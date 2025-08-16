Neue Genfer Übersetzung

Freiwillige Gaben für das Heiligtum

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Bitte die Israeliten, mir eine ´freiwillige` Abgabe zu leisten. Alle, die von Herzen dazu bereit sind, sollen mir etwas geben.

3 Folgende Gaben sollt ihr entgegennehmen: Gold, Silber und Bronze,

4 ´Wolle`, die blau, purpurfarben oder karmesinrot ´gefärbt ist`, Leinenstoffe und Ziegenwolle,

5 rot gefärbte Widderfelle, Tachasch-Leder, Akazienholz,

6 Lampenöl, Gewürze für Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk,

7 Onyxsteine sowie ´andere` Edelsteine, die man einfassen und am Schurz und der Brusttasche ´des Hohenpriesters`anbringen kann.

8 Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen.

9 Ihr sollt meine Wohnung und die dazugehörigen Gegenstände genau nach dem Vorbild anfertigen, das ich dir jetzt zeige.

Die Bundeslade und ihre Deckplatte

10 Die Israeliten sollen eine Lade aus Akazienholz zimmern, eineinviertel Meter lang, drei viertel Meter breit und drei viertel Meter hoch.

11 Überziehe sie innen und außen mit reinem Gold und bring ringsum eine goldene Zierleiste an.

12 Gieß vier goldene Ringe und montiere sie so an den vier unteren Ecken der Lade, dass sich an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils zwei Ringe befinden.

13 Fertige zwei Stangen aus Akazienholz und überziehe ´auch` sie mit Gold.

14 Steck sie durch die Ringe an den Seiten der Lade, damit man sie mit ihrer Hilfe tragen kann.

15 Die Stangen müssen in den Ringen bleiben und dürfen nicht entfernt werden.

16 In die Lade lege die Gesetzestafeln, die ich dir als Zeichen für meinen Bund mit euch geben werde.

17 Stell eine Deckplatte aus reinem Gold her, ´ebenfalls` eineinviertel Meter lang und drei viertel Meter breit.

18 Schmiede für die Schmalseiten der Deckplatte zwei Kerub-Engel aus gehämmertem Gold.

19 Arbeite sie in einem Stück aus der Deckplatte heraus, an jeder Schmalseite einen.

20 Ihre Flügel sollen nach oben ausgebreitet sein und die Deckplatte überspannen. Ihre Gesichter sollen einander zugewandt sein und auf die Platte herabblicken.

21 In die Lade lege die Gesetzestafeln, die ich dir als Zeichen für meinen Bund mit euch geben werde. Verschließ die Bundeslade von oben mit der Deckplatte.

22 Dort über der Deckplatte, an der Stelle zwischen den beiden Kerub-Engeln, die die Bundeslade mit den Gesetzestafeln beschirmen, werde ich dir begegnen. Von dort aus werde ich mit dir reden ´und dir` alle meine Anweisungen für die Israeliten ´geben`.

Der Tisch für die geweihten Brote

23 Zimmere einen Tisch aus Akazienholz, einen Meter lang, einen halben Meter breit und drei viertel Meter hoch.

24 Überziehe ihn mit reinem Gold und bring ringsum eine goldene Zierleiste an.

25 Befestige an der Tischplatte einen acht Zentimeter hohen Rahmen und verziere ihn ebenfalls mit einer goldenen Leiste.

26 Gieß vier goldene Ringe und montiere sie an den vier Ecken des Tisches, und zwar an den Beinen

27 in der Nähe des Rahmens. Sie sollen als Halterung für die Tragestangen dienen.

28 Diese fertige ´ebenfalls` aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Mit ihrer Hilfe kann man den Tisch transportieren.

29 Stell Gefäße für den Tisch her, nämlich Schalen und Schüsseln sowie Becher und Kannen für das Trankopfer. Fertige sie aus reinem Gold.

30 Auf dem Tisch sollen zu jeder Zeit Brote ausliegen, die mir geweiht sind.

Der Leuchter

31 Fertige einen Leuchter aus reinem, gehämmertem Gold an. Der ´ganze` Leuchter – der Fuß, der Schaft und die kelchartigen Verzierungen mit ihren Blütenkelchen und Blütenblättern – soll aus einem einzigen Stück herausgearbeitet werden.

32 ´Aus seinem Schaft` sollen sechs Arme hervortreten, drei auf der einen und drei auf der anderen Seite.

33 Jeder Arm soll mit drei Kelchen verziert werden, die wie Mandelblüten mit ihren Kelchen und Blütenblättern aussehen.

34 Der Schaft soll vier solcher Kelche in Form von Mandelblüten aufweisen.

35 Einer davon soll unterhalb der Stelle liegen, wo die ´ersten` beiden Arme ansetzen, ein zweiter unterhalb der Stelle, wo die ´mittleren` beiden Arme ansetzen, und ein dritter unterhalb der Stelle, wo die ´oberen` beiden Arme ansetzen. So befindet sich am Ansatz von allen drei Armpaaren jeweils ein Blütenkelch.

36 Auch die Verzierungen und die Arme des Leuchters sollen aus reinem, gehämmertem Gold bestehen und ´zusammen mit` dem ganzen Leuchter aus ´einem einzigen Stück` herausgearbeitet werden.

37 Stell sieben Öllampen her und bring sie so ´auf dem Leuchter` an, dass sie nach vorne leuchten.

38 Fertige auch die dazugehörigen Dochtscheren und ´Öl`schalen aus reinem Gold.

39 Zur Herstellung des Leuchters und seines Zubehörs sollst du fünfunddreißig Kilogramm reines Gold verwenden.

40 Achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild anfertigst, das ich dir hier auf dem Berg zeige. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart