menschen gesprochen wurde.

2 Irgendwann verließen die Menschen die Gegend im Osten, ´in der sie bisher gelebt hatten`, und entdeckten eine Ebene im Land Schinar. Nachdem sie sich dort angesiedelt hatten,

3 ´fassten sie einen Entschluss`. »Kommt«, sagten sie, »wir formen Ziegel ´aus Lehm` und brennen sie!« Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel.

4 »Los, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht!«, sagten sie. »Das wird uns berühmt machen. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, ´denn dieser Turm hält uns zusammen`. «

5 Da kam der HERR ´vom Himmel` herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten – eine Stadt mit einem Turm.

6 Er sagte: »Das ist erst der Anfang! Sie bilden eine Gemeinschaft und sprechen die gleiche Sprache. In Zukunft wird ihnen kein Vorhaben mehr unmöglich sein! Sie werden alles tun, was sie sich in den Kopf setzen.

7 Kommt, lasst uns hinabsteigen. Wir wollen dafür sorgen, dass sie in verschiedenen Sprachen sprechen, damit sie einander nicht mehr verstehen. «

8 So zerstreute der HERR die Menschen von dort über die ganze Erde, und sie mussten den Bau der Stadt aufgeben.

9 Darum bekam die Stadt den Namen Babylon (»Durcheinander«) , weil der HERR dort die gemeinsame Sprache der Menschheit durcheinander gebracht und die Menschen über die ganze Erde zerstreut hatte.

Sems Nachkommen

10 Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen Sems: Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Arpachschad. Das war zwei Jahre nach der großen Flut.

11 Danach lebte er noch 500 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

12 Als Arpachschad 35 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Schelach.

13 Danach lebte er noch 403 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

14 Als Schelach 30 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Eber.

15 Danach lebte er noch 403 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

16 Als Eber 34 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Peleg.

17 Danach lebte er noch 430 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

18 Als Peleg 30 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Regu.

19 Danach lebte er noch 209 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

20 Als Regu 32 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Serug.

21 Danach lebte er noch 207 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

22 Als Serug 30 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Nahor.

23 Danach lebte er noch 200 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

24 Als Nahor 29 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Terach.

25 Danach lebte er noch 119 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

26 Als Terach 70 Jahre alt war, zeugte er drei Söhne. Sie hießen Abram, Nahor und Haran.

Terach und seine Familie

27 Dies ist die Geschichte Terachs und seiner Familie: Terach hatte drei Söhne namens Abram, Nahor und Haran. Haran bekam einen Sohn namens Lot

28 und starb noch zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimatstadt Ur im Land Chaldäa.

29 Sowohl Abram als auch Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Milka war eine der beiden Töchter Harans, die andere hieß Jiska.

30 Sarai konnte keine Kinder bekommen.

31 Terach verließ Ur in Chaldäa. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit und machte sich zusammen mit ihnen auf den Weg ins Land Kanaan. Als sie jedoch ´auf halber Strecke` die Stadt Haran erreichten, ließen sie sich dort nieder.

32 Terach wurde 205 Jahre alt. Er starb in Haran.

