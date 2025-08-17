Neue Genfer Übersetzung

Die Familie Esaus

1 Dies ist die Familiengeschichte von Esau, der auch Edom heißt:

2 Esau hatte drei Frauen aus dem Land Kanaan geheiratet: Ada, die Tochter des Hetiters Elon, Oholibama, die Tochter Anas und Enkelin des Hiwiters Zibon,

3 sowie Basemat, die Tochter Ismaels und Schwester Nebajots.

4 Ada bekam einen Sohn namens Elifas, Basemat brachte Reguël zur Welt,

5 und Oholibamas Söhne waren Jëusch, Jalam und Korach. Alle diese Söhne wurden Esau im Land Kanaan geboren.

6 Später zog Esau in das Land Seïr, weit weg von seinem Bruder Jakob. Seine Frauen, seine Kinder und alle, die zu seinem Haus gehörten, nahm er mit; ebenso seine Viehherden und allen anderen Besitz, den er in Kanaan erworben hatte.

7 Denn die beiden Brüder besaßen zu viele Herden, um weiter am selben Ort zu wohnen. Das Land, in dem sie sich aufhielten, bot nicht genug Weidefläche.

8 Deshalb siedelte sich Esau, der auch Edom genannt wird, im Bergland Seïr an.

Die Nachkommen Esaus

9 Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen Esaus, von dem die Edomiter im Bergland Seïr abstammen:

10 Von seinen Frauen Ada und Basemat hatte Esau je einen Sohn: Ada brachte Elifas zur Welt und Basemat Reguël.

11 Die Söhne von Elifas waren Teman, Omar, Zefo, Gatam und Kenas.

12 Timna, die Nebenfrau von Esaus Sohn Elifas, brachte außerdem noch Amalek zur Welt. Sie alle sind Nachkommen von Esaus Frau Ada.

13 Die Söhne Reguëls waren Nahat, Serach, Schamma und Misa. Sie ´alle` sind Nachkommen von Esaus Frau Basemat.

14 Esaus Frau Oholibama, die Tochter Anas und Enkelin Zibons, brachte die Söhne Jëusch, Jalam und Korach zur Welt.

Die Stämme der Edomiter

15 Es folgen nun die Stämme, die sich aus Esaus Nachkommen entwickelt haben. ´Sie tragen die Namen ihrer Gründer`. Die Stammesgründer Teman, Omar, Zefo, Kenas,

16 Korach, Gatam und Amalek sind Nachkommen von Esaus erstgeborenem Sohn Elifas. Daher gehen alle diese Stämme auf ´Esaus Frau` Ada zurück.

17 Die Stammesgründer Nahat, Serach, Schamma und Misa sind Nachkommen von Reguël. Damit gehen diese Stämme auf ´Esaus Frau` Basemat zurück.

18 Die Stammesgründer Jëusch, Jalam und Korach sind Nachkommen von Esaus Frau Oholibama. Damit gehen diese Stämme auf Oholibama, die Tochter Anas, zurück.

19 Alle diese Stämme sind Nachkommen Esaus und bilden das Volk der Edomiter.

Die Nachkommen Seïrs

20 Die ursprünglichen Bewohner des Landes Edom waren die Nachkommen des Horiters Seïr. Seïrs Söhne hießen Lotan, Schobal, Zibon, Ana,

21 Dischon, Ezer und Dischan. Sie waren die Gründer der horitischen Stämme, die im Land Edom wohnten.

22 Die Söhne Lotans waren Hori und Heman, Lotans Schwester hieß Timna.

23 Schobals Söhne hießen Alwan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam.

24 Zibons Söhne waren Aja und Ana. Ana ist derjenige, der die warmen Quellen in der Wüste fand, als er die Esel seines Vaters Zibon hütete.

25 Ana hatte einen Sohn namens Dischon und eine Tochter mit Namen Oholibama.

26 Dischons Söhne hießen Hemdan, Eschban, Jitran und Keran.

27 Ezers Söhne waren Bilhan, Saawan und Akan.

28 Dischans Söhne hießen Uz und Aran.

29 Die horitischen Stämme heißen also Lotan, Schobal, Zibon, Ana,

30 Dischon, Ezer und Dischan – aufgeführt nach der Reihenfolge ihrer Gründer. Aus diesen Stämmen besteht das Volk der Horiter, das im Land Seïr wohnt.

Die Könige der Edomiter

31 Noch bevor es in Israel einen König gab, regierten in Edom folgende Könige:

32 Der ´erste` edomitische König war Bela, der Sohn Beors. Seine Hauptstadt hieß Dinhaba.

33 Ihm folgten König Jobab, der Sohn Serachs, aus der Stadt Bozra

34 und König Huscham aus dem Gebiet des Stammes Teman.

35 Nach ihm bestieg König Hadad, der Sohn Bedads, den Thron. Hadads Hauptstadt hieß Awit. Er besiegte die Midianiter in einer Schlacht auf moabitischem Gebiet.

36 Ihm folgten König Samla aus der Stadt Masreka,

37 König Schaul aus der Stadt Rehobot am Fluss,

38 König Baal-Hanan, der Sohn Achbors,

39 und König Hadar. Hadars Hauptstadt hieß Pagu. Der Name seiner Frau war Mehetabel. Sie war eine Tochter Matreds und Enkelin Me-Sahabs.

Eine weitere Liste edomitischer Stämme

40 Die ist eine ´weitere` Liste edomitischer Stämme, geordnet nach Stammesgründern und Wohnorten: Timna, Alwa, Jetet,

43 Magdiël und Iram. Dies sind Stämme der Edomiter, gegliedert nach ihren Wohngebieten in dem Land, das sie in Besitz genommen hatten. Hier endet das Verzeichnis der Nachkommen Esaus, des edomitischen Stammvaters.

