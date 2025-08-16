Neue Genfer Übersetzung

Die Amtskleidung des Hohenpriesters

1 Ruf deinen Bruder Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar zu dir. Unter allen Israeliten ´habe ich sie ausgewählt`, damit sie mir, ´dem HERRN `, als Priester dienen.

2 Lass für deinen Bruder Aaron heilige Gewänder anfertigen, die der Würde und Pracht ´seines Amtes` entsprechen.

3 Betraue mit der Anfertigung fähige Leute, die ich mit besonderer Weisheit erfüllt habe. ´In diesen Gewändern` soll Aaron mir als Priester geweiht werden.

4 Folgende Kleidungsstücke sollen sie herstellen: eine Brusttasche, einen Priesterschurz, ein ´blaues` Obergewand, ein ´weißes` Leinengewand mit eingewebten Mustern, einen Turban und einen Stoffgürtel. Diese heiligen Gewänder soll man für Aaron und seine Nachfolger anfertigen, damit sie mir als Priester dienen können.

5 ´Für alle diese Kleidungsstücke` sollen Gold´fäden`, blaue, purpurfarbene und karmesinrote ´Wolle` sowie gezwirntes Leinen verwendet werden.

Der Priesterschurz

6 Den Priesterschurz sollen sie aus Gold´fäden`, blauer, purpurfarbener und karmesinroter ´Wolle` sowie gezwirntem Leinen in kunstvoller Webearbeit fertigen.

7 Er soll mit zwei Schulterstücken versehen werden, die mit Trägern links und rechts befestigt sind.

8 Am Schurz soll ein Gürtel angebracht werden, der ebenso aus Gold´fäden`, blauer, purpurfarbener und karmesinroter ´Wolle` und gezwirntem Leinen gewebt ist.

9 Nimm zwei Onyxsteine und graviere darauf die Namen der Stämme Israels ein,

10 sechs Namen auf den einen und sechs Namen auf den anderen Stein, in der Geburtsfolge der Stammväter.

11 Verwende die Technik des Siegelschneidens, um die Namen der Stämme in die beiden Steine einzugravieren. Fasse die Steine mit Gold ein

12 und befestige sie auf den beiden Schulterstücken des Priesterschurzes. Sie sollen als Gedenksteine dienen: Aaron soll die Namen der Stämme Israels auf seinen Schultern tragen, um ´mich`, den HERRN, an sie zu erinnern.

13 Bring ´an den Schulterstücken` zwei goldene Spangen an,

14 stelle aus reinem Gold zwei gedrehte Ketten her und befestige die Ketten an den Spangen.

Die Brusttasche

15 Webe die Brusttasche für die Losentscheide auf die gleiche kunstvolle Weise wie den Priesterschurz und verwende dafür ´ebenfalls` Gold´fäden`, blaue, purpurfarbene und karmesinrote ´Wolle` sowie gezwirntes Leinen.

16 Leg den Stoff doppelt, so dass sich daraus eine Tasche ergibt. Sie soll quadratisch sein, 25 mal 25 Zentimeter groß.

17 Besetze die Brusttasche mit vier Reihen von Edelsteinen: Die erste Reihe besteht aus einem Rubin, einem Smaragd und einem Topas,

18 die zweite aus einem Karfunkel, einem Lapislazuli und einem Quarzkristall,

19 die dritte aus einem Türkis, einem Achat und einem Amethyst

20 und die vierte aus einem Aquamarin, einem ´schwarzen` Onyx und einem Opal. Alle Steine sollen in Gold gefasst werden.

21 Insgesamt sind es zwölf Steine, entsprechend der Zahl der Stämme Israels. Auf jedem Stein soll in Siegelschneidetechnik ein Name eingraviert werden, so dass alle zwölf Stämme vertreten sind.

22 Fertige für die Brusttasche ´zwei` gedrehte Kettchen aus reinem Gold

23 sowie zwei goldene Ringe. Näh die Ringe an den beiden ´oberen` Ecken der Brusttasche an

24 und fädele die gedrehten Goldkettchen durch die Ringe.

25 Befestige die Enden der beiden Kettchen an den Spangen und bring diese vorne an den Schulterstücken des Priesterschurzes an.

26 Stell zwei ´weitere` Ringe aus reinem Gold her und näh sie so an die unteren Ecken der Brusttasche, dass sie sich auf der Rückseite befinden, die auf dem Priesterschurz aufliegt.

27 Fertige ´noch` zwei ´weitere` goldene Ringe und bring sie vorne an den ´Trägern der` Schulterstücke des Priesterschurzes an, und zwar ziemlich weit unten, direkt über dem Gürtel, in der Nähe des Verschlusses.

28 Binde die Brusttasche am Priesterschurz fest, indem du blaue Schnüre von den Ringen an der Brusttasche zu den Ringen am Schurz führst. So bleibt sie ´an ihrem Platz` über dem Gürtel und baumelt nicht vor dem Schurz hin und her.

29 Jedes Mal, wenn Aaron das Heiligtum betritt, bringt er mit Hilfe der Brusttasche die Namen der Stämme Israels vor ´mich`, den HERRN. Er trägt sie auf seinem Herzen und erinnert mich dadurch ständig an mein Volk.

30 Leg ´die heiligen Lose` Urim und Tummim in die Brusttasche, damit Aaron ´auch` sie auf seinem Herzen trägt, wenn er vor mich, den HERRN, tritt. Er soll die Lose, mit deren Hilfe Entscheidungen für ´mein` Volk Israel getroffen werden, immer auf seinem Herzen tragen und in meine Gegenwart bringen.

Das Obergewand

31 Das Obergewand, das unter dem Priesterschurz getragen wird, sollst du vollständig aus blau gefärbtem ´Stoff` anfertigen.

32 Der Halsauschnitt soll ähnlich wie bei einem Panzerhemd mit einer fest gewebten Borte eingefasst werden, damit die Öffnung nicht ausreißt.

33 Bring am ´unteren` Saum des Gewands ringsum ´kleine` Granatäpfel aus blauer, purpurfarbener und karmesinroter Wolle an und dazwischen goldene Glöckchen.

34 Am ganzen Saum ringsum soll immer abwechselnd ein Goldglöckchen und ein Granatäpfelchen hängen.

35 Dieses Gewand soll Aaron während seines Priesterdienstes tragen. Am Klang ´der Glöckchen` kann man hören, wann er zu mir, dem HERRN, ins Heiligtum hineingeht und wann er ´wieder`herauskommt. ´Das wird ihn schützen`, sodass er nicht sterben muss.

Das Schild auf der Stirn, der Turban und das Leinengewand

36 Fertige ´als Stirnreif` ein kleines Schild aus reinem Gold an und graviere darauf in Siegelschneidetechnik die Worte: »Dem HERRN geweiht«.

37 Knüpf eine blaue Schnur daran und befestige es an der Vorderseite des Turbans,

38 sodass es auf Aarons Stirn liegt. ´Als Priester, der mir geweiht ist`, kann Aaron die Schuld der Israeliten sühnen, durch die sonst deren heilige Opfergaben verunreinigt würden. Aaron soll das kleine Schild ´während seines Dienstes am Heiligtum` ständig tragen. Dann werde ich, der HERR, die Gaben der Israeliten gnädig annehmen.

39 Webe außerdem das ´weiße` Leinengewand mit seinen Mustern, stell den Turban aus feinem Leinen her und fertige den Gürtel aus bunt besticktem Stoff.

Die Amtskleidung der übrigen Priester

40 Stell auch für Aarons Söhne Leinengewänder, Stoffgürtel und Kopfbedeckungen her, an denen die Würde und Pracht ´ihres Amtes` sichtbar wird.

Beim Dienst muss die Amtskleidung getragen werden

41 Kleide deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihren Gewändern ein, salbe sie, setze sie ins Priesteramt ein und weihe sie ´mir, dem HERRN `. Sie sollen mir als Priester dienen.

42 Fertige leinene Unterhosen für sie an, die von den Hüften bis zu den Schenkeln reichen und ihre Scham bedecken.

43 Aaron und seine Söhne müssen diese Gewänder tragen, wann immer sie das Zelt der Begegnung betreten oder sich dem Altar nähern, um ihren Dienst am Heiligtum zu verrichten. Sonst laden sie Schuld auf sich und müssen sterben. Diese Ordnung gilt Aaron und seinen Nachkommen für alle Zeit.

