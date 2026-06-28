2. Könige 1

Neue Genfer Übersetzung

Das Endes des Propheten Elia und das Wirken des Propheten Elisa (Kapitel 1,1 bis 8,16)

Der Prophet Elia tritt König Ahasja entgegen

1 Nach König Ahabs Tod lehnten sich die Moabiter gegen Israels Oberherrschaft auf.

2 ´Eines Tages` fiel sein Nachfolger Ahasja durch ein Gitter im oberen Stockwerk ´seines Palasts` in Samaria und verletzte sich schwer. Er sandte Boten ´in die Philisterstadt Ekron` und trug ihnen auf: »Befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich wieder gesund werde.«

3 Aber der Engel des HERRN befahl Elia, ´dem Propheten` aus Tischbe: »Geh den Boten entgegen, die der König ´nach Ekron` gesandt hat, und richte ihnen aus: ›Gibt es denn in Israel keinen Gott? Warum geht ihr ´in die Fremde`, um Baal-Sebub, den Gott der Stadt Ekron, zu befragen?

4 So spricht der HERR ´zu eurem König`: Weil du das getan hast, wirst du von deinem Krankenlager nicht mehr aufstehen, sondern sterben!‹« Elia tat, was der HERR ihm aufgetragen hatte.

5 Als die Boten zum König zurückkamen, fragte er sie: »Warum seid ihr schon wieder da?«

6 »Unterwegs begegnete uns ein Mann«, berichteten sie. »Er befahl uns, umzukehren und dir auszurichten: ›So spricht der HERR: Gibt es denn in Israel keinen Gott? Warum willst du Baal-Sebub, den Gott der Ekroniter, befragen? Weil du das getan hast, wirst du von deinem Krankenlager nicht mehr aufstehen, sondern sterben.‹«

7 »Wie sah der Mann aus, der euch das gesagt hat?«, wollte der König wissen.

8 »Er trug einen Mantel aus Ziegenhaar und einen Ledergürtel«, antworteten sie. »Dann war es Elia aus Tischbe«, sagte der König.

9 Ahasja sandte einen Truppenführer mit fünfzig Soldaten hinter Elia her. Sie fanden ihn, wie er auf dem Gipfel eines Berges saß. Der Truppenführer stieg zu ihm hinauf und rief ihm entgegen: »Mann Gottes, komm herunter. Der König befiehlt es.«

10 Doch Elia gab zurück: »Wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und dich mitsamt deinen fünfzig Mann verzehren.« Sofort fiel Feuer vom Himmel und verbrannte den Truppenführer und alle seine Soldaten.

11 Der König sandte einen weiteren Truppenführer mit fünfzig Soldaten. Dieser rief Elia zu: »Mann Gottes, so spricht der König: ›Komm sofort herunter!‹«

12 Wieder antwortete Elia: »Wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und dich mitsamt deinen fünfzig Mann verzehren.« Und wieder ließ Gott Feuer vom Himmel fallen und verbrannte den Truppenführer und alle seine Soldaten.

13 Zum dritten Mal sandte der König einen Truppenführer mit fünfzig Soldaten zu Elia. Aber dieser stieg zu Elia hinauf, fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: »Mann Gottes, bitte lass mich und diese fünfzig Männer am Leben.

14 Ich weiß, dass auf die ersten beiden Truppenführer und ihre Männer Feuer vom Himmel fiel und sie alle verbrannte. Doch bitte sei diesmal gnädig und verschone mich. «

15 Da sagte der Engel des HERRN zu Elia: »Geh mit diesem Mann. Fürchte dich nicht vor ihm.« Elia stand auf und ging mit dem Truppenführer zum König.

16 Er sagte zu Ahasja: »So spricht der HERR: ›Du hast Boten ausgesandt, um Baal-Sebub, den Gott der Ekroniter, zu befragen. Gibt es denn in Israel keinen Gott, den man befragen könnte? Weil du das getan hast, wirst du von deinem Krankenlager nicht mehr aufstehen, sondern sterben!‹«

Ahasjas Tod

17 Wie der HERR es durch Elia angekündigt hatte, starb Ahasja. Er hatte keine Söhne, deshalb folgte ihm ´sein Bruder` Joram auf den Thron. Das geschah im zweiten Regierungsjahr König Jorams von Juda, des Sohnes Joschafats.

18 Was es sonst noch von Ahasja zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart