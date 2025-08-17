Neue Genfer Übersetzung

Adams Nachkommen in der Linie Sets

1 In der folgenden Liste sind die Nachkommen Adams verzeichnet: Als Gott die Menschen schuf, machte er sie als sein Ebenbild,

2 er schuf sie als Mann und als Frau. Dann segnete er sie und gab ihnen den Namen »Mensch«.

3 Als Adam 130 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn, sein Ebenbild, das ihm ähnlich war. Er nannte ihn Set.

4 Danach lebte Adam noch 800 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

5 Im Alter von 930 Jahren starb er.

6 Als Set 105 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Enosch.

7 Danach lebte er noch 807 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

8 Im Alter von 912 Jahren starb er.

9 Als Enosch 90 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Kenan.

10 Danach lebte er noch 815 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

11 Im Alter von 905 Jahren starb er.

12 Als Kenan 70 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Mahalalel.

13 Danach lebte er noch 840 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

14 Im Alter von 910 Jahren starb er.

15 Als Mahalalel 65 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Jered.

16 Danach lebte er noch 830 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

17 Im Alter von 895 Jahren starb er.

18 Als Jered 162 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Henoch.

19 Danach lebte er noch 800 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

20 Im Alter von 962 Jahren starb er.

21 Als Henoch 65 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Metuschelach.

22 Henoch führte sein Leben in enger Verbindung mit Gott. Nach Metuschelachs Geburt lebte er noch 300 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

23 Henoch wurde 365 Jahre alt.

24 Er hatte in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt. Dann war er plötzlich nicht mehr da – Gott hatte ihn von der Erde weggenommen.

25 Als Metuschelach 187 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn namens Lamech.

26 Danach lebte er noch 782 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

27 Im Alter von 969 Jahren starb er.

28 Als Lamech 182 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn.

29 Er gab ihm den Namen Noah (»Ruhe«) und sagte: »Dieses Kind wird uns Erleichterung verschaffen bei der harten und mühseligen Arbeit, die wir leisten müssen, seit Gott, der HERR, den Ackerboden verflucht hat. «

30 Danach lebte Lamech noch 595 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter.

31 Im Alter von 777 Jahren starb er.

32 Als Noah 500 Jahre alt war, zeugte er drei Söhne namens Sem, Ham und Jafet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart