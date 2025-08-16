1. Samuel 29

Neue Genfer Übersetzung

Die Philisterfürsten misstrauen David

1 Die Israeliten hatten ihr Heerlager an der Quelle bei Jesreel aufgeschlagen. Die Philister sammelten ihre Truppen zunächst in Afek.

2 Dort marschierten die Philisterfürsten mit ihren Soldaten in Abteilungen von je hundert und tausend Mann auf. Als Letzte kamen David und seine Männer, die zu Achischs Truppen gehörten.

3 »Was haben denn diese Hebräer hier zu suchen?«, fragten die Philisterfürsten. Achisch antwortete: »Das ist David, der früher im Dienst des Israelitenkönigs Saul stand. Er ist nun schon seit Jahr und Tag bei mir. Seit er zu mir übergelaufen ist, habe ich nichts Verdächtiges bei ihm gefunden. «

4 Aber die Fürsten der Philister wurden zornig und verlangten von Achisch: »Schick den Mann weg! Er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm ´als Wohnsitz` zugewiesen hast. Auf keinen Fall darf er mit uns in den Kampf ziehen, sonst schlägt er sich noch mitten in der Schlacht auf die Seite unserer Feinde! Denn womit könnte er wohl besser die Gunst seines ´früheren` Herrn zurückgewinnen als mit den Köpfen unserer Soldaten?

5 Das ist doch derselbe David, von dem sie bei den Reigentänzen gesungen haben: ›Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehnmal tausend!‹«

6 Da rief Achisch David zu sich und sagte zu ihm: »So wahr der HERR lebt: Du bist ein aufrichtiger Mann! Ich hätte gewünscht, dass du mit mir in die Schlacht ziehst. Denn seit du bei mir bist, habe ich nichts an dir auszusetzen. Aber die Fürsten der Philister trauen dir nicht.

7 Darum kehr um und geh in Frieden ´nach Hause` zurück, damit du nichts tust, was sie verärgert!«

8 »Was habe ich denn getan?«, entgegnete David. »Konntest du mir jemals etwas vorwerfen, seit ich in deinen Dienst getreten bin? Warum darf ich jetzt nicht mitkommen und gegen die Feinde meines Herrn und Königs kämpfen?«

9 »Mir geht es nicht anders als dir «, antworte Achisch. »Du bist für mich wie ein Engel Gottes. Aber die Philisterfürsten bestehen darauf, dass du nicht mit mir in die Schlacht ziehst.

10 Kehrt also morgen bei Tagesanbruch nach Hause zurück, du und alle, die ihr früher Saul gedient habt. Brecht auf, sobald es hell wird. «

11 So machte sich David früh am nächsten Morgen mit seinen Männern auf den Weg und kehrte ins Land der Philister zurück. Das Heer der Philister aber rückte in Richtung Jesreel vor.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart