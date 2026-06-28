2. Könige 16

Neue Genfer Übersetzung

Südreich Juda: König Ahas

1 Im siebzehnten Regierungsjahr des israelitischen Königs Pekach, des Sohnes Remaljas, wurde Ahas, der Sohn Jotams, König über Juda.

2 Ahas war zwanzig Jahre alt, als er König wurde, und regierte sechzehn Jahre in Jerusalem. Er folgte nicht dem Vorbild seines Vorfahren David und tat nicht, was dem HERRN, seinem Gott, gefiel.

3 Stattdessen handelte er wie die Könige Israels. Er verbrannte sogar seinen Sohn als Opfer und folgte damit den abscheulichen Bräuchen der Völker, die der HERR aus dem Land vertrieben hatte.

4 An den Opferstätten auf den Hügeln und unter jedem dicht belaubten Baum brachte er Schlacht- und Räucheropfer dar.

5 Während seiner Regierungszeit zogen der aramäische König Rezin und der israelitische König Pekach, der Sohn Remaljas, gegen Jerusalem in den Krieg. Sie schlossen Ahas ´eine Zeit lang` in der Stadt ein, konnten ihn aber nicht besiegen.

6 Allerdings gelang es König Rezin, die Stadt Eilat unter aramäische Kontrolle zu bringen und die Judäer daraus zu vertreiben. Die Edomiter kamen nach Eilat zurück und nahmen es wieder in Besitz. Bis heute wohnen sie dort.

7 Damals sandte Ahas Boten zum assyrischen König Tiglat-Pileser und ließ ihm sagen: »Ich unterwerfe mich dir und stelle mich unter deinen Schutz. Der König von Aram und der König von Israel haben mich angegriffen. Bitte komm und rette mich aus ihrer Hand!«

8 Zugleich ließ er Tiglat-Pileser das Silber und Gold, das sich im Tempel und in den königlichen Schatzkammern befand, als Geschenk überbringen.

9 Der assyrische König hörte auf die Bitte von Ahas. Er zog nach Damaskus, eroberte die Stadt und führte ihre Bewohner ins Exil nach Kir. König Rezin ließ er töten.

Ahas verändert den Tempel nach assyrischem Vorbild

10 König Ahas ging nach Damaskus, um Tiglat-Pileser seine Aufwartung zu machen. Dort sah er einen ´assyrischen` Altar und sandte dem Priester Urija ein Modell davon, dazu einen Bauplan samt einer genauen Beschreibung.

11 Mithilfe dieser Angaben baute der Priester Urija den Altar nach und stellte ihn fertig, bevor der König aus Damaskus zurückkam.

12 Sobald Ahas wieder in Jerusalem war, sah er sich den ´neuen` Altar an und weihte ihn ein: Er stieg die Stufen hinauf,

13 brachte ein Brand- und ein Speiseopfer dar und goss ein Trankopfer aus. Schließlich sprengte er das Blut der Tiere, die man für das Gemeinschaftsopfer geschlachtet hatte, an die Wände des Altars.

14 Vor dem Eingang zum Heiligtum – also zwischen dem neuen Altar und dem Tempelgebäude – stand noch der ursprüngliche bronzene Altar. Ahas ließ ihn wegtragen und rechts neben seinem neuen Altar aufstellen.

15 Er befahl dem Priester Urija: »Lass von nun an ´alle Opfer` auf dem großen neuen Altar darbringen: die morgendlichen und abendlichen Speiseopfer, die königlichen Brand- und Speiseopfer sowie die Brand-, Speise- und Trankopfer der gesamten Bevölkerung. Auch soll das Blut aller Brand- und Schlachtopfer an seine Wand gesprengt werden. Den alten Bronzealtar werde ich verwenden, um von Gott Weisung einzuholen. «

16 Urija führte alles so aus, wie König Ahas es angeordnet hatte.

17 Außerdem ließ Ahas die zehn bronzenen Wassergestelle zerlegen und die Wasserbecken abnehmen. Auch das große Becken, das man »das Meer« nannte, nahm er von den ´zwölf bronzenen` Rinderfiguren herunter und stellte es auf ein Untergestell aus Stein.

18 Aus Rücksicht auf den assyrischen König ließ Ahas den überdachten Platz, von dem aus er dem Sabbatgottesdienst folgte, und den besonderen Tempeleingang des Königs entfernen.

Der Tod von König Ahas

19 Was es sonst noch von Ahas und seinen Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda verzeichnet.

20 Als Ahas starb, setzte man ihn in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Davidsstadt bei. Sein Sohn Hiskija folgte ihm auf den Thron.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart