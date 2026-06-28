2. Könige 15

Neue Genfer Übersetzung

Südreich Juda: König Asarja (Usija)

1 Im siebenundzwanzigsten Regierungsjahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asarja, der Sohn Amazjas, König über Juda.

2 Asarja war sechzehn Jahre alt, als er König wurde, und regierte zweiundfünfzig Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem.

3 Asarja tat, was dem HERRN gefiel, und folgte dem Vorbild seines Vaters Amazja.

4 Allerdings blieben die Opferstätten im Land ´auch unter seiner Herrschaft` bestehen, und das Volk brachte dort weiterhin Schlacht- und Räucheropfer dar.

5 Der HERR schlug König Asarja mit Aussatz. Bis zu seinem Tod litt er an dieser Krankheit und musste in einem abgesonderten Haus wohnen. Sein Sohn Jotam stand dem Palast vor und führte die Regierungsgeschäfte im Reich Juda.

6 Was es sonst noch von Asarja und seinen Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda verzeichnet.

7 Als er starb, wurde er in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Davidsstadt beigesetzt. Sein Sohn Jotam folgte ihm auf den Thron.

Nordreich Israel: König Secharja

8 Im achtundreißigsten Regierungsjahr König Asarjas von Juda wurde Secharja, der Sohn Jerobeams, König über Israel. Er regierte sechs Monate in Samaria.

9 Secharja tat, was dem HERRN missfiel, und behielt den Götzendienst bei, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verführt hatte.

10 Schallum, der Sohn Jabeschs, zettelte eine Verschwörung gegen ihn an. Er ermordete ihn in aller Öffentlichkeit und wurde an seiner Stelle König.

11 Was es sonst noch von Secharja zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen.

12 Der HERR hatte König Jehu versprochen: »Bis in die vierte Generation werden deine Nachkommen auf dem Thron Israels sitzen.« ´Mit Secharja` war dieses Versprechen in Erfüllung gegangen.

Nordreich Israel: König Schallum

13 Im neununddreißigsten Regierungsjahr König Asarjas von Juda regierte Schallum, der Sohn Jabeschs, einen Monat lang in Samaria.

14 Dann kam Menachem, der Sohn Gadis, von Tirza nach Samaria, ermordete ihn und wurde an seiner Stelle König.

15 Was es sonst noch von Schallum und seiner Verschwörung gegen Secharja zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen.

16 Sobald Menachem den Königsthron bestiegen hatte, griff er von Tirza aus die Stadt Tifsach an und zerstörte sie, denn sie wollte ihm ihre Tore nicht ´freiwillig` öffnen. Er tötete alle Bewohner der Stadt und der umliegenden Dörfer und ließ den schwangeren Frauen die Bäuche aufschlitzen.

Nordreich Israel: König Menachem

17 Im neununddreißigsten Regierungsjahr König Asarjas von Juda wurde Menachem, der Sohn Gadis, König über Israel und regierte zehn Jahre in Samaria.

18 Menachem tat, was dem HERN missfiel. Sein Leben lang hielt er an dem Götzendienst fest, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verführt hatte.

19 ´Während seiner Regierungszeit` rückte der assyrische König Tiglat-Pileser gegen Israel heran. Menachem gab ihm fünfunddreißig Tonnen Silber, um sich Tiglat-Pilesers Unterstützung zu erkaufen und mit dessen Hilfe seine eigene Macht ´im Land` zu festigen.

20 Das Silber trieb er durch eine Sondersteuer ein: Jeder Grundbesitzer in Israel musste ein halbes Kilogramm Silber abliefern. Tiglat-Pileser brach den Feldzug gegen Israel ab und kehrte in sein eigenes Land zurück.

21 Was es sonst noch von Menachem und seinen Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

22 Als Menachem starb, folgte ihm sein Sohn Pekachja auf den Thron.

Nordreich Israel: König Pekachja

23 Im fünfzigsten Regierungsjahr König Asarjas von Juda wurde Pekachja, der Sohn Menachems, König über Israel. Er regierte zwei Jahre in Samaria.

24 Er tat, was dem HERRN missfiel, und hielt an dem Götzendienst fest, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verführt hatte.

25 Sein Adjutant Pekach, der Sohn Remaljas, zettelte eine Verschwörung gegen ihn an. Pekach ermordete König Pekachja sowie ´zwei weitere Männer namens` Argob und Arje im befestigten Turm des Königspalasts von Samaria. Dabei wurde er von fünfzig Männern aus Gilead unterstützt. Nachdem er den König getötet hatte, bestieg er selbst den Thron.

26 Was es sonst noch von Pekachja und seinen Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

Nordreich Israel: König Pekach

27 Im zweiundfünfzigsten Regierungsjahr König Asarjas von Juda wurde Pekach, der Sohn Remaljas, König über Israel und regierte zehn Jahre in Samaria.

28 Er tat, was dem HERRN missfiel, und hielt an dem Götzendienst fest, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verführt hatte.

29 Während Pekachs Regierungszeit fiel der assyrische König Tiglat-Pileser ´erneut in Israel` ein. Er eroberte die Städte Ijon, Abel-Bet-Maacha, Janoach, Kedesch und Hazor sowie die Landschaften Gilead und Galiläa und das ganze Stammesgebiet von Naftali. Die Bewohner ´dieser Städte und Gebiete` führte er weg nach Assyrien.

30 Hoschea, der Sohn Elas, zettelte eine Verschwörung gegen Pekach an, tötete ihn und bestieg selbst den Thron. Das geschah im zwanzigsten Jahr Jotams, des Sohnes Asarjas.

31 Was es sonst noch von Pekach und seinen Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel verzeichnet.

Südreich Juda: König Jotam

32 Im zweiten Regierungsjahr Pekachs, des Sohnes Remaljas, des Königs von Israel, wurde Jotam, der Sohn Asarjas, König über Juda.

33 Jotam war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte sechzehn Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jeruscha. Sie war eine Tochter Zadoks.

34 Jotam tat, was dem HERRN gefiel, und folgte in allem dem Vorbild seines Vaters Asarja.

35 Allerdings blieben die Opferstätten im Land ´auch unter seiner Herrschaft` bestehen, und das Volk brachte dort weiterhin Schlacht- und Räucheropfer dar. Jotam baute das obere Tor am Tempel des HERRN.

36 Was es sonst noch von Jotam zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda verzeichnet.

37 Während seiner Regierungszeit begann der HERR, die Könige Rezin von Aram und Pekach von Israel zu ihren ersten Angriffen auf Juda zu bewegen.

38 Als Jotam starb, wurde er in der Stadt seines Vorfahren David in der Grabstätte der Könige Judas beigesetzt. Sein Sohn Ahas folgte ihm auf den Thron.

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