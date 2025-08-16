Neue Genfer Übersetzung

Der Brandopferaltar

1 ´Weiter sagte der HERR: ` »Bau den Altar ´für die Brandopfer` aus Akazienholz. ´Seine Grundfläche` soll quadratisch sein, zweieinhalb Meter mal zweieinhalb Meter, und seine Höhe soll eineinhalb Meter betragen.

2 An den vier Ecken sollen Hörner aufragen, die aus einem Stück mit dem Altar gearbeitet sind. Beschlage den ´ganzen` Altar mit Bronze.

3 Fertige sein Zubehör ebenfalls aus Bronze: die Behälter für die Entsorgung der fettigen Asche, die Schaufeln, die Schalen ´für das Blut der Opfertiere`, die Fleischgabeln und die Kohlebecken.

4 Stell ein bronzenes Gitternetz ´mit hochgezogenen Seitenwänden` her und bring an seinen vier Ecken je einen bronzenen Ring an.

5 Leg das Gitternetz unter den Altar und befestige es an dem Vorsprung, der ´auf halber Höhe` um den Altar läuft, so dass das Netz den Altar bis zur halben Höhe umschließt.

6 Fertige für den Altar ´zwei` Tragestangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Bronze.

7 Für den Transport des Altars werden sie in die Ringe an seinen beiden Seiten gesteckt.

8 Der Altar soll aus Brettern gefertigt werden und innen hohl sein. Er muss genau so gebaut werden, wie ich es dir hier auf dem Berg zeige.

Der Hof um die Wohnung des HERRN

9 Steck mit Hilfe von Vorhängen aus gezwirntem Leinen rings um meine Wohnung einen Hof ab. Auf der Südseite soll der Vorhang fünfzig Meter lang sein.

10 Dafür benötigst du zwanzig Pfosten mit Sockeln aus Bronze sowie Haken und Querstangen aus Silber.

11 Auch auf der Nordseite soll der Vorhang fünfzig Meter lang sein; hier brauchst du ebenso zwanzig Pfosten, zwanzig Sockel aus Bronze sowie Haken und Querstangen aus Silber.

12 An der Schmalseite im Westen soll der Vorhang fünfundzwanzig Meter lang sein. Du benötigst dafür zehn Pfosten mit den dazugehörenden Sockeln.

13 Auch die Eingangsseite im Osten, Richtung Sonnenaufgang, soll fünfundzwanzig Meter lang sein.

14 Rechts vom Eingang soll ein Vorhang von siebeneinhalb Meter Länge stehen, aufgehängt an drei Pfosten mit den dazuzugehörenden Sockeln.

15 Links vom Eingang soll ebenfalls ein Vorhang von siebeneinhalb Meter Länge stehen, aufgehängt an drei Pfosten mit den dazugehörenden Sockeln.

16 Der Eingang zum Hof wird durch einen ´weiteren`, zehn Meter langen Vorhang abgeschirmt, der aus gezwirntem Leinen besteht und mit eingestickten Mustern in den Farben Blau, Purpur und Karmesinrot verziert ist. Aufgehängt wird er an vier Pfosten, die mit Sockeln versehen sind.

17 Verbinde alle Pfosten rings um den Hof mit silbernen Querstangen. Fertige die Haken für die Pfosten aus Silber und ihre Sockel aus Bronze.

18 Mach also ´die Begrenzung für` den Hof fünfzig Meter lang, fünfundzwanzig Meter breit und zweieinhalb Meter hoch. Sie soll aus ´weißem`, gezwirntem Leinen bestehen. Die Sockel ´für die Pfosten` fertige aus Bronze,

19 ebenso die Pflöcke für das Zelt und für die Umzäunung und alle weiteren Gegenstände, die für den Dienst ´in meiner Wohnung` benötigt werden.

Öl für den Leuchter

20 Fordere die Israeliten auf, dir besonders reines Olivenöl zu bringen. ´Der Ölvorrat soll dazu dienen`, dass das Licht auf dem Leuchter jede Nacht brennen kann.

21 Aaron und seine Söhne sollen ´den Leuchter` im Zelt der Begegnung vor dem Vorhang ´aufstellen`, der die Bundeslade mit den Gesetzestafeln verhüllt. ´Sie müssen` dafür sorgen, dass ´das Licht jede Nacht` vom Abend bis zum Morgen vor ´mir`, dem HERRN, leuchtet. Diese Ordnung sollen die Israeliten für alle Zeit durch alle Generationen einhalten.

