2. Chronik 4

Neue Genfer Übersetzung

Gegenstände für die Ausstattung des Tempels

1 Salomo ließ einen Altar aus Bronze anfertigen, der zehn Meter lang, zehn Meter breit und fünf Meter hoch war.

2 Ebenso ließ er ein Becken aus Bronze gießen, das man »das Meer« nannte. Sein Durchmesser betrug fünf Meter, sein Umfang fünfzehn Meter und seine Höhe zweieinhalb Meter.

3 Unter ´seinem Rand` war es ringsum mit zwei Reihen von ´kleinen` Rinderfiguren verziert. Auf eine Länge von fünfzig Zentimetern kamen ´in jeder Reihe` zehn Rinderfiguren. Sie waren aus einem Guss mit dem Becken.

4 Das Becken stand auf zwölf ´großen` Rinderfiguren. Drei von ihnen waren nach Norden gewandt, drei nach Süden, drei nach Westen und drei nach Osten. Ihre Hinterteile zeigten nach innen. Das Becken ruhte auf ihrem Rücken.

5 Der Rand des Beckens war nach außen gewölbt wie der Blütenkelch einer Lilie. Die Wandstärke des Beckens betrug acht Zentimeter und es fasste 60.000 Liter.

6 Außerdem ließ Salomo zehn ´kleinere` Wasserbecken herstellen, in denen die Fleischstücke für das Brandopfer abgespült wurden. Fünf stellte man rechts ´vom »Meer«` auf und fünf links davon. Das Wasser im »Meer« selbst war nur für die Waschungen der Priester bestimmt.

7 Salomo ließ nach den vorgegebenen Maßen zehn goldene Leuchter anfertigen und im Heiligtum aufstellen, fünf auf der rechten und fünf auf der linken Seite;

8 dazu zehn Tische, die man ebenfalls im Heiligtum aufstellte, je fünf auf der rechten und fünf auf der linken Seite. Weiter ließ er hundert goldene Schalen herstellen.

9 Er ließ auch den inneren Vorhof anlegen, den nur die Priester betreten durften, und den großen äußeren Vorhof. Die beiden Vorhöfe waren durch ein Tor miteinander verbunden, dessen Torflügel mit Bronze überzogen waren.

10 Das große Wasserbecken ließ er rechts ´vom Tempel` an der südöstlichen Ecke ´des Gebäudes` aufstellen.

11 Zuletzt fertigte Hiram Töpfe, Ascheschaufeln und Schalen ´für das Blut der Opfertiere` an. Damit beendete er die Arbeiten, die er im Auftrag König Salomos für den Tempel Gottes ausgeführt hatte.

12 ´Folgende Gegenstände hatte Hiram hergestellt: ` zwei Säulen und zwei bauchige Kapitelle, die oben auf den Säulen ruhten; zwei Geflechte aus miteinander verwobenen Ketten zur Verzierung der Kapitelle;

13 dazu für jedes Kapitell zweihundert Granatäpfel, die in zwei Girlanden oberhalb des Kettengeflechts angebracht waren;

14 auch hatte er die fahrbaren Gestelle und die dazugehörenden Wasserbecken gemacht;

15 dazu das »Meer« und die zwölf Rinder, die es trugen;

16 und schließlich die Töpfe, die Ascheschaufeln und die Gabeln. All diese Gegenstände stellte der Baumeister Hiram im Auftrag König Salomos für das Haus des HERRN her. Sie wurden aus Bronze ´gegossen und anschließend` blank poliert.

17 Der König ließ sie im Jordantal in den mächtigen Tonablagerungen zwischen Sukkot und Zaretan gießen.

18 Salomo ließ so viele Gegenstände herstellen, dass man das Gewicht der verarbeiteten Bronze nicht bestimmen konnte.

19 Salomo ließ auch die Gegenstände anfertigen, die im ´Inneren des` Tempels gebraucht wurden: den goldenen ´Räucher`altar und die Tische für die geweihten Brote;

20 dazu die Leuchter mit den dazugehörenden Lampen, die gemäß den Vorschriften des Gesetzes vor dem Allerheiligsten brennen sollten. Die Leuchter waren aus reinem Gold.

21 Auch die Blütenornamente ´an den Leuchtern` sowie die Lampen und Dochtscheren waren aus Gold.

22 Außerdem ´ließ er` Messer, Becken und Schüsseln sowie Räucherpfannen aus reinem Gold ´herstellen` und schließlich goldene Türen für den Zugang zum Allerheiligsten und für den Eingang ins Tempelgebäude.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart