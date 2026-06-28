2. Chronik 2

Neue Genfer Übersetzung

1 Er verpflichtete 70.000 Mann als Lastenträger, 80.000 Mann mussten als Steinhauer im Bergland ´von Juda` arbeiten und weitere 3.600 wurden als Aufseher eingesetzt.

2 Er schickte eine Gesandtschaft zu König Hiram von Tyrus und ließ ihm sagen: »Du hast schon meinen Vater David unterstützt und ihm das Zedernholz für seinen Palast geliefert.

3 Nun will ich einen Tempel bauen, der dem HERRN, meinem Gott, geweiht ist. Darin wollen wir ihm ´unsere Opfer` darbringen: Räucheropfer, geweihte Brote, die beständig vor ihm ausliegen, sowie Brandopfer am Morgen, am Abend, am Sabbat, am Neumond und an allen Festtagen. Denn dazu sind wir Israeliten für alle Zeiten verpflichtet.

4 Der Tempel, den ich bauen will, muss sehr groß werden, denn unser Gott ist größer als alle anderen Götter.

5 Für ihn kann man eigentlich gar kein Haus bauen. Nicht einmal der Himmel in seiner unendlichen Weite kann ihn fassen. Wie sollte ich es da wagen, einen Tempel für ihn zu errichten – es sei denn als einen Ort, an dem man Opfergaben für ihn verbrennt?

6 Bitte sende mir einen fähigen Kunsthandwerker, der Gold, Silber, Kupfer und Eisen verarbeiten kann, der Muster aus roter, purpurfarbener und blauer Wolle zu weben versteht und der Verzierungen eingravieren und schnitzen kann. Er soll mit den Künstlern hier in Jerusalem und Juda zusammenarbeiten, die mein Vater David in Dienst gestellt hat.

7 Schicke mir auch Zedern- und Zypressenholz und anderes Edelholz vom Libanon-Gebirge. Ich weiß, dass deine Leute hervorragende Holzfäller sind. Meine Arbeiter werden sie unterstützen.

8 ´Gemeinsam` sollen sie eine große Menge Holz schlagen, denn der Tempel, den ich bauen will, soll groß und prächtig werden.

9 Für ´die Verpflegung` deiner Leute, die das Holz fällen, liefere ich dir 3.000 Tonnen Weizen, 2.500 Tonnen Gerste, 4.000 Hektoliter Wein und 4.000 Hektoliter Öl.«

10 König Hiram antwortete Salomo in einem Brief: »Der HERR liebt sein Volk. Deshalb hat er dich zu ihrem König gemacht.«

11 Weiter schrieb Hiram: »Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, der Himmel und Erde geschaffen und König David einen so verständigen und einsichtigen Sohn gegeben hat. Es ist ein weiser Entschluss, einen Tempel für den HERRN und einen Palast für die Regierungsgeschäfte zu bauen.

12 Ich sende dir einen begabten und erfahrenen Mann, nämlich meinen Baumeister Hiram.

13 Seine Mutter kommt aus dem ´israelitischen` Stamm Dan und sein Vater ist aus Tyrus. Er kann Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Steine und Holz verarbeiten; er versteht es, feine Leinenstoffe herzustellen und Muster aus roter, purpurfarbener und blauer Wolle zu weben, und er kann Verzierungen jeder Art eingravieren und schnitzen. Zu jedem Auftrag kann er dir einen Entwurf anfertigen. Er wird mit den Kunsthandwerkern zusammenarbeiten, die ihr in Dienst genommen habt – du und dein verehrter Vater David.

14 Bitte, mein König, sende mir den Weizen, die Gerste, das Öl und den Wein, wie du versprochen hast.

15 Wir werden auf dem Libanon-Gebirge so viele Baumstämme fällen, wie du brauchst. Dann binden wir sie zu Flößen zusammen und bringen sie entlang der Küste nach Jafo. Von dort könnt ihr sie nach Jerusalem transportieren.«

16 Salomo ließ alle Fremden zählen, die in Israel Aufnahme gefunden hatten. Schon sein Vater hatte eine solche Erhebung durchgeführt. Diesmal wurden 153.600 Männer gezählt.

17 70.000 von ihnen machte er zu Lastenträgern, 80.000 mussten als Steinhauer im Bergland ´von Juda` arbeiten und 3.600 wurden als Aufseher eingesetzt, um die Leute zur Arbeit anzuhalten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart