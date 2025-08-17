Neue Genfer Übersetzung

Abram bekommt einen Sohn von Sarais Sklavin Hagar

1 Abrams Frau Sarai war kinderlos geblieben. Sie hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar

2 und sagte ´eines Tages` zu Abram: »Der HERR hat mir Kinder versagt, aber du könntest mit meiner Sklavin schlafen. Vielleicht kann ich durch sie zu einem Sohn kommen. « Abram hörte auf seine Frau.

3 So gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Nebenfrau. Abram ´und seine Familie` lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan.

4 Abram schlief mit Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab.

5 Da beklagte sich Sarai bei Abram: »Mir geschieht Unrecht, und du lässt es einfach zu! Ich habe sie dir zur Frau gegeben, aber jetzt, wo sie weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. ´Daran bist du schuld!` Der HERR soll entscheiden, ob du im Recht bist oder ich. «

6 »Sie ist doch deine Sklavin und gehört dir sowieso«, gab Abram zur Antwort, »du kannst mit ihr machen, was du willst. « Von da an fügte Sarai ihrer Sklavin so viele Demütigungen zu, dass Hagar schließlich davonlief.

7 Der Engel des HERRN fand sie in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt.

8 Er fragte sie: »Hagar, Sarais Sklavin, wo kommst du her und wohin bist du unterwegs?« Sie antwortete: »Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. «

9 Da sagte der Engel des HERRN zu ihr: »Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter !«

10 Er versprach ihr: »Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass niemand sie zählen kann.

11 Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen«, fuhr er fort. »Nenne ihn Ismael (›Gott hört‹) , denn der HERR hat dich gehört, als du über dein Elend geklagt hast.

12 Dein Sohn wird ungestüm sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und von allen bekämpft werden. Selbst seinen Brüdern wird er sich entgegenstellen. «

13 Da nannte Hagar den HERRN, der mit ihr geredet hatte: »Du bist der ›Gott, der mich sieht‹; denn«, sagte sie, »hier konnte ich einen Blick auf den erhaschen, der mich sieht. «

14 Darum nennt man den Brunnen seither »Brunnen des Lebendigen, der mich sieht«. Er liegt zwischen Kadesch und Bered.

15 Hagar ´kehrte zurück. Sie` brachte Abrams Sohn zur Welt, und Abram gab ihm den Namen Ismael.

16 Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als Hagar ihm Ismael gebar.

