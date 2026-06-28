2. Chronik 29

Neue Genfer Übersetzung

Südreich Juda: König Hiskija

1 Hiskija war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte neunundzwanzig Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abija. Sie war eine Tochter Secharjas.

2 Hiskija tat, was dem HERRN gefiel, und folgte in allem dem Vorbild seines Vorfahren David.

König Hiskija lässt den Tempel reinigen

3 Bereits im ersten Monat seines ersten Regierungsjahres ließ Hiskija die Tempeltore wieder öffnen und instand setzen.

4 Er rief alle Priester und Leviten zu sich und versammelte sie auf dem östlich ´des Tempels` gelegenen Platz.

5 Er sagte zu ihnen: »Ihr Leviten, hört mir zu! Reinigt euch, damit ihr in die Gegenwart des HERRN treten könnt. Reinigt auch den Tempel des HERRN, des Gottes eurer Vorfahren. Schafft alles, was zum Götzendienst benutzt wurde, aus dem Heiligtum fort!

6 Unsere Väter sind dem HERRN, unserem Gott, untreu geworden und taten, was ihm missfiel. Sie haben ihn verlassen und ihm und seiner Wohnung den Rücken gekehrt.

7 Die Tore zur Vorhalle haben sie verschlossen, die Öllampen ausgelöscht und dem Gott Israels in seinem Tempel keine Räucheropfer und keine Brandopfer mehr dargebracht.

8 Darum wurde der HERR zornig über Juda und Jerusalem. Er ließ sie zu einem Bild des Schreckens werden, zu einem Ort des Grauens und zum Gespött der anderen Völker. Ihr habt es selbst miterlebt.

9 Unsere Väter sind im Krieg gefallen und unsere Frauen und Kinder wurden verschleppt.

10 Ich habe den Entschluss gefasst, den Bund mit dem HERRN, dem Gott Israels, zu erneuern. ´Ich hoffe`, dass sein Zorn sich dann von uns abwendet.

11 Ihr Priester und Leviten, nehmt euren Dienst wieder auf! Denn euch hat der HERR dazu erwählt, ihm in seinem Tempel zu dienen und ihm Opfer darzubringen.«

12 Da traten ´die anwesenden` Leviten vor. Es waren von den Nachkommen Kehats: Mahat, der Sohn Amisais, und Joel, der Sohn Asarjas; von den Nachkommen Meraris: Kisch, der Sohn Abdis, und Asarja, der Sohn Jehallelels; von den Nachkommen Gerschons: Joach, der Sohn Simnas, und Eden, der Sohn Joachs;

13 von den Nachkommen Elizafans: Schimri und Jeïël; von den Nachkommen Asafs: Secharja und Mattanja;

14 von den Nachkommen Hemans: Jehiël und Schimi; von den Nachkommen Jedutuns: Schemaja und Usiël.

15 Sie riefen die übrigen Leviten zusammen, und alle reinigten sich für den Tempeldienst. Dann begannen sie mit der Reinigung des Tempels, wie es der König gemäß den Weisungen des HERRN angeordnet hatte.

16 Die Priester gingen in den Tempel und brachten alles, was für den Götzendienst benutzt worden war, hinaus in den Vorhof. Dort nahmen die Leviten es in Empfang und trugen es ins Kidrontal außerhalb der Stadt.

17 Am ersten Tag des ersten Monats begannen sie mit der Arbeit, und am achten Tag war die Reinigung des Tempels bis in die Vorhalle hinein abgeschlossen. Danach nahmen sie sich weitere acht Tage Zeit, um den Tempel neu zu weihen. Am 16. Tag des ersten Monats schlossen sie ´die Reinigung und die Weihe des Tempels` ab.

18 Die Priester und Leviten gingen zu König Hiskija und meldeten: »Wir haben das ganze Haus des HERRN gereinigt, ebenso den Brandopferaltar und den Tisch für die geweihten Brote sowie alle dazugehörenden Gegenstände.

19 Auch alle anderen Gegenstände, die König Ahas während seiner Regierungszeit durch seinen Götzendienst entweiht hat, haben wir wieder hergerichtet und dem HERRN geweiht. Sie können wieder für den Dienst an seinem Altar verwendet werden.«

Die Feier zur Wiederaufnahme des Tempeldienstes

20 Am nächsten Morgen rief König Hiskija alle führenden Männer der Stadt zu sich und ging mit ihnen zum Tempel des HERRN.

21 Man brachte sieben junge Stiere, sieben Schafböcke und sieben Lämmer ´für das Brandopfer` herbei, dazu sieben Ziegenböcke als Sündopfer für das Königshaus, für das Heiligtum und für ganz Juda. Hiskija befahl den Priestern, den Nachkommen Aarons, die Tiere auf dem Altar des HERRN als Opfer darzubringen.

22 Die Priester schlachteten zunächst die Stiere, fingen das Blut auf und sprengten es an den Altar. Genauso machten sie es mit den Schafböcken und den Lämmern.

23 Zuletzt wurden die Ziegenböcke für das Sündopfer vor den König und die versammelten Israeliten gebracht, und die führenden Männer legten ihre Hände auf die Köpfe der Tiere.

24 Dann schlachteten die Priester die Böcke und sprengten das Blut als Sündopfer an den Altar, um für ganz Israel Sühne zu erwirken. Der König hatte angeordnet, dass sowohl die Brandopfer als auch die Sündopfer zum Wohl des ganzen Volkes dargebracht werden sollten.

25 Hiskija forderte die Leviten auf, sich mit Zimbeln, Harfen und Zithern beim Tempel aufzustellen. So hatte es einst König David angeordnet, nachdem der Seher Gad und der Prophet Natan ihm einen entsprechenden Befehl des HERRN überbracht hatten.

26 Die Leviten holten die Musikinstrumente, die David hatte anfertigen lassen, und bezogen ihre Plätze. Auch einige Priester mit Trompeten kamen dazu.

27 Als Hiskija den Befehl gab, die Brandopfer auf dem Altar darzubringen, begannen die Leviten, mit ihren Instrumenten den HERRN zu loben, und die Priester bliesen dazu auf ihren Trompeten.

28 Alle versammelten Israeliten warfen sich nieder und beteten den HERRN an. Solange die Opferhandlung dauerte, sangen die Leviten und die Priester spielten auf den Trompeten.

29 Zum Schluss warfen sich der König und alle Anwesenden noch einmal zur Anbetung nieder.

30 Hiskija und die führenden Männer baten die Leviten, zum Lob des HERRN die Psalmen zu singen, die König David und der Seher Asaf gedichtet hatten. Die Sänger taten dies mit großer Freude. Dann beugten auch sie sich nieder und berührten mit ihrer Stirn den Boden, um den HERRN zu ehren.

31 Schließlich wandte sich Hiskija an die versammelten Israeliten und sagte: »Ihr habt euch heute dem HERRN neu geweiht. Nun kommt und opfert die Tiere, die ihr als Schlacht- und Dankopfer mitgebracht habt!« Da brachten die Leute ihre Schlacht- und Dankopfer dar, und wer besonders viel geben wollte, fügte noch ein Brandopfer hinzu.

32 Für das Brandopfer kamen siebzig Rinder, hundert Schafböcke und zweihundert Lämmer zusammen.

33 Als weitere Opfergaben wurden sechshundert Rinder und dreitausend Schafe und Ziegen gestiftet.

34 Doch es waren nicht genug Priester da, um alle Tiere ´nach dem Schlachten` für das Brandopfer zu häuten. Deshalb gingen ihnen ihre levitischen Stammesbrüder zur Hand, bis die Arbeit getan war und auch die übrigen Priester sich für den Dienst gereinigt hatten. Die Leviten hatten sich nämlich mit größerem Eifer auf den Tempeldienst vorbereitet als die Priester.

35 Allerdings war die Zahl der Brandopfer an diesem Tag auch besonders groß. Dazu kamen noch die Fettstücke der Gemeinschaftsopfer, ´die man verbrennen musste`, sowie die Trankopfer, die über den Brandopfern ausgegossen wurden. So wurde der regelmäßige Dienst im Tempel des HERRN wieder aufgenommen.

36 König Hiskija und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott für sie getan hatte. Denn die Erneuerung des Tempeldienstes war viel schneller verwirklicht worden, als sie es erwartet hatten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart