Neue Genfer Übersetzung

Gott schließt einen Bund mit Israel

1 Der HERR sagte zu Mose: »Steig zu mir ´auf den Berg`, zusammen mit Aaron, ´seinen Söhnen` Nadab und Abihu sowie siebzig der führenden Männer Israels. Werft euch in gebührender Entfernung vor mir nieder.

2 Nur du allein darfst in meine Nähe kommen. Die andereren dürfen sich mir nicht nähern. Das Volk darf gar nicht erst mit ´auf den Berg` steigen. «

3 Mose trat vor das Volk und gab ihnen alle Gebote und Rechtsbestimmungen des HERRN weiter. Das ganze Volk antwortete einmütig: »Wir wollen alle Gebote halten, die der HERR uns gegeben hat. «

4 Da schrieb Mose alle Worte des HERRN ´auf eine Schriftrolle`. Am ´nächsten` Morgen stand er früh auf und errichtete am Fuß des Berges einen Altar. Außerdem stellte er zwölf Gedenksteine auf, für jeden Stamm Israels einen.

5 Er beauftragte einige junge Männer aus dem Volk damit, Brandopfer darzubringen und dem HERRN junge Stiere als Gemeinschaftsopfer zu schlachten.

6 Mose nahm die Hälfte des Blutes und füllte es in die ´dafür vorgesehenen` Opferschalen. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar.

7 Danach nahm er die Schriftrolle mit den Bundesgesetzen und las sie den versammelten Israeliten vor. Sie antworteten: »Wir wollen alles tun, was der HERR uns befohlen hat. Wir werden ´ihm` gehorchen!«

8 Darauf sprengte Mose das Blut ´aus den Opferschalen` über das Volk. Dazu sagte er: »Dieses Blut besiegelt den Bund, den der HERR auf der Grundlage seiner Gebote mit euch schließt. «

9 Anschließend stiegen Mose und Aaron mit Nadab und Abihu sowie siebzig der führenden Männer Israels ´auf den Berg`.

10 Dort sahen sie den Gott Israels: ´Der Boden` unter seinen Füßen ´sah aus`, als wäre er mit Saphiren ausgelegt, ´und leuchtete` strahlend ´blau` wie der Himmel.

11 Die führenden Männer des Volkes durften Gott sehen, ohne dass er seine Hand gegen sie ausstreckte, ´um sie zu töten`. Sie aßen und tranken ´in seiner Gegenwart`.

Anweisungen für den Bau des Heiligtums und für den Priesterdienst (Kapitel 24,12 bis 31,18)

Gott ruft Mose auf den Berg

12 Der HERR sagte zu Mose: »Steig zu mir auf den Berg und bleib ´eine Zeit lang` hier. Ich will dir ´zwei` Steintafeln geben, auf die ich meine Weisungen und Gebote geschrieben habe, damit du das Volk lehren kannst. «

13 Zusammen mit seinem Diener Josua machte Mose sich auf den Weg und stieg den Berg Gottes hinauf.

14 Zuvor hatte er die führenden Männer angewiesen: »Wartet hier, bis wir wieder zu euch zurückkehren! Aaron und Hur bleiben bei euch. Wenn jemand einen Streitfall hat, soll er sich an die beiden wenden. «

15 Als Mose den Berg hinaufstieg, hüllte die ´göttliche` Wolke den Berg´gipfel` ein,

16 und die Herrlichkeit des HERRN ließ sich auf dem Berg nieder. Sechs Tage lang verhüllte die Wolke den Berg Sinai. Am siebten Tag rief der HERR aus der Wolke heraus Mose zu sich.

17 Für die Israeliten sah die Herrlichkeit des HERRN aus wie ein Feuer, das auf dem Berggipfel loderte.

18 Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Gipfel. Dort blieb er vierzig Tage und vierzig Nächte lang.

