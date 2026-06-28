2. Chronik 17

Neue Genfer Übersetzung

Südreich Juda: König Joschafat

1 Nach Asas Tod bestieg dessen Sohn Joschafat den Thron und brachte rasch das ganze Land unter seine Kontrolle.

2 Er stationierte Truppen in allen befestigten Städten Judas und richtete überall im Land Wachposten ein. Ebenso verfuhr er mit den Städten im Gebiet von Efraim, die sein Vater Asa erobert hatte.

3 Der HERR stand Joschafat bei, weil er so lebte, wie sein Vorfahre David am Anfang seiner Regierungszeit gelebt hatte. Joschafat verehrte nicht die Baale,

4 sondern diente dem Gott, dem auch David gedient hatte. Im Gegensatz zu den ´Königen` Israels hielt er die Gebote Gottes.

5 Darum festigte der HERR Joschafats Herrschaft über Juda. Menschen aus dem ganzen Land kamen und brachten ihm Geschenke. Er wurde sehr reich und gewann hohes Ansehen.

6 ´Im Lauf der Zeit` wurde er in seinem Eifer für den HERRN immer mutiger und ließ sogar die Opferstätten und die geweihten Pfähle überall in Juda beseitigen.

Joschafat lässt das Volk im Gesetz des HERRN unterrichten

7 Im dritten Jahr seiner Herrschaft erteilte Joschafat seinen Beamten Ben-Hajil, Obadja, Secharja, Netanel und Michaja den Auftrag, die Bewohner Judas ´im Gesetz Gottes` zu unterrichten.

8 Sie wurden unterstützt von den Leviten Schemaja, Netanja, Sebadja, Asaël, Schemiramot, Jonatan, Adonija, Tobija und Tob-Adonija sowie von den Priestern Elischama und Joram.

9 All diese Männer zogen durch Juda, um das Volk zu unterweisen. Sie hatten das Gesetzbuch des HERRN bei sich und reisten von Stadt zu Stadt, um den Einwohnern ´die Gebote Gottes` zu erklären.

Joschafats militärische Macht

10 Der HERR versetzte die Königreiche rings um Juda in solche Angst, dass keiner es wagte, gegen Joschafat Krieg zu führen.

11 Die Philister sandten ihm Geschenke und Silber als Tribut und die Araber brachten ihm ´jedes Jahr` 7.700 Schafböcke und 7.700 Ziegenböcke.

12 So wurde Joschafat immer mächtiger. Überall in Juda baute er Burgen und Vorratsstädte,

13 und auch in den übrigen Städten legte er Vorräte an. In Jerusalem stationierte er die besten und erfahrensten Kriegsleute ´aus seinem Heer`.

14 Das Heer war nach Sippenverbänden gegliedert. Aus dem Stamm Juda dienten folgende Männer als Befehlshaber über die Tausendschaften: der Heerführer Adna, dem 300.000 erfahrene Kriegsleute unterstanden;

15 sein Stellvertreter Johanan, dem 280.000 Mann unterstellt waren;

16 und dessen Stellvertreter Amasja, der Sohn Sichris, dem 200.000 erfahrene Kriegsleute unterstanden. Amasja hatte sich freiwillig ´für diese Aufgabe` zur Verfügung gestellt, um dem HERRN zu dienen.

17 ´Die Befehlshaber` aus dem Stamm Benjamin waren: Eljada, ein erfahrener Kämpfer – ihm unterstanden 200.000 Mann, die mit Bogen und Schilden ausgerüstet waren;

18 und sein Stellvertreter Josabad, dem 180.000 gut ausgerüstete Männer unterstellt waren.

19 Dieses ganze Heer stand König Joschafat ´im Kriegsfall` zur Verfügung. Dazu kamen noch die Truppen, die er in den befestigten Städten überall in Juda stationiert hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart