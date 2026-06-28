2. Chronik 27

Neue Genfer Übersetzung

Südreich Juda: König Jotam

1 Jotam war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte sechzehn Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jeruscha. Sie war eine Tochter Zadoks.

2 Jotam tat, was dem HERRN gefiel. Er folgte dem Vorbild seines Vaters Usija in allem – außer in dessen eigenmächtigem Versuch, im Tempel zu opfern. Das Volk aber blieb bei seinen gottlosen Taten.

3 Jotam baute das obere Tor am Tempel des HERRN und verstärkte an vielen Stellen die Mauern beim ´Hügel` Ofel.

4 Im Bergland von Juda befestigte er einige Städte und baute Burgen und Wachtürme in den Waldgebieten.

5 Jotam führte Krieg gegen den König der Ammoniter und besiegte ihn. Die Ammoniter mussten ihm in jenem Jahr 70 Zentner Silber, 1.500 Tonnen Weizen und 1.250 Tonnen Gerste abliefern, ebenso auch im nächsten und übernächsten Jahr.

6 Jotam wurde ein mächtiger König, weil er sich in allem, was er tat, nach dem Willen des HERRN, seines Gottes, richtete.

7 Was es sonst noch von Jotam zu berichten gibt, von seinen Kriegen und seinen Taten, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel und Juda verzeichnet.

8 Er war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde, und regierte sechzehn Jahre in Jerusalem.

9 Als Jotam starb, wurde er in der Davidsstadt beigesetzt. Sein Sohn Ahas folgte ihm auf den Thron.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart