Neue Genfer Übersetzung

Kain erschlägt seinen Bruder Abel

1 Adam schlief mit seiner Frau Eva, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Kain (»Gewinn«) , denn sie sagte: »Mit der Hilfe des HERRN habe ich einen Sohn bekommen!«

2 ´Später` brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und hielt Schafe und Ziegen, Kain hingegen wurde Ackerbauer.

3 Eines Tages brachte Kain dem HERRN einige Früchte seiner Feldarbeit als Opfer dar.

4 Auch Abel brachte ´ein Opfer dar. Er nahm` einige der erstgeborenen Jungtiere aus seiner Herde und ´opferte` davon die besten Fleischstücke. Der HERR blickte freundlich auf Abel und ´nahm` sein Opfer ´an`,

5 aber Kain und seinem Opfer schenkte er keine Beachtung. Da packte Kain der Zorn, und er starrte finster vor sich hin.

6 Der HERR fragte ihn: »Warum bist du zornig? Warum starrst du so finster vor dich hin?

7 Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Blick frei erheben. Wenn du jedoch Böses vorhast, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür und will dich haben. Du aber sollst sie beherrschen!«

8 Doch Kain sagte zu Abel: »Komm, lass uns zusammen aufs Feld gehen!« Und als sie dort waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot.

9 Der HERR fragte Kain: »Wo ist dein Bruder Abel?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Kain. »Ist es etwa meine Aufgabe, auf meinen Bruder aufzupassen?«

10 Da sagte der HERR: »Was hast du getan? Ich höre, wie das Blut deines Bruders vom Feld zu mir schreit!

11 Von nun an bist du verflucht und musst das ´fruchtbare` Ackerland verlassen. Denn du hast es mit dem Blut deines Bruders getränkt.

12 Wenn du es ´trotzdem` bearbeitest, wird es dir keinen Ertrag mehr schenken. Als heimatloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren. «

13 Kain erwiderte: »Meine Strafe ist zu schwer. Ich kann sie nicht tragen.

14 Weil du mich vom ´fruchtbaren` Ackerland vertreibst und aus deiner Gegenwart verstößt, muss ich schutzlos umherirren, und jeder, der mich findet, kann mich töten!«

15 »Damit dies nicht geschieht«, sagte der HERR, »´bestimme ich`: Wer dich tötet, soll einer siebenfachen Rache zum Opfer fallen!« Dann versah er Kain mit einem Zeichen, damit niemand, der ihm begegnete, es wagen würde, ihn zu töten.

16 So verließ Kain die Nähe des HERRN und ließ sich in Nod, einem Gebiet östlich von Eden, nieder.

Die Nachkommen Kains

17 Kain schlief mit seiner Frau. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn namens Henoch zur Welt. Danach baute Kain eine Stadt und nannte sie ebenfalls Henoch.

18 Henoch bekam einen Sohn namens Irad. Irad wiederum war der Vater von Mehujaël, auf Mehujaël folgte Metuschaël und auf Metuschaël Lamech.

19 Lamech heiratete zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla.

20 Ada brachte einen Sohn namens Jabal zur Welt. Er ist der Urvater derer, die in Zelten wohnen und mit ihren Herden umherziehen.

21 Jabals Bruder hieß Jubal. Er ist der Urvater aller Saiten- und Flötenspieler.

22 Auch Zilla brachte ´einen Sohn` zur Welt, er bekam den Namen Tubal-Kain. Er wurde Schmied und fertigte alle Arten von Waffen und Werkzeugen aus Bronze und Eisen. Seine Schwester hieß Naama.

23 Lamech sagte zu seinen Frauen: »Ada und Zilla, meine Frauen, hört mir zu und achtet auf das, was ich sage: Ich töte jeden Mann, der mich auch nur verwundet, und jeden Jungen, der mich verletzt.

24 Wer Kain tötet, soll einer siebenfachen Rache zum Opfer fallen. Aber Lamech soll siebenundsiebzigmal gerächt werden!«

Set und Enosch

25 Adam schlief wieder mit seiner Frau, und sie brachte einen weiteren Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Set (»Ersatz«) , denn sie sagte: »Gott hat mir noch einen Nachkommen gegeben. Er wird Abel ersetzen, den Kain getötet hat. «

26 Auch Set bekam einen Sohn und nannte ihn Enosch. Damals begannen die Menschen, den HERRN bei seinem Namen anzurufen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart