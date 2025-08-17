Neue Genfer Übersetzung

Jakob segnet seine Söhne und schaut die Zukunft ihrer Nachkommen

1 Jakob rief alle seine Söhne zu sich. »Versammelt euch um mich«, bat er sie, »ich will euch sagen, was die Zukunft für euch ´und eure Nachkommen` bereithält.

2 Kommt und hört mir zu, meine Söhne. Hört auf euren Vater Israel!

3 Ruben, du bist mein Erstgeborener, der beste Beweis meiner Manneskraft. An Ansehen und Einfluss übertriffst du alle anderen.

4 Doch zügellos bist du wie wilde Wogen, und darum sollst du nicht der Erste bleiben. Mit einer meiner Frauen hast du geschlafen und damit das Bett deines Vaters geschändet.

5 Simeon und Levi sind vom gleichen Schlag, ihre Schwerter missbrauchen sie für Gewalttaten.

6 Mit ihren Plänen will ich nichts zu tun haben, von ihren Intrigen halte ich mich fern. Aus Wut haben sie Menschen abgeschlachtet und zum Vergnügen Stiere gelähmt.

7 Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig ist! Verflucht sei ihre Wut, die sich so grausam zeigt! Darum bekommen sie kein eigenes Stammesgebiet, ihre Nachkommen leben verstreut in ganz Israel.

8 Juda, dich rühmen deine Brüder. Deine Feinde packst du am Genick, und deine Brüder werfen sich vor dir nieder.

9 Mein Sohn Juda ist wie ein junger Löwe, der ein Tier gerissen hat. Majestätisch liegt er neben seiner Beute. Wer wagt es, ihn zu stören?

10 Für immer hält Juda das Zepter in der Hand, aus seinem Stamm geht stets der König hervor, bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden.

11 ´Juda lebt im Überfluss: ` Am Weinstock bindet er den Esel fest, an der edelsten Rebe das Fohlen seiner Eselin. Er wäscht sein Gewand in Wein und seinen Mantel in Traubensaft.

12 Seine Augen sind dunkler als Wein, und seine Zähne weißer als Milch.

13 Sebulon wohnt an der Meeresküste und bietet Schiffen einen Hafen. Bis nach Sidon erstreckt sich sein Gebiet.

14 Issachar gleicht einem kräftigen Esel, der zwischen seinen Satteltaschen ruht.

15 Er liebt seine Ruhe und sein liebliches Land und nimmt dafür in Kauf, seinen Rücken unter Lasten zu beugen und Frondienste zu leisten.

16 Dan verhilft seinem Volk zum Recht, er ist ´zwar klein, aber` den anderen Stämmen ebenbürtig.

17 Er ist gefährlich wie eine Schlange am Straßenrand, wie eine giftige Viper auf der Lauer: Sie beißt das Pferd in die Fesseln, und der Reiter stürzt rücklings zu Boden.

18 Ich warte auf deine Hilfe, HERR !

19 Gad wird von plündernden Horden angegriffen, doch er geht zum Gegenangriff über und schlägt sie in die Flucht.

20 Ascher hat Nahrung im Überfluss und versorgt Könige mit köstlichen Speisen.

21 Naftali gleicht einer ´flinken` Hirschkuh, die ´in der Wildnis` umherstreift und schöne Kälber hat.

22 Josef gleicht einem Weinstock, einem Weinstock an der Quelle, dessen Reben über die Mauer ´des Weinbergs` wachsen.

23 Bogenschützen greifen ihn an, nehmen ihn unter Beschuss und kämpfen gegen ihn.

24 Doch er hält seinen Bogen ruhig und fest und schießt mit rascher Hand zurück. Denn Jakobs starker Gott steht ihm bei, der unerschütterliche Fels und treue Hirte Israels.

25 Der Gott, dem schon dein Vater diente, wird dir helfen. Er, der allmächtige Gott, wird dich segnen: Er gibt dir Regen aus dem Himmel und Wasser aus den Quellen der Tiefe. Er schenkt dir viele Nachkommen und Kinder in großer Zahl.

26 Der Segen, den dein Vater einst empfing, ist reicher als die kostbaren Gaben der uralten Berge und Hügel. Diesen Segen sollst nun du bekommen, er steht dir zu, dem Auserwählten, der seine Brüder überragt.

27 Benjamin gleicht einem reißenden Wolf: Am Morgen verschlingt er seine Feinde, und am Abend teilt er seine Beute. «

28 Mit diesen Worten segnete Jakob die zwölf Stämme Israels. Er sprach jedem seiner Söhne und deren Nachkommen einen besonderen Segen zu.

Jakobs letzter Wunsch und sein Tod

29 »´Ich werde bald sterben`«, sagte Jakob zu seinen Söhnen, »und wenn ich ´im Tod` mit meinen verstorbenen Verwandten vereint werde, dann begrabt mich in unserem Familiengrab ´in Kanaan`. Es liegt in der Höhle auf dem Grundstück des Hetiters Efron,

30 in Machpela östlich von Mamre. Abraham hat Efron das Grundstück abgekauft und zur Grabstätte gemacht.

31 Dort wurden er selbst und seine Frau Sara sowie Isaak und seine Frau Rebekka begraben. Auch Lea habe ich dort beigesetzt.

32 Das Grundstück und die Höhle sind unser rechtmäßiger Besitz, seit wir sie den Hetitern abgekauft haben. «

33 Als Jakob seinen Söhnen diese Anweisungen gegeben hatte, legte er sich auf sein Bett zurück. Dann tat er seinen letzten Atemzug und wurde ´im Tod` mit seinen Vorfahren vereint.

