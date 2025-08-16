1. Samuel 31

Neue Genfer Übersetzung

Sauls Ende

1 Es kam zur Schlacht zwischen den Philistern und Israel. Die Israeliten flohen und wurden auf dem Gebirge Gilboa von den Philistern niedergemacht.

2 Die Philister jagten auch Saul und seinen Söhnen nach und töteten alle drei Söhne: Jonatan, Abinadab und Malkischua.

3 Um Saul tobte ein erbitterter Kampf. Schließlich gelang es den feindlichen Bogenschützen, ihn mit ihren Pfeilen zu treffen. Saul wurde schwer verwundet

4 und befahl seinem Waffenträger: »Zieh dein Schwert und töte mich, bevor diese Unbeschnittenen es tun und ihren Spott mit mir treiben!« Aber der Waffenträger weigerte sich, denn er scheute davor zurück, ´den König umzubringen`. Da griff Saul selbst zum Schwert und stürzte sich hinein.

5 Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und folgte seinem König in den Tod.

6 So starben Saul, seine drei Söhne, sein Waffenträger und alle seine Männer an diesem Tag.

7 Als die israelitischen Bewohner der ´Jesreel`-Ebene und der ´angrenzenden` Jordangegend erfuhren, dass Israels Heer geflohen und Saul mit seinen Söhnen gefallen war, verließen sie ihre Städte und ergriffen die Flucht. Die Philister nahmen die Städte in Besitz und wohnten darin.

8 Am Tag nach der Schlacht kamen die Philister ´zum Schlachtfeld` zurück, um die Gefallenen auszuplündern. Dabei fanden sie die Leichen von Saul und seinen drei Söhnen im Gebirge Gilboa.

9 Sie schlugen Saul den Kopf ab und zogen ihm die Rüstung aus. Dann sandten sie Boten ins Land der Philister, die ´Sauls Kopf und Rüstung` überall herumzeigten und in den Götzentempeln und an allen öffentlichen Plätzen die Nachricht vom Sieg verkündeten.

10 Sauls Rüstung legten sie im Tempel ´der Göttin` Astarte nieder. Seinen Leichnam hängten sie an der Stadtmauer von Bet-Schean auf.

11 Als die Bewohner von Jabesch in Gilead erfuhren, was die Philister mit Sauls Leichnam gemacht hatten,

12 brachen alle wehrfähigen Männer auf. Sie marschierten die ganze Nacht hindurch nach Bet-Schean und nahmen die Leichen Sauls und seiner Söhne von der Mauer ab. Sie brachten sie nach Jabesch und verbrannten sie dort.

13 Die Gebeine begruben sie unter der Tamariske bei ihrer Stadt und fasteten ´in Trauer` sieben Tage lang.

