2. Chronik 8

Neue Genfer Übersetzung

Salomos Städte

1 Salomo hatte zwanzig Jahre lang am Tempel des HERRN und an seinem eigenen Palast gebaut.

2 Danach baute er die Städte aus, die ihm König Hiram überlassen hatte, und siedelte Israeliten darin an.

3 Er unternahm einen Feldzug gegen ´die Stadt` Hamat-Zoba und eroberte sie.

4 Er befestigte auch die Wüstenstadt Tadmor und alle Vorratsstädte, die er im Gebiet von Hamat gebaut hatte.

5 Das obere und untere Bet-Horon baute er zu Festungen aus, die mit Mauern und verriegelbaren Toren gesichert waren;

6 ebenso ´die Stadt` Baalat und eine Anzahl weiterer Städte, in denen er Vorräte lagerte und seine Streitwagen und Reitertruppen unterbrachte. Bei allem, was Salomo in Jerusalem, im Libanon und in seinem ganzen Herrschaftsgebiet bauen wollte,

7 ´setzte er` die Nachkommen der Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, die im Land übrig geblieben waren, ´als Fronarbeiter ein`.

8 Sie lebten noch in Israel, denn die Israeliten hatten sie nicht ausrotten können. Doch nun machte Salomo sie zu Fronarbeitern, und das sind sie bis heute.

9 Die Israeliten dagegen blieben vom Frondienst verschont. Dafür zog Salomo sie zum Kriegsdienst ein: Sie dienten ihm als Hauptleute und Offiziere und kommandierten seine Wagen- und Reitertruppen.

10 Außerdem setzte Salomo zweihundertfünfzig Oberaufseher ein, um die Fronarbeiter zu beaufsichtigen.

11 Für die Tochter des Pharaos, ´die er geheiratet hatte`, ließ er ein eigenes Haus bauen, damit sie aus der Davidsstadt dorthin umziehen konnte. Denn er sagte sich: »Meine Frau kann nicht im Palast von König David wohnen bleiben. Die Bundeslade des HERRN hat dort in der Nähe gestanden. Dadurch ist auch der Palast heilig geworden. «

Salomo ordnet den Tempeldienst

12 Nach der Einweihung des Tempels ließ Salomo auf dem Altar des HERRN vor der Eingangshalle die ´regelmäßigen` Brandopfer darbringen,

13 die das Gesetz des Mose vorschrieb: die täglichen Brandopfer sowie die Brandopfer am Sabbat, am Neumond und an den drei großen Festen – dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Wochenfest und dem Laubhüttenfest.

14 Nach den Anweisungen seines Vaters David teilte Salomo die Priester in Dienstgruppen ein. Er berief auch die Leviten in ihr Amt: Sie sollten ´den HERRN mit ihren Liedern` preisen und den Priestern bei ihren täglichen Pflichten zur Hand gehen. Und schließlich wies er den Abteilungen der Torwächter ihre Tore zu. So setzte er alles um, was David, der Mann Gottes, festgelegt hatte.

15 In keinem Punkt wich man von König ´Davids` Anordnungen für die Priester und Leviten ab, auch nicht im Hinblick auf die Verwaltung der Schatzkammern.

16 Damit war alles ausgeführt, was Salomo sich vorgenommen hatte, von der Grundsteinlegung des Tempels bis zu seiner Vollendung. Das Haus des HERRN war fertig.

Salomos Handelsflotte

17 Damals besuchte Salomo auch Ezjon-Geber und Elat an der Küste des ´Roten` Meeres im Land Edom.

18 König Hiram hatte ihm Schiffe mit erfahrenen Seeleuten dorthin geschickt. Zusammen mit Salomos Männern segelten sie ins Land Ofir und brachten Salomo über fünfzehn Tonnen Gold mit.

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