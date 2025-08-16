Neue Genfer Übersetzung

Der HERR kündigt das zehnte Strafgericht an

1 Der HERR sagte zu Mose: »Ich will dem Pharao und dem Land Ägypten noch einen letzten Schlag versetzen. Danach wird er euch ziehen lassen. Ja, er wird euch nicht einfach gehen lassen, sondern regelrecht aus dem Land jagen, und zwar ein für allemal.

2 Sag dem Volk, dass ´alle`, Männer wie Frauen, ihre Nachbarn um Wertgegenstände aus Silber und Gold bitten sollen. «

3 Der HERR hatte nämlich dafür gesorgt, dass die Israeliten Gunst bei den Ägyptern fanden. Auch Mose war bei den Hofbeamten des Pharaos und beim ganzen ägyptischen Volk ein hoch angesehener Mann.

4 ´Bevor Mose den Pharao verließ`, kündigte er ihm noch an: »So spricht der HERR: ›Um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen.

5 Dann werden alle ´männlichen` Erstgeborenen Ägyptens sterben - vom ältesten Sohn des Pharaos, der auf dem Thron sitzt, bis hin zum ältesten Sohn der Magd, die an der Handmühle kniet. Selbst für euer Vieh ´gilt das`: Alle erstgeborenen ´männlichen` Jungtiere ´werden sterben`.

6 Im ganzen Land Ägypten wird es ein so großes Klagegeschrei geben, wie man es noch nie gehört hat und auch nie wieder hören wird.

7 Aber den Israeliten und ihren Tieren wird kein Haar gekrümmt werden. Daran sollt ihr erkennen, dass der HERR zwischen den Ägyptern und den Israeliten einen Unterschied macht. ‹

8 Dann werden alle deine Hofbeamten zu mir kommen und mich auf Knien anflehen: ›Zieh endlich fort und nimm das Volk mit, das du anführst!‹ Und dann werde ich ´aus deinem Land` wegziehen!« ´Nach diesen Worten` verließ Mose voller Zorn den Pharao.

9 Der HERR hatte ihm vorausgesagt: »Der Pharao wird nicht auf euch hören, damit ich in Ägypten zahlreiche Wunder vollbringen kann. «

10 Alle diese Wunder hatten Mose und Aaron vor den Augen des Pharaos getan. Aber der HERR ließ den Pharao starrsinnig bleiben, sodass er die Israeliten ´noch immer` nicht aus seinem Land wegziehen ließ.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart