2. Chronik 33

Neue Genfer Übersetzung

Südreich Juda: König Manasse

1 Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und regierte fünfundfünzig Jahre in Jerusalem.

2 Er tat, was dem HERRN missfiel, und folgte den abscheulichen Bräuchen der Völker, die der HERR aus dem Land vertrieben hatte.

3 Er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater Hiskija zerstört hatte, errichtete Altäre für den ´Gott` Baal und ließ ´Bilder der Göttin` Aschera aufstellen. Auch die Sternengötter betete er an und verehrte sie.

4 Im Tempel des HERRN stellte er Altäre ´für fremde Götter` auf, obwohl der HERR gesagt hatte: »´Diese Stätte in` Jerusalem habe ich mir als Wohnstätte erwählt.«

5 In den beiden Vorhöfen des Tempels errichtete er Altäre für die Sternengötter.

6 Er verbrannte seine Söhne im Hinnom-Tal als Opfer, trieb Zauberei, Wahrsagerei und Magie und befragte Totenbeschwörer und Hellseher. So tat er vieles, was der HERR verabscheute, und forderte seinen Zorn heraus.

7 Manasse ließ sogar eine Götzenstatue anfertigen, die er im Tempel aufstellte. Dabei hatte Gott einst zu David und zu dessen Sohn Salomo gesagt: »In diesem Tempel und in der Stadt Jerusalem, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich für immer wohnen.

8 Ich will die Israeliten nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vorfahren gegeben habe, wenn sie diese Bedingung erfüllen: Sie sollen mir gehorchen und alle Ordnungen und Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgen, das ich ihnen durch Mose gegeben habe.«

9 Doch Manasse verführte die Leute von Jerusalem und von ganz Juda ´zum Bösen`. Sie taten noch Schlimmeres als die Völker, die der HERR ausgerottet hatte, um das Land den Israeliten zu geben.

10 Der HERR warnte Manasse und sein Volk, aber sie hörten nicht auf ihn.

11 Darum ließ er die Heerführer des assyrischen Königs in Juda einmarschieren. Sie nahmen Manasse gefangen, schlugen einen Haken durch seine Nase, legten ihm bronzene Ketten an und brachten ihn nach Babylon.

Manasse demütigt sich vor Gott

12 In dieser aussichtslosen Lage suchte Manasse Hilfe beim HERRN, seinem Gott und dem Gott seiner Vorfahren. Von ganzem Herzen demütigte er sich vor ihm

13 und bat ihn ´um Gnade`. Der HERR ließ sich erweichen und erhörte Manasses Gebet. Er sorgte dafür, dass Manasse nach Jerusalem zurückkehren konnte und wieder als König eingesetzt wurde. Da erkannte Manasse, dass der HERR allein Gott ist.

14 Nach seiner Rückkehr ließ Manasse an der Davidsstadt eine sehr hohe Mauer bauen. Sie führte an ´der Quelle` Gihon vorbei ´den Abhang des` Kidrontals entlang bis zum Fischtor und um den ´Hügel` Ofel herum. In allen befestigten Städten Judas setzte er Befehlshaber ein.

15 Manasse entfernte alle Götzenbilder, auch die Statue, die er im Tempel aufgestellt hatte. Alle Altäre, die er auf dem Tempelberg und in der Stadt Jerusalem errichtet hatte, ´riss er nieder` und warf alles vor die Stadt hinaus.

16 Er setzte den Altar des HERRN wieder instand und brachte darauf Gemeinschaftsopfer und Dankopfer dar. Den Leuten von Juda befahl er, ´nur noch` den HERRN, den Gott Israels, zu verehren.

17 Zwar brachten die Leute von Juda ihre Opfer nach wie vor an den Opferstätten im ganzen Land dar, aber sie opferten nun ausschließlich dem HERRN, ihrem Gott.

Manasses Tod

18 Was es sonst noch von Manasse zu berichten gibt, von seinem Gebet zu Gott und von den Worten, die die Propheten ihm im Auftrag des HERRN, des Gottes Israels, verkündeten, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda verzeichnet.

19 Manasses Gebet und wie Gott es erhörte, aber auch seine Sünden und seine Untreue gegen Gott sowie die Orte, an denen er Aschera-Pfähle und andere Götzenbilder aufstellen ließ – das alles ist in den Schriften Hosais festgehalten.

20 Als Manasse starb, bestattete man ihn bei seinem Palast. Sein Sohn Amon folgte ihm auf den Thron.

Südreich Juda: König Amon

21 Amon war zweiundzwanzig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte zwei Jahre in Jerusalem.

22 Wie sein Vater Manasse tat Amon, was dem HERRN missfiel. Er opferte all den Götzenbildern, die sein Vater hergestellt hatte, und verehrte sie.

23 Doch anders als sein Vater demütigte er sich nicht vor dem HERRN, sondern lud immer weiter Schuld auf sich.

24 Einige Hofleute Amons verschworen sich gegen ihn und ermordeten ihn in seinem Palast.

25 Die Männer von Juda aber brachten alle um, die an der Verschwörung beteiligt waren, und machten Amons Sohn Joschija zum König.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart