2. Könige 24

Neue Genfer Übersetzung

1 Während seiner Regierungszeit marschierte der babylonische König Nebukadnezzar in Juda ein, und Jojakim unterwarf sich ihm. Doch drei Jahre später lehnte er sich gegen Nebukadnezzar auf.

2 Da ließ der HERR plündernde Truppen von Chaldäaern, Aramäern, Moabitern und Ammonitern gegen Jojakim heranziehen. Sie fielen ´immer wieder` in Juda ein und verwüsteten das Land, wie der HERR es durch seine Diener, die Propheten, angekündigt hatte.

3 Dies alles kam über Juda, weil der HERR es ausdrücklich befohlen hatte. Er wollte Juda aus seiner Nähe vertreiben, weil Manasse mit seinem abscheulichen Götzendienst fortwährend gegen ihn gesündigt hatte.

4 Außerdem hatte Manasse so viele unschuldige Menschen umbringen lassen, dass man überall in Jerusalem die Spuren seiner Bluttaten finden konnte. Der HERR war entschlossen, ´seinem Volk` nicht mehr zu vergeben.

5 Was es sonst noch von Jojakim und seine Taten zu berichten gibt, ist in der Chronik der Könige von Juda verzeichnet.

6 Als er starb, folgte ihm sein Sohn Jojachin auf den Thron.

7 Zu jener Zeit wagte sich der Pharao von Ägypten nicht mehr aus seinem Land heraus. Denn der babylonische König kontrollierte nun das ganze Gebiet vom Eufrat bis zur Grenze Ägyptens, das zuvor unter ägyptischer Oberherrschaft gestanden hatte.

Südreich Juda: König Jojachin – erste Wegführung nach Babylonien

8 Jojachin war achtzehn Jahre alt, als er König wurde. Er regierte drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nechuschta. Sie war eine Tochter Elnatans aus Jerusalem.

9 Jojachin tat, was dem HERRN missfiel, genau wie sein Vater Jojakim.

10 Kurz nach seinem Regierungsantritt zog das Heer des babylonischen Königs Nebukadnezzar nach Jerusalem und schloss die Stadt ein.

11 Später stieß Nebukadnezzar selbst zu den Truppen, die die Stadt belagerten.

12 Da ging König Jojachin mit seiner Mutter und seinen Beamten, Offizieren und Hofleuten zu den Babyloniern hinaus, und Nebukadnezzar nahm ihn gefangen. Das geschah im achten Regierungsjahr Nebukadnezzars.

13 Was der HERR angekündigt hatte, traf nun ein: Nebukadnezzar plünderte alle Schätze aus dem Tempel und dem königlichen Palast. Seine Soldaten rissen sogar den Goldbeschlag von den Gegenständen, die Salomo einst für das Heiligtum des HERRN hergestellt hatte.

14 Nebukadnezzar führte aus Jerusalem alle führenden Männer und wohlhabenden Leute weg, dazu alle Handwerker, die Metall, Holz und Stein bearbeiten konnten, ingesamt zehntausend Personen. Zurück ließ er nur die ärmeren Leute.

15 Auch König Jojachin verschleppte er nach Babylonien, ebenso Jojachins Mutter und seine Frauen sowie die Hofleute und alle führenden Bürger des ganzen Königreichs Juda. Sie alle mussten Jerusalem verlassen und nach Babylonien ins Exil gehen.

16 Nebukadnezzar nahm alle mit, die er für den Kriegsdienst einsetzen konnte, insgesamt siebentausend waffenfähige Männer sowie weitere tausend, die Metall bearbeiten konnten oder ein anderes Handwerk beherrschten.

Südreich Juda: König Zedekia – endgültige Wegführung nach Babylonien

17 Anstelle von Jojachin setzte Nebukadnezzar dessen Onkel Mattanja als König ein und gab ihm den Namen Zedekia.

18 Zedekia war einundzwanzig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte elf Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, sie war eine Tochter Jirmejas und stammte aus Libna.

19 Wie König Jojakim tat auch Zedekia, was dem HERRN missfiel.

20 Inzwischen war der HERR so zornig über die Bewohner Jerusalems und das ganze Volk Juda, dass er sie ´endgültig` aus seiner Gegenwart verstieß. König Zedekia lehnte sich gegen den König von Babylonien auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart