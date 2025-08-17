Neue Genfer Übersetzung

1 Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde!

2 Alle Tiere werden sich vor euch fürchten müssen: Landtiere, Vögel, Kriechtiere und Fische. Denn ich gebe sie in eure Hand.

3 ´Von jetzt an` dürft ihr neben den Pflanzen ´auch das Fleisch` von all diesen Tieren essen.

4 Esst aber kein Fleisch, in dem noch Blut ist. Denn im Blut ist das Leben.

5 Euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden. Wer dies tut, den ziehe ich zur Verantwortung; das gilt für Tiere genauso wie für Menschen. Wenn jemand seinen Mitmenschen tötet, dann fordere ich Rechenschaft von ihm.

6 Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn ich habe euch Menschen als mein Ebenbild geschaffen.

7 Seid also fruchtbar und vermehrt euch. Breitet euch aus und bevölkert die Erde. «

8 Weiter sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen:

9 »Ich schließe jetzt einen Bund mit euch, euren Nachkommen

10 und allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben, den Vögeln, den Nutztieren und den wilden Tieren.

11 Ich gebe euch mein Versprechen, dass ich nie wieder alles Leben in einer Wasserflut auslöschen werde. Nie wieder soll die Erde durch eine Flutkatastrophe vernichtet werden. «

12 Weiter sagte Gott: »Als Zeichen dafür, dass ich meinen Bund mit euch, euren Nachkommen und allen anderen Lebewesen auf der Erde für immer einhalten werde,

13 setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er soll an den Bund zwischen mir und der Welt erinnern.

14 Wenn ich Regenwolken über der Erde aufziehen lasse, dann wird der Bogen zu sehen sein,

15 und ich werde an die Bundeszusage denken, die ich euch und allen Tieren gegeben habe: Nie wieder soll es eine Wasserflut geben, die alles Leben vernichtet.

16 Der Regenbogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn sehe, werde ich an den ewigen Bund denken, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe.

17 Dieser Bogen«, sagte Gott zu Noah, »ist das Zeichen für meinen Bund mit allen Menschen und Tieren auf der Welt. «

Noah verflucht Ham und segnet Sem und Jafet

18 Zusammen mit Noah hatten seine drei Söhne Sem, Ham und Jafet die Arche verlassen. Ham war der Vater Kanaans.

19 Von diesen drei Söhnen Noahs stammen alle Menschen ab, die jetzt über die ganze Erde verstreut leben.

20 Noah betrieb Ackerbau und war der erste, der einen Weinberg anlegte.

21 ´Eines Tages` trank er so viel Wein, dass er betrunken wurde und nackt in seinem Zelt lag.

22 Ham, der Vater Kanaans, entdeckte ihn. ´Er ließ ihn` nackt daliegen und ging ´sogar` zu seinen Brüdern, um es ihnen zu erzählen.

23 Da nahmen Sem und Jafet ein Obergewand, legten es über ihre Schultern, gingen rückwärts ´ins Zelt` und deckten ihren Vater damit zu. Dabei wandten sie ihr Gesicht ab, damit sie seinen entblößten Körper nicht sahen.

24 Als Noah aus seinem Rausch aufwachte und erfuhr, was sein jüngster Sohn Ham ihm angetan hatte,

25 rief er: »Verflucht sei Kanaan! Er soll seinen Brüdern dienen und ihr niedrigster Knecht sein!«

26 Noah fuhr fort: »Gepriesen sei der HERR, der Gott Sems! Kanaan soll Sems Knecht sein.

27 Gott gebe Jafet Raum, ´damit er sich ausbreiten kann`. Sogar in Sems Gebiet soll er wohnen, und Kanaan soll auch Jafets Knecht sein. «

28 Nach der Flut lebte Noah noch 350 Jahre;

29 er starb im Alter von 950 Jahren.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart