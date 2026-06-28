2. Chronik 11

Neue Genfer Übersetzung

Israel soll nicht zurückerobert werden

1 Sobald Rehabeam in Jerusalem eingetroffen war, rief er die Männer Judas und Benjamins zusammen und stellte ein Heer von 180.000 bewährten Kriegsleuten auf. Sie sollten gegen die Nordstämme in den Kampf ziehen, um die Herrschaft für ´ihren König` Rehabeam zurückzugewinnen.

2 Da sprach der HERR zum Propheten Schemaja:

3 »Sage zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zu allen Männern Judas und Benjamins:

4 So spricht der HERR: ›Zieht nicht in den Krieg gegen eure Brüder, sondern geht wieder nach Hause! Denn das, was geschehen ist, habe ich so gefügt.‹« Die Männer Judas und Benjamins gehorchten dem HERRN und griffen Jerobeam nicht an.

Rehabeam befestigt seine Außengrenzen

5 Rehabeam regierte in Jerusalem. Folgende Städte ´im Gebiet von` Juda baute er zu Festungen aus:

6 Betlehem, Etam, Tekoa

10 Zora, Ajalon und Hebron. All diese Städte lagen im Stammesgebiet von Juda und Benjamin.

11 Rehabeam befestigte sie mit mächtigen Mauern und setzte Befehlshaber über sie ein. Außerdem lagerte er dort Nahrungsmittel, Öl und Wein

12 und legte Waffenlager mit Schilden und Speeren an. So baute er diese Städte zu starken Festungen aus und sicherte seine Herrschaft über Juda und Benjamin gegen Bedrohungen von außen ab.

Nordisraeliten, die dem HERRN treu bleiben, stärken Rehabeams Königtum

13 Die Priester und Leviten aus dem ganzen ´Nordreich` Israel schlossen sich Rehabeam an.

14 Sie ließen ihre Felder und ihren Besitz zurück und siedelten sich in Juda und Jerusalem an, denn Jerobeam und seine Nachfolger verboten ihnen, dem HERRN als Priester zu dienen.

15 Jerobeam hatte eigene Priester eingesetzt und eigene Opferstätten eingerichtet. Dort verehrte man die Bilder von Ziegenböcken und Stieren, die er angefertigt hatte.

16 Dem Beispiel der Priester und Leviten folgten weitere Israeliten aus den Nordstämmen, die dem HERRN, dem Gott Israels, von ganzem Herzen dienen wollten. Sie ´siedelten sich in Juda an und` brachten dem HERRN, dem Gott ihrer Vorfahren, in Jerusalem ihre Opfer dar.

17 So trugen sie dazu bei, König Rehabeam und das Reich Juda zu stärken. Das hielt aber nur drei Jahre lang an, solange sich die Nordisraeliten noch nach dem Vorbild von David und Salomo richteten.

Rehabeams Familie

18 Rehabeam heiratete ´seine Cousine` Mahalat. Ihr Vater Jerimot war ein Sohn Davids, ihre Mutter Abihajil war eine Tochter von ´Davids Bruder` Eliab und Enkelin von Isai.

19 Mahalat bekam drei Söhne. Sie hießen Jëusch, Schemarja und Saham.

20 Später heiratete Rehabeam Maacha, die Enkelin Abschaloms. Sie brachte Abija, Attai, Sisa und Schelomit zur Welt.

21 Insgesamt hatte Rehabeam achtzehn Frauen und sechzig Nebenfrauen. Sie brachten achtundzwanzig Söhne und sechzig Töchter zur Welt. Aber er liebte Maacha mehr als seine anderen Frauen.

22 Darum zog er Abija, den ´ältesten` Sohn Maachas, allen anderen Söhnen vor und bestimmte ihn zu seinem Nachfolger.

23 Aber auch gegenüber seinen anderen Söhnen verhielt Rehabeam sich weise: Er verteilte sie über das ganze Gebiet von Juda und Benjamin und ´setzte sie als Kommandanten` über die Festungsstädte ´ein`. Er gab ihnen ein großzügiges Einkommen und arrangierte für sie viele Ehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart