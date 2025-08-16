Neue Genfer Übersetzung

Zeltdecken für die Wohnung des HERRN

1 ´Weiter sagte der HERR: ` »Fertige für meine Wohnung zehn Stoffbahnen aus gezwirntem Leinen an und besticke sie in kunstvoller Arbeit mit Kerub-Engeln in den Farben Blau, Purpur und Karmesinrot.

2 Die Stoffbahnen sollen vierzehn Meter lang und zwei Meter breit sein. Alle Bahnen sollen das gleiche Maß haben.

3 Vernähe jeweils fünf Bahnen miteinander, ´so dass zwei große Decken entstehen`.

4 Bring bei der ersten zusammengenähten Decke an der einen Längsseite ´fünfzig` Schlaufen aus blauer Wolle an, ebenso bei der zweiten Decke.

5 Befestige also an beiden Decken je fünfzig Schlaufen, die einander auf gleicher Höhe gegenüberstehen.

6 Fertige fünfzig goldene Haken an, um die beiden Decken zu verbinden, damit meine Wohnung aus einem einzigen ´großen Stück Stoff errichtet` werden kann.

7 Stell elf Zeltbahnen aus Ziegenwolle her, um die Wohnung damit abzudecken.

8 Die Zeltbahnen sollen fünfzehn Meter lang und zwei Meter breit sein. Alle elf Bahnen sollen das gleiche Maß haben.

9 Vernähe einmal fünf Bahnen und einmal sechs Bahnen ´zu je einer Decke`. Leg die sechste Bahn doppelt ´und spanne sie` vorne über den Zelteingang.

10 Bring bei beiden Zeltdecken an je einer Längsseite fünfzig Schlaufen an.

11 Stell fünfzig bronzene Haken her, steck sie in die Schlaufen und verbinde damit die Abdeckung des Heiligtums zu einem ´zusammenhängenden` Stück.

12 Den ´gesamten` Überstand der Zeltdecke, einschließlich der zusätzlichen halben Bahn, lass am hinteren Ende der Wohnung herabhängen.

13 Durch die ´größere` Länge der Zeltbahnen ist diese Decke links und rechts je einen halben Meter breiter ´als die darunter liegende Schicht`. Lass sie auf beiden Seiten ´bis zum Boden` hängen, damit die Wohnung ´vollständig` abgedeckt ist.

14 Fertige als Zeltdach eine ´weitere` Decke aus rot gefärbten Widderfellen und ´leg` darüber noch eine Decke aus Tachasch-Leder.

Wände für die Wohnung des HERRN

15 Fertige für meine Wohnung aufrecht stehende Stützrahmen aus Akazienholz an.

16 Jeder Rahmen soll fünf Meter hoch und drei viertel Meter breit sein.

17 Bau alle Rahmen auf dieselbe Weise, indem du jeweils zwei Längshölzer durch Querstreben miteinander verbindest.

18 Bau zwanzig Rahmen für die Südseite der Wohnung

19 und stell vierzig Sockel aus Silber her, in die man die Rahmen stecken kann. Pro Rahmen musst du zwei Sockel herstellen, einen für jedes Längsholz.

20 Auch für die Nordseite sollst du zwanzig Rahmen

21 und vierzig Silbersockel anfertigen, zwei Sockel pro Rahmen.

22 Für die nach Westen ausgerichtete Rückseite der Wohnung brauchst du sechs Rahmen.

23 Außerdem musst du für die Ecken der Rückwand noch zwei ´Eck`rahmen herstellen.

24 Die beiden Flügel ´dieser Eckrahmen` sollen im unteren Teil nicht miteinander verbunden sein. Nur oben, ab der Höhe des ersten Rings, sollen sie fest zusammengefügt werden. Stell auf diese Weise die Rahmen für beide Ecken her.

25 Die Rückwand besteht also aus acht Rahmen und je zwei Silbersockeln pro Rahmen, das heißt insgesamt aus sechzehn Sockeln.

26 Fertige fünf Verbindungsstangen aus Akazienholz für die Stützrahmen der einen Längsseite,

27 fünf für die Stützrahmen der anderen Längsseite und fünf für die nach Westen ausgerichtete Rückseite der Wohnung.

28 Die mittlere Stange muss ´so lang sein, dass sie in einem Stück` von einem Ende der Wand bis zum anderen reicht.

29 Überziehe die Stützrahmen und die Verbindungsstangen mit Gold und fertige die Ringe, durch die man die Verbindungsstangen steckt, aus massivem Gold.

30 Errichte meine Wohnung genau nach dem Bauplan, den ich dir hier auf dem Berg zeige.

Vorhänge für die Wohnung des HERRN

31 Fertige einen Vorhang aus gezwirntem Leinen an und besticke ihn in kunstvoller Arbeit mit Kerub-Engeln in den Farben Blau, Purpur und Karmesinrot.

32 Befestige ihn an vier vergoldeten Pfosten aus Akazienholz, die mit goldenen Aufhängern versehen sind und auf silbernen Sockeln stehen.

33 Platziere den Vorhang genau unterhalb der Haken, ´die die beiden Teile der Decke verbinden`. Er dient als Trennwand zwischen dem heiligen und dem allerheiligsten Bereich. Bring die Bundeslade mit den Gesetzestafeln hinter den Vorhang

34 ins Allerheiligste und verschließe die Bundeslade mit der Deckplatte.

35 Den Tisch stell außerhalb des abgetrennten Bereichs an die nördlich gelegene Wand der Wohnung und den Leuchter ihm gegenüber an die südlich gelegene.

36 Fertige für den Eingang des Zeltes einen ´weiteren` Vorhang aus gezwirntem Leinen an und sticke bunte Muster in den Farben Blau, Purpur und Karmesinrot darin ein.

37 Stell für diesen Vorhang fünf vergoldete Pfosten aus Akazienholz her, die mit goldenen Aufhängern versehen sind, und gieße fünf Sockel aus Bronze. «

