Neue Genfer Übersetzung

Die Bosheit der Menschen

1 Die Menschen begannen, sich zu vermehren und auf der Erde auszubreiten. Sie bekamen auch ´viele` Töchter.

2 Als die Gottessöhne sahen, wie schön die Menschentöchter waren, nahmen sie sich diejenigen, die ihnen am besten gefielen, zu Frauen.

3 Da sagte der HERR: »Mein ´lebenspendender` Geist soll nicht mehr für so lange Zeit im Menschen wohnen, denn der Mensch ist schwach und anfällig für das Böse. Seine Lebenszeit soll ´höchstens` 120 Jahre betragen. «

4 Aus der Verbindung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern gingen Riesen hervor. Sie lebten damals – und auch später noch – auf der Erde und sind bekannt als die großen Helden der Vorzeit.

5 Der HERR sah, wieviel Unheil die Menschen überall auf der Erde anrichteten. Bei all ihrem Denken und Planen kam stets nur Böses heraus.

6 Er bereute, dass er sie gemacht und ihnen die Erde anvertraut hatte. Obwohl er tiefen Schmerz dabei empfand,

7 beschloss der HERR: »Ich werde die Menschen, die ich geschaffen habe, wieder vernichten. Sie sollen vom Erdboden verschwinden. Und nicht nur sie, sondern auch alle Landtiere, Kriechtiere und Vögel. Ich wünschte, ich hätte sie gar nicht erst erschaffen. «

8 Nur an Noah fand der HERR Gefallen.

Gott beauftragt Noah mit dem Bau der Arche

9 Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie: Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener und aufrichtiger Mann. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott.

10 Noah hatte drei Söhne, sie hießen Sem, Ham und Jafet.

11 Die ´übrige` Menschheit konnte vor Gott nicht bestehen, überall herrschten Unrecht und Gewalt.

12 Wohin Gott auch sah: die Verdorbenheit hatte überhand genommen, alle hatten den rechten Weg verlassen und sich dem Bösen zugewandt.

13 Deshalb sagte Gott zu Noah: »Ich habe beschlossen, die Menschheit auszulöschen, denn ihretwegen herrschen überall Unrecht und Gewalt. Darum werde ich die Menschen mitsamt ´allem anderen auf` der Erde vernichten.

14 Bau dir ein kastenförmiges Schiff aus festem Holz. Zieh Längs- und Querwände ein und dichte ´den Rumpf` außen und innen mit Pech ab.

15 Mach das Schiff 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch.

16 Versieh es mit einem Dach und lass über ´dem Rumpf` einen halben Meter Abstand bis zum Dach. Bring auf einer Seite des Schiffs eine Tür an und zieh ´im Rumpf` zwei Zwischenböden ein, damit insgesamt drei Stockwerke entstehen.

17 Denn sei gewiss: Ich werde eine große Flut über die Erde kommen lassen, die alles, was atmet, vernichtet. Was immer auf der Erde lebt, soll umkommen.

18 Aber mit dir will ich einen Bund schließen: Gemeinsam mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern sollst du in der Arche Schutz finden.

19 Nimm von allen Tieren jeweils zwei mit in die Arche, ein Männchen und ein Weibchen, damit sie zusammen mit dir überleben.

20 Das gilt für alle Vögel, Landtiere und Kriechtiere: Von jeder einzelnen Art sollen zwei Tiere mit dir in die Arche gehen, damit sie am Leben bleiben.

21 Besorge genügend Nahrungsmittel und lagere sie ein, damit ihr und die Tiere ´auf dem Schiff` zu essen habt. «

22 Noah führte alles genau so aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart