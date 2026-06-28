2. Chronik 22

Neue Genfer Übersetzung

1 Die Einwohner Jerusalems krönten Ahasja zu Jorams Nachfolger. Ahasja war Jorams jüngster Sohn. Alle anderen waren von der Räuberbande umgebracht worden, die zusammen mit den Arabern das judäische Heerlager überfallen hatte. So wurde Ahasja König von Juda.

Südreich Juda: König Ahasja

2 Ahasja war zweiundzwanzig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte ein Jahr lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Atalja. Sie war eine Tochter ´von Ahabs Vater` Omri.

3 Ahasja folgte dem schlechten Vorbild von Ahabs Königshaus, denn seine Mutter war seine Ratgeberin und stiftete ihn dazu an.

4 Er tat, was dem HERRN missfiel, wie alle ´seine Verwandten` aus Ahabs Königshaus. Nach dem Tod seines Vaters ließ er sich von ihnen beraten, und das wurde ihm zum Verhängnis.

5 Seine Ratgeber verleiteten ihn dazu, mit dem israelitischen König Joram, dem Sohn Ahabs, in den Krieg zu ziehen. Sie kämpften bei Ramot in Gilead gegen den aramäischen König Hasaël. In der Schlacht wurde Joram von den Aramäern verwundet.

6 Er zog sich nach Jesreel zurück, um sich von seinen Verletzungen zu erholen. Dort besuchte ihn Ahasja.

7 Gott selbst hatte ihn zu diesem Besuch verleitet, denn er wollte seinen Untergang. Nachdem Ahasja in Jesreel angekommen war, fuhren er und Joram ´in ihren Wagen` Jehu, dem Enkel Nimschis, vor die Stadt hinaus entgegen. Der HERR aber hatte Jehu den Auftrag gegeben, Ahabs Familie auszurotten.

8 Als nun Jehu Gottes Strafe an Ahabs Königshaus vollstreckte, stieß er auch auf einige führende Männer aus Juda sowie einige Verwandte Ahasjas, die als Hofbeamte in dessen Dienst standen, und brachte sie alle um.

9 Ahasja selbst hielt sich in Samaria versteckt, aber Jehu ließ ihn suchen. Er wurde festgenommen, vor Jehu gebracht und hingerichtet. Trotzdem gewährten ihm Jehu und seine Leute ein Begräbnis, denn sie sagten: »Immerhin war Ahasja ein Nachkomme Joschafats, der dem HERRN von ganzem Herzen gedient hat.« Danach gab es im ganzen Königshaus Ahasjas niemand mehr, der alt genug gewesen wäre, die Herrschaft zu übernehmen.

Südreich Juda: Königin Atalja

10 Als Atalja, die Mutter von König Ahasja, erfuhr, dass ihr Sohn tot war, ließ sie sofort alle Personen umbringen, die Anspruch auf den Königsthron erheben konnten.

11 Nur Ahasjas kleiner Sohn Joasch überlebte. ´Seine Tante` Joscheba konnte ihn gerade noch in Sicherheit bringen, als die Königssöhne hingerichtet wurden. Sie versteckte ihn zusammen mit seiner Amme in einer Bettenkammer. Joscheba war eine Tochter Jorams und Schwester Ahasjas. Sie war mit dem Priester Jojada verheiratet.

12 Sechs Jahre lang lebte Joasch in einem Versteck bei Joscheba und Jojada im Tempelbereich. Während dieser Zeit regierte Atalja über das Land.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart