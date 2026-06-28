2. Könige 14

Neue Genfer Übersetzung

Südreich Juda: König Amazja

1 Im zweiten Regierungsjahr des israelitischen Königs Joasch, des Sohnes von Joahas, wurde Amazja König von Juda. Er war der Sohn König Joaschs von Juda.

2 Amazja war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte neunundzwanzig Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joaddan und stammte aus Jerusalem.

3 Amazja tat, was dem HERRN gefiel. Allerdings war er darin nicht ´so treu` wie sein Vorfahre David. Er folgte vielmehr dem Vorbild seines Vaters Joasch.

4 So blieben die Opferstätten im Land ´auch unter seiner Herrschaft` bestehen, und das Volk brachte dort weiterhin Schlacht- und Räucheropfer dar.

5 Als Amazja die Herrschaft fest in der Hand hatte, ließ er die Hofleute hinrichten, die seinen Vater Joasch ermordet hatten.

6 Ihre Söhne aber verschonte er, wie es im Gesetzbuch des Mose steht. Dort sagt der HERR: »Eltern dürfen nicht für die Schuld ihrer Kinder getötet werden und Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. Jeder soll nur für seine eigene Schuld bestraft werden.«

7 Amazja besiegte die Edomiter, die sich ihm mit zehntausend Mann im Salztal entgegengestellt hatten. Außerdem eroberte er auf diesem Feldzug die Stadt Sela und benannte sie um in Jokteel. So heißt sie noch heute.

Amazjas Niederlage gegen König Joasch von Israel

8 Danach sandte Amazja Boten zum israelitischen König Joasch, dem Sohn des Joahas und Enkel Jehus, und forderte ihn auf: »Komm, wir wollen uns im Kampf messen!«

9 Joasch ließ ihm antworten: »Eine Distel auf dem Libanongebirge sandte einer Libanon-Zeder die Botschaft: ›Gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau!‹ Doch im nächsten Moment kamen wilde Tiere vorbei und zertrampelten die Distel.

10 Du hast die Edomiter geschlagen, und das ist dir zu Kopf gestiegen. Bleib zu Hause und lass dich für deinen Sieg feiern. Warum willst du dich ins Unglück stürzen und ganz Juda mit hineinreißen?«

11 Doch Amazja ließ sich nicht warnen. So rückte König Joasch von Israel ´mit seinem Heer` gegen König Amazja von Juda ´und seine Truppen` heran. Bei Bet-Schemesch im Gebiet von Juda trafen sie aufeinander.

12 Die Judäer wurden von den Israeliten geschlagen und flohen zurück nach Hause.

13 Amazja selbst wurde von Joasch in Bet-Schemesch gefangen genommen. Dann zog Joasch ´mit seinen Männern` nach Jerusalem und riss die Stadtmauer auf einer Länge von zweihundert Metern ein, vom Efraimtor bis zum Ecktor.

14 Er plünderte alles Gold und Silber und alle kostbaren Gegenstände aus dem Tempel und den Schatzkammern des Palasts. Zuletzt nahm er eine Anzahl von Geiseln und kehrte nach Samaria zurück.

Nordreich Israel: Joaschs Tod

15 Was es sonst noch von Joasch zu berichten gibt, von seinen Taten, seinen Siegen und seinem Krieg gegen König Amazja aus Juda, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

16 Als Joasch starb, wurde er in Samaria in der Grabstätte der Könige von Israel beigesetzt. Sein Sohn Jerobeam folgte ihm auf den Thron.

Südreich Juda: Amazjas Tod

17 Nach dem Tod Joaschs, des Königs von Israel, lebte Amazja, der König von Juda, noch fünfzehn Jahre.

18 Was es sonst noch von Amazja zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda verzeichnet.

19 In Jerusalem kam es zu einer Verschwörung gegen Amazja. Er floh nach Lachisch, doch die Verschwörer schickten ihm Männer hinterher und ließen ihn in Lachisch töten.

20 Man brachte ihn mit einem Pferdewagen zurück nach Jerusalem und setzte ihn in der Davidsstadt in der Grabstätte seiner Vorfahren bei.

21 Die Leute von Juda ernannten einmütig Amazjas Sohn Ahasja zum Nachfolger seines Vaters. Er war sechzehn Jahre alt, als er König wurde.

22 Kurz nach dem Tod seines Vaters eroberte er die Stadt Elat zurück und baute sie zur Festung aus.

Nordreich Israel: Jerobeam II.

23 Im fünfzehnten Regierungsjahr König Amazjas von Juda, des Sohnes Joaschs, wurde Jerobeam, der Sohn Joaschs, König über Israel. Er regierte einundvierzig Jahre in Samaria.

24 Jerobeam tat, was dem HERRN missfiel, und behielt den Götzendienst bei, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verführt hatte.

25 Er eroberte alle Gebiete zurück, die zum Reich Israel gehörten, von Lebo-Hamat bis hinunter zum Toten Meer. Damit erfüllte sich, was der HERR durch den Propheten Jona, den Sohn Amittais, aus Gat-Hefer gesagt hatte.

26 Denn der HERR hatte gesehen, wie bitter die ´Nord`israeliten leiden mussten, dass sie allesamt am Ende waren und dass niemand da war, der ihnen helfen konnte.

27 Weil er Israel nicht auslöschen wollte, half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn Joaschs.

28 Was es sonst noch von Jerobeam zu berichten gibt, von seinen Taten und von den Siegen, die er im Krieg errang, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet. ´Dort ist auch nachzulesen`, wie er ´die Gebiete von` Damaskus und Hamat, die einst zum Reich Davids gehört hatten, für Israel zurückgewann.

29 Als Jerobeam starb, wurde er im Grab der Könige von Israel bestattet. Sein Sohn Secharja folgte ihm auf den Thron.

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