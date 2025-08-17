Neue Genfer Übersetzung

Noah, seine Familie und die Tiere gehen in die Arche

1 ´Schließlich` sagte der HERR zu Noah: »Geh ´jetzt` mit deiner ganzen Familie in die Arche. Denn ich habe gesehen, dass du mir im Gegensatz zu deinen Zeitgenossen gehorsam bist.

2 Nimm von allen reinen Tieren je sieben Männchen und sieben Weibchen mit, und von allen nicht reinen je ein Männchen und ein Weibchen.

3 Auch bei den Vögeln sollst du je sieben Paare mitnehmen. So werden die verschiedenen Tierarten überleben und wieder die ganze Erde bevölkern.

4 Noch sieben Tage, dann werde ich es vierzig Tage und vierzig Nächte ununterbrochen regnen lassen und alle Lebewesen, die ich geschaffen habe, auslöschen. Sie sollen vom Erdboden verschwinden. «

5 Noah machte alles genau so, wie der HERR es ihm aufgetragen hatte.

6 Als die große Flut über die Erde hereinbrach, war er 600 Jahre alt.

7 Zusammen mit seiner Frau, seinen Söhnen und seinen Schwiegertöchtern ging er in die Arche und brachte sich vor der Flut in Sicherheit.

8 ´Auch die Tiere kamen`. Reine und nicht reine Landtiere, Vögel und Kriechtiere

9 trafen paarweise bei Noah ein, jeweils ein Männchen mit einem Weibchen, ´und gingen` mit ihm in die Arche, genau wie Gott es ihm gesagt hatte.

10 Sieben Tage später kam die große Flut über die Erde.

Die Erde wird überflutet

11 In dem Jahr, in dem Noah 600 Jahre alt wurde, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, brachen die Quellen der Urflut auf, und die Schleusen des Himmels öffneten sich.

12 Vierzig Tage und vierzig Nächte lang regnete es ´ununterbrochen` auf die Erde.

13 An jenem Tag ging Noah zusammen mit seiner Frau, ´seinen Söhnen` Sem, Ham und Jafet sowie seinen Schwiegertöchtern in die Arche.

14 Auch die Tiere ´kamen an Bord`, all die verschiedenen Landtiere, Kriechtiere, Vögel und anderen geflügelten Tiere.

15 Paarweise trafen sie bei Noah ein ´und gingen` in die Arche. Alle Tierarten, die atmen, waren vertreten.

16 Es kamen jeweils ein Männchen und ein Weibchen, genau wie Gott es Noah gesagt hatte. Und der HERR schloss hinter Noah die Tür.

17 Vierzig Tage lang strömten die Fluten ´vom Himmel herab` auf die Erde. Das Wasser stieg an und hob die Arche empor, und sie begann zu schwimmen.

18 Die Wassermassen schwollen weiter an und überschwemmten die Erde, während die Arche auf der Wasseroberfläche dahintrieb.

19 Unaufhaltsam stieg das Wasser und begrub alles unter sich, bis auch die höchsten Berge bedeckt waren.

20 Am Ende stand das Wasser sieben Meter über den Gipfeln.

21 Alles, was auf dem Land lebte, starb: die Vögel, die Nutztiere, die wilden Tiere, die unzähligen kleinen Tiere, von denen es auf der Erde wimmelte, und alle Menschen.

22 Alle Lebewesen, die atmeten und auf dem Land zu Hause waren, ertranken.

23 Gott vernichtete alles Leben auf der Erde: Sämtliche Menschen, Landtiere, Kriechtiere und Vögel wurden ausgelöscht. Nur Noah und alle, die bei ihm in der Arche waren, blieben verschont.

24 Hundertfünfzig Tage lang war die Erde von Wasser überflutet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart