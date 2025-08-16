1. Samuel 7

Neue Genfer Übersetzung

1 Die Männer von Kirjat-Jearim kamen ´nach Bet-Schemesch` und holten die Lade des HERRN. Sie brachten sie in das Haus Abinadabs, das auf einer Anhöhe stand. Seinen Sohn Eleasar weihten sie zum Aufseher über die Bundeslade.

Samuel als Richter Israels (Kapitel 7,2 bis 8,22)

Samuel führt Israel zur Umkehr

2 Seit dem Tag, an dem die Lade in Kirjat-Jearim ihren Platz gefunden hatte, war eine lange Zeit vergangen. Mittlerweile waren es zwanzig Jahre. Das ganze Volk Israel trauerte darüber, dass der HERR sich wegen ihrer Schuld von ihnen abgewandt hatte.

3 Da forderte Samuel alle Israeliten auf: »Wenn ihr von ganzem Herzen wieder zum HERRN zurückkehren wollt, dann entfernt die Figuren der fremden Götter und Göttinnen aus eurer Mitte ! Wendet euch ohne Wenn und Aber dem HERRN zu und dient ihm allein. Dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. «

4 Da warfen die Israeliten die Götterfiguren von Baal und Astarte weg und verehrten den HERRN allein.

5 Samuel rief alle Männer Israels nach Mizpa. »Dort will ich für euch zum HERRN beten«, sagte er.

6 Die Männer Israels kamen in Mizpa zusammen. Sie schöpften Wasser und gossen es vor dem HERRN ´als Trankopfer` aus, fasteten den ganzen Tag und bekannten: »Wir haben ´mit unserem Götzendienst` gegen den HERRN gesündigt. « Dort in Mizpa schlichtete Samuel auch die Streitfälle der Israeliten.

Die Philister werden besiegt

7 Die Philister hörten, dass die Israeliten sich in Mizpa versammelt hatten. ´Sofort` rückten ihre fünf Fürsten mit ihrem Heer gegen Israel aus. Als die Israeliten das erfuhren, bekamen sie es mit der Angst zu tun.

8 Sie drängten Samuel: »Hör nicht auf, für uns zum HERRN, unserem Gott, ´um Hilfe` zu rufen, damit er uns aus der Gewalt der Philister befreit!«

9 Da nahm Samuel ein Lamm, das noch gesäugt wurde, und brachte es vollständig als Brandopfer für den HERRN dar. Dabei rief er zu ihm ´um Hilfe` für Israel, und der HERR erhörte ihn.

10 Während Samuel noch das Opfer verbrannte, rückten die Philister zum Kampf gegen Israel heran. Der HERR aber ließ es über den Philistern so heftig donnern, dass sie in Panik gerieten und von den Israeliten geschlagen wurden.

11 Die Männer Israels verfolgten sie von Mizpa bis hinter Bet-Kar und töteten viele von ihnen.

12 Zwischen Mizpa und Jeschana stellte Samuel ein Steinmal auf. Er gab ihm den Namen Eben-Eser (»Stein der Hilfe«) und sagte: »Bis hierher hat der HERR uns geholfen. «

13 Nachdem die Philister so gedemütigt worden waren, kamen sie ´lange Zeit` nicht mehr in das Gebiet Israels. Solange Samuel lebte, ließ der HERR sie nicht mehr die Oberhand gewinnen.

14 Alle Städte zwischen Ekron und Gat, die die Philister den Israeliten weggenommen hatten, fielen an Israel zurück. Auch die dazugehörigen Gebiete befreiten die Israeliten aus der Gewalt der Philister. Mit den Amoritern ´im Land` lebte Israel ebenfalls in Frieden.

Samuel spricht Recht in Israel

15 Samuel führte Israel als Richter, solange er lebte.

16 Einmal im Jahr zog er umher und besuchte ´die Heiligtümer in` Bet-El, Gilgal und Mizpa, um dort Streitfälle zu schlichten.

17 Dann kehrte er wieder in seine Heimatstadt Rama zurück und sprach dort Recht. In Rama baute er einen Altar für den HERRN.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart