2. Chronik 3

Neue Genfer Übersetzung

Der Bau des Tempels

1 Schließlich begann Salomo mit dem Bau des Tempels auf dem Berg Moria in Jerusalem, genauer gesagt auf der ehemaligen Tenne des Jebusiters Ornan. Dort war der HERR einst Salomos Vater David erschienen, und David hatte den Platz ´gekauft und` für den Bau vorbereitet.

2 Der Baubeginn fiel auf den zweiten Monat von Salomos viertem Regierungsjahr.

3 An folgenden Grundriss hielt sich Salomo beim Bau des Tempels: Die Länge des Gebäudes betrug dreißig Meter und die Breite zehn Meter.

4 An der Stirnseite befand sich eine Vorhalle. Sie war – genau wie das Hauptgebäude – zehn Meter breit und hatte eine Höhe von sechzig Metern. Die Innenwände ließ Salomo mit reinem Gold überziehen.

5 Das Hauptgebäude ließ er mit Zypressenholz auskleiden, mit reinem Gold überziehen und mit Palmbäumen und kettenartigen Ornamenten verzieren.

6 Außerdem schmückte er den ´gesamten` Tempel mit kostbaren Steinen. Das für den Bau verwendete Gold stammte aus Parwajim.

7 Damit ließ Salomo ´das Innere` des Tempels verkleiden: die Deckenbalken, die Türschwellen, die Wände und die Türen. In die Wände ließ er Kerub-Engel einschnitzen.

8 Das Allerheiligste war zehn Meter lang und zehn Meter breit und wurde mit zwanzig Tonnen reinem Gold ausgekleidet.

9 Für ´den Goldüberzug der` Nägel verwendete man sechshundert Gramm Gold. Auch die ´Wände der` oberen Räume wurden mit Gold verkleidet.

10 Salomo ließ für das Allerheiligste zwei Kerub-Engel herstellen und mit Gold überziehen.

11 Zusammen überspannten die Flügel der Kerub-Engel eine Länge von zehn Metern. Jeder einzelne Flügel war zweieinhalb Meter lang. Der eine Kerub-Engel berührte mit seinem äußeren Flügel die ´eine` Wand und mit seinem inneren Flügel

12 den inneren Flügel des anderen Kerub-Engels. Dessen äußerer Flügel wiederum berührte die ´andere` Wand.

13 Auf diese Weise überspannten die Kerub-Engel mit ihren Flügeln ´die gesamte Raumbreite` von zehn Metern. Sie standen aufrecht auf ihren Füßen und ihre Gesichter waren dem Eingang zugewandt.

14 Den Vorhang ´vor dem Allerheiligsten` ließ Salomo aus feinem Leinen fertigen und mit Kerub-Engeln in den Farben Blau, Purpur und Karmesinrot besticken.

15 Für den Platz vor dem Tempel ließ Salomo zwei Säulen herstellen. Sie waren siebzehneinhalb Meter hoch. Auf jeder Säule ruhte ein Kapitell von zweieinhalb Metern Höhe.

16 Um die Kapitelle hängte man Ketten ´von derselben Machart wie` im Allerheiligsten, und an den Ketten befestigte man hundert ´Nachbildungen von` Granatäpfeln.

17 Salomo ließ die Säulen vor dem Eingang des Tempelgebäudes aufstellen, die eine rechts, die andere links. Die rechte nannte er Jachin (»Er richtet auf«) und die linke Boas (»In ihm ist Stärke«).

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart