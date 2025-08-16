Neue Genfer Übersetzung

Wasser aus dem Felsen

1 Die ganze Gemeinschaft der Israeliten verließ die Wüste Sin und zog von Lagerplatz zu Lagerplatz, wie der HERR es ihnen befahl. Als sie ihre Zelte bei Refidim aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser.

2 Da erhob das Volk schwere Vorwürfe gegen Mose und forderte: »Gib uns endlich Wasser, damit wir wieder etwas zu trinken haben!« Mose erwiderte: »Warum macht ihr mir solche Vorwürfe? Warum fordert ihr den HERRN heraus?«

3 Doch die Leute hatten ´großen` Durst und begehrten gegen Mose auf: »Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten geführt?«, schimpften sie. »Nur, um uns mitsamt unseren Kindern und unserem Vieh jämmerlich verdursten zu lassen?«

4 Da schrie Mose zum HERRN ´um Hilfe`: »Was soll ich mit diesen Leuten machen? Es fehlt nicht mehr viel, und sie steinigen mich!«

5 Der HERR antwortete ihm: »Geh zusammen mit einigen der führenden Männer Israels an der Spitze des Volkes ´hinüber zum Berg Horeb`! Nimm den Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, in die Hand, und geh los!

6 Dort auf dem Felsen am Berg Horeb erwarte ich dich. Schlag gegen den Felsen, dann wird Wasser herausströmen, und die Leute werden zu trinken haben. « Im Beisein der führenden Männer Israels tat Mose, was der HERR ihm befohlen hatte.

7 Mose nannte diesen Ort Massa und Meriba (»Herausforderung« und »Vorwurf«) , weil die Israeliten dort schwere Vorwürfe ´gegen ihn` erhoben und den HERRN herausgefordert hatten. Sie hatten nämlich gefragt: »Ist der HERR nun bei uns oder nicht?«

Moses Gebet bringt den Sieg

8 Als die Israeliten nach Refidim kamen, rückten die Amalekiter an, um gegen sie zu kämpfen.

9 Mose forderte Josua auf: »Wähle ´geeignete` Männer für unser Heer aus und zieh morgen gegen die Amalekiter in den Kampf. Ich werde ´währenddessen` oben auf dem Hügel stehen und den Gottesstab in der Hand halten. «

10 Josua gehorchte Moses Befehl und zog gegen die Amalekiter in die Schlacht. Unterdessen stiegen Mose, Aaron und Hur auf die Anhöhe.

11 Solange Mose seine Hand ´mit dem Stab` emporhielt, waren die Israeliten überlegen. Wenn er jedoch die Hand sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand.

12 ´Mit der Zeit` wurden Moses Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen Stein, und Mose setzte sich darauf. Die beiden stützten seine Arme, jeder auf einer Seite. Auf diese Weise blieben Moses Arme bis zum Sonnenuntergang beständig ´nach oben gestreckt`.

13 So errang Josua einen vollständigen Sieg über das amalekitische Heer.

14 Danach sagte der HERR zu Mose: »Schreibe, was geschehen ist, zur Erinnerung auf eine Schriftrolle. Schärfe Josua ein, dass ich die Amalekiter vollständig auslöschen will. Niemand soll sich mehr an sie erinnern!«

15 Mose errichtete einen Altar und nannte ihn: »Mein Feldzeichen ist der HERR !«

16 Er sagte: »Schwört dem HERRN treue Gefolgschaft: Durch alle Generationen wird der HERR gegen die Amalekiter Krieg führen!«

