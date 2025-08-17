Neue Genfer Übersetzung

Jakob und seine Familie ziehen nach Ägypten

1 Jakob machte sich mit seiner Familie und seinem ganzen Besitz auf den Weg ´nach Ägypten`. Als er nach Beerscheba kam, schlachtete er Tiere von seinen Herden und brachte sie dem Gott, den schon sein Vater Isaak verehrt hatte, als Opfer dar.

2 In der Nacht redete Gott zu ihm in einer Vision: »Jakob! Jakob!« »Ja, Herr?«, antwortete er.

3 Und Gott sagte: »Ich bin der Gott deines Vaters. Hab keine Angst, nach Ägypten zu ziehen. Denn dort will ich deine Nachkommen zu einem großen Volk werden lassen.

4 Ich gehe mit dir nach Ägypten und bringe deine Nachkommen ´eines Tages` wieder hierher zurück. ´Wenn du stirbst`, wird Josef bei dir sein und dir die Augen zudrücken. «

5 Danach brach Jakob von Beerscheba auf. Seine Söhne setzten ihn, ihre Frauen und die kleinen Kinder in die Wagen, die der Pharao ihm gesandt hatte.

6 Ihre Viehherden und allen Besitz, den sie in Kanaan erworben hatten, nahmen sie mit. So kamen sie nach Ägypten.

7 Die gesamte Nachkommenschaft Jakobs, alle seine Söhne, Töchter, Enkel und Enkelinnen, siedelten mit ihm nach Ägypten über.

Liste der Nachkommen Jakobs, die nach Ägypten zogen

8 Dies sind die Namen der Söhne Jakobs, die mit ihrem Vater, der auch Israel heißt, nach Ägypten kamen. ´Mit seiner Frau Lea hatte Jakob sechs Söhne`. Der erstgeborene Sohn war Ruben.

9 Rubens Söhne hießen Henoch, Pallu, Hezron und Karmi.

10 Simeons Söhne waren Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Schaul. Schaul war der Sohn einer Kanaaniterin.

11 Levis Söhne hießen Gerschon, Kehat und Merari.

12 Judas Söhne waren Er, Onan, Schela, Perez und Serach. ´Die beiden Ältesten`, Er und Onan, waren bereits in Kanaan gestorben. Die Söhne von Perez hießen Hezron und Hamul.

13 Issachars Söhne waren Tola, Puwa, Jaschub und Schimron.

14 Sebulons Söhne hießen Sered, Elon und Jachleel.

15 Das waren die Söhne ´und Enkel` von Jakob und Lea. Leas Söhne wurden in Mesopotamien geboren, dazu noch eine Tochter namens Dina. Alle zusammen waren 33 Personen.

16 ´Mit seiner Nebenfrau Silpa hatte Jakob zwei Söhne namens Gad und Ascher`. Gads Söhne hießen Zifjon, Haggi, Schuni, Ezbon, Eri, Arod und Areli.

17 Aschers Söhne waren Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria, dazu eine Tochter namens Serach. Die Söhne Berias hießen Heber und Malkiël.

18 Das waren die Söhne ´und Enkel` von Jakob und Silpa. ´Silpa war die Magd`, die Laban seiner Tochter Lea mitgegeben hatte. Von ihr stammen also 16 Personen ab.

19 Mit seiner Frau Rahel hatte Jakob zwei Söhne namens Josef und Benjamin.

20 Josef bekam in Ägypten ´ebenfalls` zwei Söhne mit seiner Frau Asenat, der Tochter des Priesters Potifera aus On. Sie hießen Manasse und Efraim.

21 Benjamins Söhne waren Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosch, Muppim, Huppim und Ard.

22 Das waren die Söhne ´und Enkel` von Jakob und Rahel. Von Rahel stammen also 14 Personen ab.

23 ´Mit seiner Nebenfrau Bilha hatte Jakob zwei Söhne namens Dan und Naftali`. Dans einziger Sohn hieß Huschim.

24 Naftalis Söhne waren Jachzeel, Guni, Jezer und Schillem.

25 Das waren die Söhne ´und Enkel` von Jakob und Bilha. ´Bilha war die Magd`, die Laban seiner Tochter Rahel mitgegeben hatte. Von ihr stammen also 7 Personen ab.

26 Insgesamt siedelten 66 Kinder und Enkel zusammen mit Jakob nach Ägypten über. Dazu kamen noch die Frauen seiner Söhne.

27 Wenn man Josef und die zwei Söhne mitzählt, die ihm in Ägypten geboren wurden, dann waren es ´– Jakob eingeschlossen –` alles in allem 70 Personen aus der Familie Jakobs, die nach Ägypten kamen.

Jakobs Familie trifft in Ägypten ein

28 Jakob schickte Juda voraus, um Josef seine Ankunft anzukündigen und ihn zu bitten, nach Goschen zu kommen. Nachdem Jakob und seine Familie in Goschen angekommen waren,

29 ließ Josef seinen Wagen anspannen und fuhr zu seinem Vater. Als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seiner Schulter.

30 »Jetzt bin ich bereit zu sterben«, sagte Jakob. »Ich habe dich wiedergesehen und weiß, dass du noch lebst!«

31 Josef sagte zu seinem Vater und der ganzen Familie: »Ich gehe jetzt zum Pharao und erzähle ihm, dass ihr aus Kanaan angekommen seid.

32 ´Ich werde ihm sagen`, dass ihr Schafhirten und Viehzüchter seid, und dass ihr eure Schafe, Ziegen, Rinder und all euren Besitz mitgebracht habt.

33 Wenn der Pharao euch später zu sich rufen lässt und euch nach eurem Beruf fragt,

34 dann sagt ihm dasselbe: ›Wir, deine Diener, sind Viehzüchter wie schon deine Vorfahren. Wir üben diese Tätigkeit seit unserer Jugend aus. ‹ Dann wird er euch das Gebiet Goschen ´hier am Rand Ägyptens` als Wohnsitz zuweisen, denn die Ägypter betrachten Schafhirten als unrein und wollen nichts mit ihnen zu tun haben. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart